GAC Motor cria empresa internacional, desenvolvendo plataforma de negócios no exterior

A International Company fornecerá à GAC Motor uma plataforma integrada para controlar todas suas subsidiárias internacionais e escritórios regionais, incluindo sua empresa nos EUA, bem como gerenciar suas fábricas de montagem. Também ajudará a GAC Motor a melhorar seus pontos fortes em termos de estrutura organizacional e pessoal. A GAC Motor International (HK) Ltd também será estabelecida como uma plataforma internacional para os negócios de exportação da empresa. Vai facilitar a execução da política de negócios e também o apoio às campanhas de mercado.

"A Companhia Internacional dará apoio à meta da GAC Motor de construir uma marca de primeira classe", observou Yu Jun, presidente da GAC Motor. "Estamos criando um plano de longo prazo para o futuro e estamos ansiosos para fazer parcerias abertas, abrangentes e bom para os dois lados com nossos revendedores, o que nos permitirá explorar o amplo mercado global e desenhar um novo projeto ainda mais bonito".

A GAC Motor está agora operando em 14 países e regiões, e vários modelos aclamados de veículos de elite, como o GS4 e o GS8, foram lançados globalmente. A empresa planeja chegar a 18 países até o final de 2018 com 4 novos modelos, incluindo o GS3, GS7, GA4 e GM8 que serão lançados no mercado internacional.

Escritórios regionais serão estabelecidos no Oriente Médio, África, América do Sul e outras regiões quando for apropriado, para melhor apoiar o desenvolvimento de negócios com distribuidores locais. Uma subsidiária na Rússia também entrará em operação em breve, expandindo ainda mais o mercado da Europa do Leste.

Além de impulsionar o desenvolvimento de produtos e expandir a variedade de veículos que oferece, a GAC Motor está apresentando ativamente suas tecnologias e produtos de alta qualidade e inovadores em renomadas feiras de automóveis internacionais. Após exibições bem-sucedidas em NAIAS e NADA, a GAC Motor participará do Salão do Automóvel de Paris, do Salão do Automóvel de Los Angeles e do Salão Internacional do Automóvel de Moscou ainda este ano, para potencializar ainda mais a imagem da marca.

A GAC Motor já fez várias conquistas na criação de uma rede global de pesquisa e desenvolvimento (P&D). Seu centro de P&D do Vale do Silício atua agora como uma plataforma para reunir talentos, integrar tecnologias avançadas e fortalecer a cooperação internacional. O consagrado Centro GAC de Design Avançado de Los Angeles é responsável por desenvolver designs de veículos modernos, recursos interativos e marcas relevantes para o mercado, enquanto o centro de P&D de Detroit está atualmente em fase preparatória e se concentrará no desenvolvimento de veículos e tecnologias para o mercado norte-americano.

A iniciativa de busca de talentos globais da GAC Motor também é parte integral de sua estratégia de expansão global. Em junho deste ano, a GAC iniciará sua terceira turnê de recrutamento de talentos nas cidades da Europa, incluindo Stuttgart, Munique e Paris, para atrair talentos brilhantes nas áreas de P&D, tecnologias inteligentes, design de veículos, gerenciamento de produção e marketing.

"O nosso objetivo é ser uma marca de primeira classe e uma empresa global que contribua para o desenvolvimento do futuro da mobilidade. Continuaremos a explorar o mercado global, trabalhando com nossos parceiros, fornecedores e distribuidores para apoiar o desenvolvimento de nossos negócios", disse Yu.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD. (GAC Motor) é subsidiária do GAC Group, que ocupa o posto 238 entre as empresas Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos de qualidade premium, motores, componentes e acessórios automotivos. A GAC Motor está classificada como a primeira entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos no China Initial Quality Study (IQS) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centrada na qualidade da empresa, desde pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovador, fabricação até cadeia de suprimentos e vendas e serviços.

