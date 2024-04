GAIT und NEG kündigen strategische Partnerschaft an: Ultradünne Lösungen für die Glasmembrantechnologie, die den wachsenden Anforderungen an Hochleistungs-Akustikmembranen gerecht werden

OTSU, Japan, 4. April 2024 /PRNewswire/ -- Glass Acoustic Innovations Ltd. (GAIT) freut sich über die Bekanntgabe einer strategischen Partnerschaft mit Nippon Electric Glass Co., Ltd. (NEG), einem führenden Unternehmen der Glasindustrie, das an der japanischen Börse notiert ist. Diese Zusammenarbeit stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Entwicklung der Glas- und Akustikindustrie dar und vereint zwei Branchenführer mit einem gemeinsamen Engagement für Innovation und Spitzenleistungen.

Mr. David Chou, Founder and Chairman of GAIT, and Mr. Mamoru Morii, Director and SVP of NEG, sign a landmark partnership agreement, heralding a new era of collaboration in the glass diaphragm technology sector. Mr. David Chou, Founder and Chairman of GAIT, together with the GAIT team, and Mr. Mamoru Morii, Director and SVP of NEG, along with his team, joyously celebrate the establishment of a strategic partnership. Mr. David Chou, Founder and Chairman of GAIT, and Mr. Mamoru Morii, Director and SVP of NEG, joyfully commemorate the successful establishment of their partnership.

Um den wachsenden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden, haben GAIT und NEG ihre Kräfte gebündelt, um modernste Lösungen im Bereich der ultradünnen Glasmembrantechnologie zu liefern und Glasmembranen in HiFi-Lautsprecher, Kopfhörer, Autolautsprecher, Schiffslautsprecher und vieles mehr zu integrieren. NEG ist weltweit für die Herstellung von hochwertigem Glas bekannt und hat sich auf die Herstellung von optischem und medizinischem Glas für ein breites Spektrum von Anwendungen spezialisiert, darunter Anzeigetafeln, elektronische Displays und medizinische Geräte. GAIT, eine dominierende Kraft in der Entwicklung und Herstellung von Glasmembranen, bietet modernste Glasmembranen für zahlreiche Anwendungen an, die herkömmliche Gegenstücke in jeder Hinsicht übertreffen, mit verbesserter Funktionalität (höhere Festigkeit und Steifigkeit, angemessene Dämpfung und beschleunigte Schallausbreitungsgeschwindigkeit), charmanter Ästhetik und Umweltbewusstsein. Das Unternehmen widmet sich der Herstellung und Entwicklung eines breiten Spektrums von Glasmembranen mit einer Dicke von 0,4 mm bis zu 35 µm für Lautsprechermembranen und Kopfhörermembranen.

Die Hersteller von Glasmembranen haben ihren Fokus erweitert, indem sie sich in die Audio-Lautsprecherindustrie vorgewagt haben, einen Markt mit einem Wert von etwa 756 Mrd. USD, in dem insbesondere Glasmembranen 27 Mrd. USD ausmachen. Die innovative Glasmembrantechnologie wird eine entscheidende Rolle bei der Neugestaltung der Audiobranche spielen, indem sie neu gestaltete Lautsprecherprodukte und eine neue Interpretation von Audio einführt, die schlank, modern und raffiniert ist. So wie sich die Bildschirme weiterentwickelt haben und Fernsehgeräte mit noch nie dagewesenen Auflösungen und raffinierteren Designs aufwarten können, steht auch der Audiosektor vor einem ähnlichen Wandel und geht über die traditionelle „braune Ware" hinaus. Die nächste Stufe der Unterhaltungselektronik wird sich auf die Verbesserung des Klangerlebnisses konzentrieren und sogar die anspruchsvollen visuellen Verbesserungen der OLED-Technologie übertreffen.

Die Partnerschaft zwischen GAIT und NEG stellt einen historischen Moment in der Entwicklung der Glasindustrie dar. Gemeinsam wollen diese führenden Glas- und Glasmembranhersteller das Wachstum und die Entwicklung der Glasmembrantechnologie in ein neues Gebiet vorantreiben - das akustische Glas. Durch die Kombination von NEGs Fachwissen in der Glastechnologie und GAITs akustischer Handwerkskunst sind den Anwendungsmöglichkeiten von Glasmembranen keine Grenzen mehr gesetzt - von In-Ear-Lautsprechern bis hin zu Lautsprechern mit großem Durchmesser und darüber hinaus wird eine tadellose Audioqualität gewährleistet. Diese starke Partnerschaft symbolisiert einen kollektiven Traum: Glas zu sehen, Glas zu berühren und Glas zu HÖREN.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377182/Photo_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377183/Photo_2.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2377184/Photo_3.jpg