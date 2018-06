GAC Motor ouvre un nouvel espace d'exposition à Dubaï, met en vedette les modèles élites et propose des offres de fête

« L'ouverture de notre nouvel espace d'exposition à Dubaï apporte une autre plateforme qui permettra à GAC Motor de présenter ses véhicules de pointe et de grande qualité au Moyen-Orient », a déclaré Yu Jun, président de GAC Motor. « En outre, ce nouvel avant-poste nous permettra d'améliorer l'expérience d'achat des clients avec une qualité de service renforcée. »

Chacun des nouveaux véhicules de GAC Motor doit obtenir la certification CAE et passer avec succès un examen système, un test complet du véhicule ainsi que des tests ciblés sur sept conditions de route différente : chaleur intense, humidité élevée, hypothermie, glace et neige, montagne, plateau et environnement poussiéreux. Tous les tests ont été effectués sur 200 véhicules et le kilométrage d'endurance cumulé a atteint 19,8 millions de kilomètres (12,3 millions de miles).

« Même dans le climat chaud, sec et sablonneux du Moyen-Orient, les produits de GAC Motor offrent toujours d'excellentes performances. Nous espérons également impressionner les clients du Moyen-Orient avec une qualité qui sera encore meilleure à l'avenir », a déclaré Yu.

L'un des deux nouveaux modèles phares arrivant sur le marché des Émirats arabes unis, le SUV GS8, a été développé au cours des cinq dernières années. Il intègre la technologie la plus récente en matière d'absorption de l'énergie des collisions et sa cabine de conduite est composée à 95 pour cent d'un acier haute résistance.

En outre, la poutre anticollision et la boîte-tampon absorbent la majorité de l'énergie générée lors de la collision, ce qui réduit les coûts de réparation après une collision à faible vitesse, car seuls la poutre anticollision et le pare-chocs doivent être remplacés.

Le groupe motopropulseur du GS8 est équipé d'une transmission à quatre roues motrices intelligente i-4WD de deuxième génération et d'un système à rétroaction tout-terrain, ce qui lui permet d'alterner librement parmi six modes de conduite les meilleurs de leur catégorie, à savoir « Sable », «, Boue », « Neige », « Intelligent », « Sport » et « Économique ». La conception est axée sur la maniabilité et les performances hors route, ce qui se traduit par des gains puissance accrus.

Le GS4, autre modèle phare qui cible le marché des SUV, a été créé par GAC Motor dans le respect de normes internationales strictes. La conception de la carrosserie du véhicule classée cinq étoiles répond aux normes nord-américaines de résistance à l'écrasement du toit des SUV et propose un design confortable et ergonomique.

En termes de puissance, le GS4 est équipé d'une transmission mécanique automatisée évoluée qui a dans ses gènes tous les attributs d'une transmission efficace et sportive intégrant la science et la technologie. Le changement de vitesse peut être effectué en l'espace de 0,2 seconde permettant aux clients de bénéficier d'une expérience de conduite efficace avec une faible consommation de carburant. Dans l'Initial Quality Study (IQS) Chine de J.D. Power en Asie-Pacifique, le GS4 s'est classé en première position pendant deux années consécutives dans le secteur de marché des SUV compacts de Chine.

Pendant tout le mois de juin, GAC Motor fera la promotion de ses modèles de véhicules haut de gamme que sont les SUV GS8 et GS4 ainsi que la berline GA8, au Koweït, au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis et au Liban à travers une série de campagnes marketing qui comprennent une politique financière préférentielle, des présentations dans les centres commerciaux locaux et des événements d'essai de conduite.

Conformément à la stratégie d'expansion de GAC Motor dans la région, la société prévoit d'ouvrir un bureau régional afin de garantir une gestion localisée des ventes, des services, des promotions marketing et du recrutement des talents ainsi qu'une intensification des efforts de collaboration internationale. Le constructeur automobile explore par ailleurs des possibilités de se développer en Arabie Saoudite cette année.

À l'avenir, GAC Motor mènera des tests de compatibilité continus dans la région sur l'ensemble de sa gamme de véhicules avec pour objectif d'adapter des modèles supplémentaires afin qu'ils répondent aux exigences du marché et d'offrir aux clients du Moyen-Orient un choix plus vaste.

