GAC MOTOR lança ALL NEW GS4 no Chile | Oferecendo o melhor a mercados estratégicos

O ALL NEW GS4: a potência em suas mãos

A estreia do ALL NEW GS4 foi realizada em Entremuros, um local de vanguarda construído sobre as ruínas de um edifício histórico em Santiago, no Chile.

Vídeos de seis importantes técnicos especialistas do centro de P&D da GAC foram exibidos no lançamento; eles elaboraram o desenvolvimento do ALL NEW GS4 considerando potência, design exterior, design interior, chassi, NVH (ruído, vibração e aspereza), qualidade e outros aspectos.

Cerca de trinta meios de comunicação automotivos de renome participaram do lançamento. A Rutamotor, uma conta no YouTube com quase 100 mil assinantes, fornecerá uma análise aprofundada do ALL NEW GS4.

De acordo com a missão da GAC MOTOR de oferecer ao mundo o melhor da habilidade técnica chinesa, a GAC MOTOR utiliza tecnologias de classe mundial para criar um SUV inteligente, confortável e com um lindo design.

Em primeiro lugar, o design exterior foi reformulado, com um tema estético dinâmico de luz e sombra, que confere ao carro um visual mais elegante e moderno.

O motor, por sua vez, é um potente 270T de última geração, que dá ao carro muita força sem perder a estabilidade ou o conforto.

Pesquisas de mercado têm demonstrado de forma consistente que, para os compradores chilenos modernos, a eficiência de combustível e eficácia de custos de longo prazo são altas prioridades. Por isso, o novo ALL NEW GS4 apresenta testes de durabilidade aprimorados e consumo super baixo de combustível.

No interior, o ALL NEW GS4 conta com uma cabine com elementos de alta tecnologia projetada para estimular os cinco sentidos, desde a luxuosa textura dos assentos de couro de alta qualidade até a conectividade Bluetooth. Outros recursos tecnológicos inteligentes incluem botões para ajuste dos assentos com memória e uma tela inteligente sensível ao toque grande e fácil de usar.

Uma presença de marca em expansão

A estreia do ALL NEW GS4 no Chile representa outro passo importante na estratégia de expansão da GAC MOTOR na América Latina. O modelo foi lançado com sucesso no Panamá, na Bolívia e no Paraguai e entrará no mercado equatoriano em maio deste ano.

Com tecnologia avançada, a GAC MOTOR continuará a oferecer magníficas experiências de viagem ao mercado latino-americano e além.

