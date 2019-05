GAC Motor International Limited se estabelece em Hong Kong, preparando-se para maior expansão global da marca

A GAC Motor International Limited é uma subsidiária integral da GAC Motor em Hong Kong, que irá servir como a plataforma da GAC Motor de capital, talento e investimento, para otimizar o processo de recebimento e pagamento e trabalhar com instituições financeiras para fornecer serviço de propriedade de inventário para concessionárias internacionais. Tendo Hong Kong como hub , a empresa irá promover operações comerciais com parceiras internacionais e consolidar ainda mais a GAC Motor no setor automobilístico global.

"Como porto livre global e centro financeiro internacional, Hong Kong tem suas vantagens únicas no ambiente econômico e comercial e uma cultura aberta e tolerante. Portanto, é o portal perfeito para conectar a GAC Motor com o resto do mundo. O lançamento oficial da GAC Motor International Limited é um passo crucial, que mostra como iremos tornar Hong Kong nosso hub regional e acelerar nosso desenvolvimento internacionalizado", declarou o presidente da GAC Motor, YU Jun.

Tendo entrado no mercado global em 2013, a GAC Motor opera, agora, em 16 países, com subsidiárias nos EUA e na Rússia. As vendas da empresa no exterior cresceram 69% em 2018 e vendas foram lançadas gradualmente em mercados mais maduros de países desenvolvidos, ao mesmo tempo que cobrem mercados emergentes.

Em termos de desenvolvimento de marca, a GAC Motor também tem tido um bom desempenho. Reconhecida como a "Melhor Marca Chinesa de Carros" em diversos mercados externos, a GAC Motor é a vendedora número 1 de carros de marcas chinesas no Kuwait, Bahrain e Nigéria. Também foi classificada entre as 100 marcas mais valiosas pela Brand Finance em 2018.

A GAC Motor manteve um bom ímpeto de desenvolvimento no mercado internacional. No Oriente Médio, lançou centros de venda e serviços em nove países, como Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita e outros. Recentemente, apresentou seus modelos de maior sucesso, o GS3 e o GA4, no mercado do Kuwait e celebrou o lançamento de seus novos modelos no Catar, neste mês. No Sudeste Asiático, a GAC Motor entrou oficialmente no mercado das Filipinas, em cerimônia com a presença do presidente do país. Sua marca e seus produtos têm preferência dos consumidores locais. Ao mesmo tempo, a GAC Motor também entrou no mercado da Bolívia, adicionando outra marca no mercado sul-americano.

Em 2019, a GAC Motor fez exposições em salões internacionais do automóvel nos EUA, Kuwait e Rússia e retornou aos EUA para o Salão da Associação Nacional das Concessionárias de Automóveis (NADA Show), recebendo grande atenção da mídia global, concessionárias e consumidores. A empresa também planeja entrar no mercado da Rússia no final deste ano.

A GAC Motor planeja operar em 25 países em 2019, enfatizando planejamento sincronizado de produtos, pesquisa e desenvolvimento global e melhor qualidade de produto. Com excelente qualidade, projetos de vanguarda e serviço atencioso, a fabricante de automóveis continuará a mostrar a força da marca a consumidores de todo o mundo.

Ao defrontar-se com os crescentes negócios no exterior, a GAC Motor International Limited fornece aos distribuidores uma plataforma mais eficiente e conveniente para planejamento de recursos, otimização de processos e gestão de fundos, aprofundando a parceria com concessionárias internacionais e estabelecendo uma sólida fundação para o desenvolvimento de alta qualidade dos mercados da GAC Motor no exterior.

"Ao fazer uso total das políticas, ambiente, condições e bases do setor na Grande Área da Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, vamos estabelecer a competitividade geral da marca, aperfeiçoar nossa rede global de vendas e acelerar o processo de internacionalização de nossa marca", disse YU.

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é subsidiária do Grupo GAC, que se classifica na 202a posição na lista das 500 maiores empresas da Fortune Global. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupou a primeira posição entre todas as marcas chinesas por seis anos consecutivos, no Estudo Inicial de Qualidade (IQS -- Initial Quality Study SM) na China, feito pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia da empresa centrada na qualidade, desde a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fabricação à cadeia de suprimento, vendas e serviços inovadores.

