Naviguer avec la technologie intelligente vers l'internationalisation : GAC MOTOR récompensé par le « 2023-2024 Global Intelligent Vehicles Brands Top10 »

GUANGZHOU, Chine, 15 janvier 2024 /PRNewswire/ -- S'appuyant sur une série de réalisations technologiques, telles que le cockpit intelligent ADiGO SPACE, le système de conduite intelligente ADiGO PILOT, la plateforme de cocréation ADiGO MAGIC, le cadre de prévision des mouvements XPredFormer, leader mondial, GAC MOTOR a démontré sa technologie d'électrification et de connexion intelligente à la pointe de l'industrie et s'est vu décerner le « 2023-2024 Global Intelligent Vehicles Brands Top10 » (Top 10 mondial des marques de véhicules intelligents 2023-2024).

GAC MOTOR awarded "2023-2024 Global Intelligent Vehicles Brands Top10"

EMKOO et GS3 EMZOOM, qui sont populaires parmi les jeunes clients, sont équipés d'ADiGO SPACE et d'ADiGO PILOT, offrant aux clients une expérience de conduite intelligente futuriste. Parallèlement, GAC MOTOR a intégré son système d'aide à la conduite L2 dans les modèles EMPOW, EMKOO, GS3 EMZOOM et la toute nouvelle GS8, renforçant ainsi la sécurité et les capacités de conduite intelligente.

Le GAC Hyper GT et le E9 ont tous deux reçu le dernier prix J.D. POWER « CICA - China Intelligent Cabin of The Year », démontrant une fois de plus la force technologique de GAC.

Sans investissements scientifiques et technologiques à long terme, il serait impossible d'obtenir des résultats fructueux. GAC a mis en place un système mondial de R&D à Milan, Los Angeles, Shanghai, Xiamen et Guangzhou, et a maîtrisé les technologies des composants clés qui couvrent les véhicules, le groupe motopropulseur, le système d'énergie nouvelle « EIC », la connexion intelligente, etc. Actuellement, GAC possède plus de 10 000 brevets. Grâce aux progrès constants de la « Tech GAC », GAC a acquis une grande force concurrentielle et s'est classée dans le Fortune Global 500 pendant 11 années consécutives.

GAC accélère son processus d'internationalisation et a formulé une stratégie d'internationalisation « 1551 », visant à atteindre 500 000 unités de ventes à l'étranger d'ici 2030. GAC MOTOR, en tant que porteuse de l'internationalisation de GAC, est entrée dans 39 pays et régions du monde, a établi des marchés de vente régionaux stables, a activement promu la localisation des opérations au Moyen-Orient, aux Amériques, en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions. Ensuite, GAC MOTOR se concentrera sur le marché russe et d'autres marchés de la CEI, ainsi que sur le marché mexicain, afin de s'implanter solidement sur les cinq principaux marchés d'outre-mer, à savoir l'Europe, l'Asie-Pacifique, la CEI, le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud.

L'innovation technologique permet d'améliorer la qualité des produits. GAC MOTOR accélère son développement sur le marché mondial, en s'appuyant sur divers modes de commercialisation, notamment le marketing sportif, la coopération transfrontalière et une expérience approfondie. L'objectif est d'offrir un « savoir-faire chinois » sur le marché étranger, de parvenir à une croissance exponentielle de la réputation de la marque et de devenir une nouvelle icône de la « fabrication intelligente en Chine » sur le marché de l'automobile à l'étranger.