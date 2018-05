GAC Motor tient sa conférence internationale des concessionnaires 2018 et poursuit son extension avec des partenaires mondiaux

« Nous sommes particulièrement enthousiasmés par la conférence cette année, car nous sommes activement engagés dans le déploiement de notre stratégie de distribution mondiale », a souligné Yu Jun, président de GAC Motor. « GAC Motor est une jeune marque pleine de vitalité. Nous resterons fidèles à notre mission dans notre atteinte du succès. Nous établirons des partenariats à long terme avec nos concessionnaires et contribuerons à nos développement et succès mutuels. »

De nombreux revendeurs présents à l'événement ont indiqué que la conférence leur avait permis d'approfondir leurs connaissances et leur compréhension de la qualité des produits, des capacités de production et des objectifs stratégiques de GAC Motor. Après l'événement, les concessionnaires avaient pleine confiance dans leur coopération avec la société.

GAC Motor affiche des progrès rapides et réguliers dans l'exploration du marché automobile mondial. La société a mis en place des canaux de distribution et des systèmes de service évolués au Moyen-Orient, notamment au Koweït, au Bahreïn, au Liban, au Qatar et aux Émirats arabes unis, où elle occupe une place de marque automobile chinoise de premier plan en matière de volumes des ventes pour des produits milieu et haut de gamme. Grâce à ses produits de haute qualité, GAC Motor connaît une popularité croissante au Nigéria, en Afrique. Aujourd'hui, la société s'est étendue à 14 pays répartis dans cinq régions – Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Europe de l'Est, Afrique et Amérique –, et s'est vue sacrée « meilleure marque automobile chinoise » sur de nombreux marchés étrangers.

Avec de solides opérations internationales, une popularité grandissante et l'influence croissante de la marque, l'essor de GAC Motor sur les marchés émergents n'est qu'un avant-goût des projets à grande échelle de l'entreprise sur le marché mondial. GAC Motor prévoit de s'étendre à 18 pays d'ici à fin 2018. Elle a à cœur d'explorer les marchés des différentes régions concernées par l'initiative « la Ceinture et la Route », ainsi que ceux des États-Unis et de l'Europe.

« Nous planifions consciencieusement un avenir à long-terme et allons de l'avant vers notre objectif, qui consiste à bâtir une marque d'envergure mondiale à l'aide de tous nos partenaires internationaux, ce qui nous permettra d'avancer encore dans la prochaine décennie et au-delà », a déclaré Yu.

L'année prochaine, GAC Motor se concentrera sur le développement de la marque, l'optimisation des systèmes d'exploitation et le renforcement d'équipe afin d'inciter davantage de clients à profiter de la puissance et de la performance de GAC Motor et d'améliorer, de manière générale, la satisfaction de la clientèle.

Au début de l'année, GAC Motor a participé pour la quatrième fois au NAIAS – Salon international de l'automobile d'Amérique du Nord – et pour la première fois au salon de la NADA – Association nationale des concessionnaires automobiles –, recevant une grande attention de la part de l'industrie automobile mondiale. Au travers des plateformes des salons automobiles les plus importants au monde, GAC Motor a su poursuivre son intégration de ressources mondiales tout en assurant la promotion de la marque sous l'angle international.

Au dernier Salon automobile de Pékin (Auto China 2018), GAC Motor a été invitée par les hauts dirigeants du NAIAS et du Mondial de l'automobile de Paris à participer à leurs prochains événements. La société exposera également au Salon de l'automobile de Los Angeles et au Salon international de l'automobile de Moscou cette année.

« Notre vision : devenir une marque et une entreprise d'envergure mondiale », a déclaré Yu. « GAC Motor aspire à un partenariat ouvert, inclusif et gagnant-gagnant avec ses concessionnaires. Avançons main dans la main et en toute honnêteté. Ensemble, nous pouvons explorer le vaste marché mondial et mettre au point des projets encore plus remarquables ! »

Fondée en 2008, Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) est une filiale du GAC Group qui se classe à la 238e place parmi les entreprises Fortune Global 500. La société met au point et fabrique des véhicules, moteurs, composants et accessoires automobiles de haute qualité. GAC Motor se classe à présent première devant toutes les autres marques chinoises pour la cinquième année consécutive en Asie-Pacifique selon une étude réalisée par J.D. Power sur l'IQS en Chine. Elle prouve ainsi la stratégie d'entreprise centrée sur une qualité résultant de l'innovation dans la recherche et le développement, la fabrication, les chaînes d'approvisionnement, les ventes et les services.

