GAC Motor vai abrir nova sala de exposição em Dubai, destacar seus modelos de elite e fazer ofertas promocionais comemorativas

"A abertura da nova sala de exposição em Dubai irá proporcionar à GAC Motor outra plataforma para expor seus veículos avançados, de alta qualidade, no Oriente Médio", disse o presidente da GAC Motor, Yu Jun. "Além disso, com esse novo posto avançado, iremos melhorar a experiência de compra dos consumidores, com qualidade de serviço aperfeiçoado".

Cada um dos novos veículos da GAC Motor deve passar pelo processo de Certificação da CAE, exame do sistema, teste completo do veículos e testes dirigidos em sete condições de estrada: calor intenso, alta umidade, hipotermia, gelo e neve, montanha, platô e ambiente empoeirado. Todos os testes são feitos em 200 carros e a quilometragem (ou milhagem) de resistência acumulada atinge 19,8 milhões de quilômetros (ou 12,3 milhões de milhas).

"Mesmo em climas quentes, secos e arenosos como os do Oriente Médio, os veículos da GAC Motor têm excelente desempenho. Também esperamos impressionar os clientes no Oriente Médio com mais qualidade excedente no futuro", disse Yu.

Um dos dois modelos estelares que irão chegar ao mercado dos EAU, o SUV GS8, foi desenvolvido no curso de cinco anos. Isso inclui a última tecnologia de absorção de energia em colisões e usa aço altamente resistente em mais de 95% da cabine do carro.

Além disso, o sistema anticolisão e o crash box podem absorver a maioria da energia de uma colisão, o que reduz os custos de manutenção após uma colisão em baixa velocidade, porque apenas o sistema anticolisão e o para-choque precisam ser trocados.

O trem de força do GS8 é equipado com tração inteligente nas quatro rodas de segunda geração, o i-4WD, e sistema de feedback para todos os terrenos, tornando-o livremente comutável entre seis modos de direção: "em areia", "em barro", "em neve", "inteligente", "esportivo" e "econômico". O projeto se foca na dirigibilidade e no desempenho fora de estrada, resultando em ainda mais vantagem de potência aperfeiçoada.

Outro modelo estelar, que visa o mercado de SUVs compactos, o GS4 foi criado pela GAC Motor seguindo padrões internacionais rigorosos. O projeto da carroceria do veículo cinco estrelas cumpre os padrões norte-americanos de resistência do teto à colisão para SUV e tem um projeto confortável ergonômico.

Em termos de potência, o GS4 é equipado com transmissão mecânica automática avançada, tendo genes de alta eficiência de transmissão, esportivos e sci-tech (científico-tecnológico). A troca de marcha pode ser feita dentro de 0,2 segundo, para permitir ao cliente desfrutar uma experiência de condução com baixo consumo de combustível. No Estudo Inicial de Qualidade (IQS – Initial Quality Study) na China, feito pela J.D. Power Asia Pacific, o GS4 se classificou em 1o lugar por dois anos consecutivos no mercado chinês de SUVs compactos.

Durante o mês de junho, a GAC Motor irá promover seus veículos topo de linha, os SUVs GS8 e GS4 e o sedã GA8, no Kuwait, Catar, Bahrein, EAU e Líbano, através de uma série de campanhas de marketing, incluindo uma política financeira preferencial, exposições em shopping centers locais e realizações de test drives.

De acordo com a estratégia de expansão da GAC Motor na região, a empresa está planejando abrir um escritório local para assegurar a administração localizada de vendas, serviços, promoções de marketing e recrutamento de talentos, bem como para aumentar os esforços colaborativos internacionais. A fabricante de automóvel também está explorando opções de expansão para a Arábia Saudita neste ano.

Indo em frente, a GAC Motor irá realizar testes de compatibilidade contínuos na região de toda sua linha de veículos, com o objetivo de adaptar outros modelos, para atender as demandas do mercado e oferecer uma variedade maior de veículos aos clientes em todo o Oriente Médio.

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC, que se classifica em 238o lugar na lista das 500 maiores empresas da Fortune Global. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupou a primeira posição entre todas as marcas chinesas pelo quinto ano consecutivo, no Estudo Inicial de Qualidade (IQS -- Initial Quality Study SM) na China, feito pela J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia da empresa centrada na qualidade, desde a pesquisa e desenvolvimento (P&D) e fabricação à cadeia de suprimento, vendas e serviços inovadores.

