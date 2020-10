Galderma Aesthetics apresenta novas técnicas durante MAP 4.0, evento digital sobre tratamentos estéticos

A Relax & Refresh Technique é um tratamento "dois em um". Na primeira visita ao consultório, após análise do quadro do paciente, utiliza-se a toxina botulínica para tratar as rugas dinâmicas ao redor da boca e dos olhos. Depois de duas semanas, aplica-se o Restylane® Skinboosters™, que promove uma melhora da qualidade da pele, hidrata de dentro para fora e corrige as linhas mais finas que ainda restaram após a aplicação da toxina botulínica.

Já a Kyssability Technique refina e dá volume aos lábios. O estudo que inspirou a técnica levou em consideração a sensibilidade e a movimentação dinâmica da boca e região dos lábios. Mais do que a questão estética, ela devolve ao paciente certas características funcionais perdidas com envelhecimento. O produto utilizado na Kyssability Technique é o Restylane® Kysse, desenvolvido especificamente para a região dos lábios, para tratar exclusivamente a região labial.

Um terceiro conceito abordado durante o MAP 4.0 e bastante em voga entre médicos e pacientes dos tratamentos estéticos é o de Beauty Defyners. Esse conceito propõe dividir a face em "triângulos da beleza", onde é aplicado ácido hialurônico a fim de deixar o rosto mais harmônico. As áreas tratadas são as dos olhos (periorbital), do nariz (perinasal) e da boca (perioral), com o objetivo de reduzir rugas e embelezar o rosto.

Pioneiro no setor, o MAP reforça o compromisso da Galderma com a educação médica continuada, focada no desenvolvimento de procedimentos estéticos e de técnicas seguras e avançadas. Mais de cinco mil participantes de todo Brasil e da América Latina conferiram informações sobre as novidades em primeira mão. Exclusivo para médicos, o evento aconteceu no início deste mês, entre os dias 2 e 4 de outubro.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

