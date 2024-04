GAIT et NEG annoncent un partenariat stratégique pour offrir des solutions technologiques de diaphragme en verre ultra-mince face aux exigences croissantes en matière de diaphragmes acoustiques de haute performance

OTSU, Japon, 4 avril 2024 /PRNewswire/ -- Glass Acoustic Innovations Ltd. (GAIT) est ravie d'annoncer avoir conclu un partenariat stratégique avec Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG), un éminent leader de la fabrication du verre coté à la bourse japonaise. Cette collaboration marque une étape importante dans l'évolution des industries du verre et de l'acoustique, car elle unit deux leaders de l'industrie qui partagent le même engagement en faveur de l'innovation et de l'excellence.

Mr. David Chou, Founder and Chairman of GAIT, and Mr. Mamoru Morii, Director and SVP of NEG, sign a landmark partnership agreement, heralding a new era of collaboration in the glass diaphragm technology sector. Mr. David Chou, Founder and Chairman of GAIT, together with the GAIT team, and Mr. Mamoru Morii, Director and SVP of NEG, along with his team, joyously celebrate the establishment of a strategic partnership. Mr. David Chou, Founder and Chairman of GAIT, and Mr. Mamoru Morii, Director and SVP of NEG, joyfully commemorate the successful establishment of their partnership.

Dans le cadre d'une collaboration visant à répondre aux exigences croissantes du marché, GAIT et NEG ont uni leurs forces pour fournir des solutions technologiques de pointe dans le domaine des diaphragmes en verre ultra-minces, intégrant des diaphragmes en verre dans les haut-parleurs hi-fi, les casques, les haut-parleurs automobiles, les haut-parleurs audio marins et bien d'autres encore. NEG, qui jouit d'une réputation mondiale pour sa production de verre de haute qualité, est spécialisée dans la fabrication de verre optique et médical pour un large éventail d'applications, notamment les panneaux d'affichage, les écrans électroniques et les équipements médicaux. GAIT, force dominante dans la conception et la production de diaphragmes en verre, propose des diaphragmes en verre de pointe pour de nombreuses applications, qui surclassent leurs homologues traditionnels dans toutes les dimensions, grâce à des fonctionnalités améliorées (résistance et rigidité accrues, amortissement approprié et accélération de la vitesse de propagation du son), à une esthétique charmante et à un souci de protection de l'environnement. L'entreprise se consacre à la fabrication et au développement d'une large gamme de membranes en verre de 0,4 mm à 35 µm d'épaisseur pour les membranes de haut-parleurs, d'écouteurs et de casques.

Les fabricants de diaphragmes en verre ont élargi leur champ d'action en s'aventurant dans l'industrie des haut-parleurs audio, un marché évalué à environ 756 milliards de dollars américains, où les diaphragmes en verre en particulier représentent 27 milliards de dollars américains. La technologie innovante des diaphragmes en verre est appelée à jouer un rôle central dans la reconfiguration de l'industrie audio, en introduisant des produits de haut-parleurs réorganisés et une nouvelle interprétation de l'audio qui soit élégante, contemporaine et raffinée. Tout comme les écrans visuels ont évolué, avec des TV aux résolutions sans précédent et aux designs plus sophistiqués, le secteur audio est sur le point de connaître une transformation similaire, dépassant le stade des « produits bruns » traditionnels. La prochaine frontière de l'électronique grand public se concentrera sur l'amélioration de l'expérience audio, qui dépassera même les améliorations visuelles sophistiquées observées avec la technologie OLED.

Le partenariat entre GAIT et NEG marque un moment historique dans le développement de l'industrie du verre. Ensemble, ces grands fabricants de verre et de diaphragmes en verre ont pour objectif de propulser la croissance et le développement de la technologie des diaphragmes en verre vers un territoire inexploré : le verre acoustique. En associant l'expertise du NEG en matière de technologie du verre et le savoir-faire de GAIT dans le domaine de l'acoustique, les limites des applications des diaphragmes en verre seront illimitées : elles permettront d'obtenir une qualité audio irréprochable, qu'il s'agisse de haut-parleurs intra-auriculaires, de haut-parleurs de grand diamètre et bien plus. Ce partenariat puissant symbolise un rêve collectif : voir le verre, toucher le verre et ENTENDRE le verre.

