GAC Motor expande presença em mercados regionais em seu estável crescimento no exterior

GUANGZHOU, China, 24 de junho de 2019 /PRNewswire/ -- A GAC Motor está ativa no mercado global ultimamente, lançando diversos novos modelos no Oriente Médio, abrindo quatro lojas revendedoras no Equador e se preparando para o lançamento, no fim deste ano, do GS8 no mercado russo.

"A GAC Motor está empenhada em concretizar uma presença global da marca, e redobrou esforços para expandir parcerias internacionais em todo o mundo", diz Yu Jun, presidente da GAC Motor.