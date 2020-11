GALA10.com entwickelt einzigartige Suchmaschine für Online-Geschenkeshops und schafft Musterbeispiel für den Online-Geschenkekauf

Weltweit lokale Geschenke machen mit Gala10.com – die Suchmaschine für die besten Online-Geschenkeläden, Ideen und Dienstleistungen ist weltweit eingeführt worden

ZÜRICH, 25. November 2020 /PRNewswire/ -- Geschenke ins Ausland zu versenden ist dank Gala10.com , einer neuen Suchmaschine, die lokale Einkäufe für persönliche und geschäftliche Geschenke in 18 Kategorien und mehr als 1.000 Shop-Dienstleistungen von über 5.000 Geschäften in über 40 Ländern ermöglicht, kein Problem mehr. Auf Gala10 findet sich eine exklusive Auswahl der besten Online-Geschenkeshops, die nach Land, Kategorie und Angebot gefiltert werden können. Gala10 ist für Menschen bestimmt, die ein Geschenk an einen geliebten Menschen oder einen Kunden senden möchten, der in einer anderen Stadt oder einem anderen Land lebt oder den sie aufgrund der COVID-19-Krise nicht treffen können.