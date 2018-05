A GAC Motor realiza a Conferência Internacional de Distribuidores e continua sua expansão com parceiros globais

"Estamos especialmente empolgados com a realização da Conferência deste ano, pois estamos ativamente envolvidos com o lançamento de nossa estratégia de distribuição global", disse Yu Jun, Presidente da GAC Motor. "A GAC Motor é uma marca jovem, repleta de vitalidade. Continuaremos fiéis à nossa missão de lutarmos pelo sucesso. Juntos, construiremos parcerias de longo prazo com nossos revendedores e contribuiremos para o desenvolvimento e sucesso mútuos".

Muitos dos revendedores presentes no evento comentaram que a Conferência aprofundou seus conhecimentos e entendimento sobre a qualidade dos produtos, capacidade de fabricação e objetivos estratégicos da GAC Motor. Após o evento, os distribuidores estavam cheios de confiança em sua cooperação com a empresa.

A GAC Motor está fazendo progresso rápido e constante na exploração do mercado global de automóveis. A empresa estabeleceu canais de vendas e sistemas de serviços consolidados no Oriente Médio, incluindo Kuwait, Bahrain, Líbano, Qatar e EAU, onde se tornou uma marca chinesa de automóveis líder em volume de vendas com produtos para os segmentos médio e alto do mercado. Graças aos seus produtos de alta qualidade, a GAC Motor conquistou popularidade contínua na Nigéria, África. Até a presente data, a empresa se expandiu para 14 países em cinco regiões, incluindo Oriente Médio, Sudeste Asiático, Europa Oriental, África e Américas e foi coroada como a "Melhor Marca Chinesa de Carros" em diversos mercados internacionais.

Com fortes operações internacionais, crescente popularidade e influência da marca, a presença em expansão da GAC Motor em mercados emergentes marca apenas o começo dos planos de larga escala da empresa para o mercado global. A GAC Motor planeja alcançar 18 países até o final de 2018. A empresa se esforça para explorar os mercados ao longo das regiões da iniciativa "Cinturão e Estrada", bem como os mercados dos Estados Unidos e da Europa.

"Estamos constantemente criando um plano futuro de longo prazo e estamos progredindo na direção do objetivo de criar uma marca de classe mundial com todos nossos parceiros globais, o que nos permitirá avançar na próxima década e além dela", disse Yu.

No próximo ano, a GAC Motor se concentrará no desenvolvimento da marca, perfeição dos sistemas operacionais e criação de equipes para atrair mais clientes para provarem a força e o desempenho da GAC Motor, bem como melhorar a satisfação do cliente de forma geral.

No início deste ano, a GAC Motor exibiu produtos no Salão Internacional do Automóvel Norte-Americano (NAIAS) pela quarta vez e estreou no Salão da Associação Nacional de Revendedores de Automóveis (NADA), recebendo grande atenção do setor global de automóveis. Através das plataformas dos principais salões de automóveis do mundo, a GAC Motor conseguiu integrar ainda mais os recursos globais e, ao mesmo tempo, promover internacionalmente a marca.

No recente Salão do Automóvel da China de 2018, a GAC Motor foi convidada pelos executivos seniores do Salão Internacional do Automóvel Norte-Americano (NAIAS) e do Salão do Automóvel de Paris a participar de seus próximos eventos. A empresa também participará do Salão do Automóvel de Los Angeles e do Salão Internacional do Automóvel de Moscou ainda este ano.

"Nossa visão é a de nos tornarmos uma marca de classe mundial e uma empresa global", disse Yu. "A GAC Motor espera manter uma parceria aberta, inclusiva com nossos revendedores onde todos ganham. Vamos caminhar de mãos dadas com grande sinceridade. Juntos, podemos explorar o amplo mercado global e um criar um novo plano ainda mais maravilhoso!".

Sobre a GAC Motor

Fundada em 2008, a Guangzhou Automobile Group Motor CO., LTD (GAC Motor) é uma subsidiária do Grupo GAC que está classificada no 238o. lugar entre as empresas da Fortune Global 500. A empresa desenvolve e fabrica veículos, motores, componentes e acessórios automotivos de qualidade premium. A GAC Motor ocupa agora a mais alta posição entre todas as marcas chinesas por cinco anos consecutivos no Estudo de Qualidade Inicial da China (IQS - China Initial Quality Study) da J.D. Power Asia Pacific, demonstrando a estratégia centralizada na qualidade da empresa, a partir de pesquisa e desenvolvimento (P&D) inovadores, fabricação para a cadeia de fornecimento e vendas e serviços.

Para mais informações, visite os endereços:

