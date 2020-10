GAC MOTOR lança o todo novo carro de luxo GA8 no Reino da Arábia Saudita

Esta conferência de imprensa global ao vivo no YouTube foi co-organizada por Ahmad Albader, conhecido apresentador saudita, e Rana Jobran, apresentadora de rádio e TV. Combinação de vídeos de produtos, interação on-line com o público em tempo real e outras atividades.

Como o novo carro emblemático da GAC MOTOR, o totalmente novo GA8 incorpora o resultado de 12 anos de criatividade e inteligência da GAC MOTOR e trará experiência de condução e serviços de ponta para a elite local da Arábia Saudita. Com mais de 5 metros de comprimento e distância entre eixos de 2,9 metros, este novo carro de luxo equipado com um motor 390T de terceira geração traz grande potência e precisa de apenas 7,8 segundos para chegar de 0 a 100km/h.

Mesmo mantendo suas vantagens originais, as novas melhorias do GA8 na segurança da carroçaria e no ambiente interno garantem a segurança total e o profundo conforto para os passageiros. O GA8 também é especialmente equipado com bancos G-Health fabricados em camurça Ultrasuede® excelente e couro de alta qualidade, com ventilação na primeira fila, filtro de ar condicionado CN95 e sistema purificador de ar de plasma, que isola efetivamente o calor e as substâncias nocivas, mantendo o ar fresco no interior do veículo.

Registro de crescimento constante e perfeição de linhas de produtos desde que entrou no mercado saudita

Com 5 showrooms em 4 grandes cidades sauditas, a GAC MOTOR está em rápida expansão desde que entrou no mercado saudita em 2018 com a Aljomaih Automotive Company.

Até agora, a GAC MOTOR apresentou oito modelos na Arábia Saudita, incluindo SUVs, sedans de três volumes e MPVs com recepção positiva, por oferecer aos consumidores sauditas uma experiência de direção diversificada e de alta qualidade.

Com uma sólida equipe de P&D e sistemas de manufatura inteligentes, a GAC MOTOR amadureceu seu sistema de cadeia de suprimentos global e estabeleceu um controle de qualidade rigoroso para todas as peças. A política de garantia de cinco anos ou 150.000 km da GAC MOTOR também garante muito aos consumidores. Com essas melhorias, a GAC MOTOR está bem posicionada para criar uma vida de mobilidade mais agradável para os consumidores em todo o mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1314386/1.jpg

FONTE GAC MOTOR

SOURCE GAC MOTOR