Galardonado podcast educativo, Brains On, se lanza en español para atender la brecha en educación STEM de los niños latinos en los EE.UU.

NUEVA YORK, 24 de febrero de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La recién creada Mother Tongue anunció hoy que es el socio exclusivo de producción en español del programa de podcast, Brains On, de American Public Media's (APM). Distribuido ampliamente a través de la enorme red de podcasts de reVolver, Brains On en Español ayudará a atender las severas brechas tan evidentes en la educación de los niños latinos en los EE.UU. en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Las habilidades STEM son más necesarias ahora que nunca para competir en una economía global y las actuales plataformas de entretenimiento educativo le están fallando a miles de niños latinos en los EE.UU. Con Mother Tongue, APM amplía su galardonado contenido de podcasts para llegar al creciente auditorio latino en los EE.UU., incluyendo la coordinación de programación multilingüe en un futuro.

Los cofundadores de Mother Tongue y veteranos de la industria del marketing hispano/latinx, Lupe De Los Santos y Stephen Hobbs, tienen en conjunto más de 40 años de experiencia en la industria de la difusión y el entretenimiento. Antes de Mother Tongue, Hobbs trabajaba como vicepresidente de Podcasts y Vivencial para Univision Communications y es cofundador de reVolver Podcasts.

"Nuestro objetivo a través de Mother Tongue es ampliar las posibilidades para el crecimiento y aprendizaje de los niños y las familias multilingües, empezando por el español," dijo Hobbs. "Los estudiantes latinos actualmente representan el grupo minoritario más grande en el sistema de educación pública, pero sus calificaciones se ubican por debajo del promedio nacional en exámenes de rendimiento en matemáticas y ciencias. La amplia cartera de programación de podcasts de APM ofrecerá un muy necesario apoyo a estos públicos y cerrará estas brechas."

"Estoy convencida del poder del uso de las plataformas de entretenimiento, como los podcasts, para educar a diversos auditorios," agregó De Los Santos. "Nuestra experiencia combinada en difusión y marketing digital, así como en esfuerzos de entretenimiento y estilo de vida, sin duda asegurarán que este contenido sea más accesible y ofrezca mayor disfrute a las familias hispanas/latinx en los EE.UU."

Brains On presenta a Molly Bloom, cocreadora y anfitriona de Brains On y su esperanza es que, a través de Brains On en Español, "Los niños y sus familias se sientan motivados a explorar su curiosidad natural y su asombro al oír que se responden las preguntas del auditorio a través de un lente enfocado en la ciencia. Con el lanzamiento de Brains On en Español, nos emociona aún más que los niños puedan ampliar las habilidades que necesitan para navegar a través de nuestro cambiante mundo como pensadores de mente abierta y crítica".

"Estamos encantados de asociarnos con Mother Tongue para traer programación en audio entretenida y basada en evidencias a los niños y familias hispanohablantes en los EE.UU. y en todo el mundo en una época en que los hechos se han vuelto más importantes que nunca", agregó Alex Schaffert, Directora de Operaciones de On-Demand Audio, American Public Media.

Dado que los latinos representan el grupo minoritario más grande en los EE.UU., Mother Tongue, APM y reVolver aprovecharon esta oportunidad como una forma de revolucionar el panorama de los podcasts y crear una vía a través de la que los niños y adultos por igual puedan escuchar sus podcasts preferidos en inglés y español. Como el número de niños bilingües aumenta cada año, Mother Tongue espera hacer avanzar y diversificar la industria y motivar a los niños a crecer y aprender.

Los oyentes podrán escuchar el nuevo podcast Brains On en Español a través de Apple, Spotify, Amazon Music, iHeart y Radio Public. Para descubrir más, visita https://www.brainson.org/page/es.

Acerca de Mother Tongue

Mother Tongue no es como ninguna otra red de podcasts en los Estados Unidos, en tanto que es el socio exclusivo de producción en español del programa de podcast, Brains On, de American Public Media's (APM). Distribuido ampliamente a través de la enorme red de podcasts de reVolver, Brains On en Español ayuda a atender las severas brechas tan evidentes en la educación de los niños latinos en los EE.UU. en ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés). Para más información, visite https://www.mtongue.com/, o síganos en Facebook e Instagram.

Acerca de reVolver Podcasts

reVolver podcasts es el creador y distribuidor multicultural líder en contenido de audio a demanda en los EE.UU. Hogar de "El Show de Piolín," "The Power of Us," y "Don Cheto, Al Aire", así como de otros 50 programas que van desde deportes, música, finanzas, entretenimiento, estilo de vida, salud y bienestar, inspiración, noticias, contenido de marca y eventos en vivo, los podcasts son distribuidos a través de reVolverPodcasts.com, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Pandora y iHeartMedia. Para más información acerca de la compañía, visite www.reVolverpodcasts.com

Acerca de American Public Media

American Public Media® (APM) es la división nacional de programación y distribución de American Public Media Group y alcanza a 19 millones de oyentes a través de unas 1,000 estaciones de radio a nivel nacional cada semana. APM es una de las productoras y distribuidoras más grandes de programación de radio pública en el mundo, con una cartera que incluye a BBC World Service, Marketplace® y los programas de música clásica líderes en la nación. APM ofrece una serie variada de podcasts que abarcan lo mejor en cocina, cultura, entretenimiento, negocios y periodismo de investigación. Para más información sobre APM, visite www.americanpublicmedia.org.

