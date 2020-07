Galderma Aesthetics lança plataforma digital no Brasil

SÃO PAULO, 15 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- Com o aumento da busca por procedimentos estéticos, crescem também as dúvidas e a procura por informações sobre o assunto. Pensando em atender a essa demanda, a Galderma – que tem como missão melhorar a qualidade de vida das pessoas, focando em prover as melhores soluções para a saúde da pele – passa a compartilhar seu conhecimento por meio de uma nova plataforma digital: www.galdermaaesthetics.com.br. Assim, reunirá conteúdo para o público em geral em um espaço dedicado a fornecer informações confiáveis e relevantes.

A iniciativa destaca-se pela forte transparência e atenção com o consumidor final, apresentando informações sobre seus produtos e os benefícios entregues pelos procedimentos. "É incrível perceber o quanto a percepção das pessoas em relação aos tratamentos estéticos mudou nos últimos anos e, hoje em dia, há mais interesse pelo assunto. Com a plataforma, visamos fornecer insumos para apoiar nos esclarecimentos dessa descoberta, que vai além das questões de aparência", explica Ligia Santos, Head Aesthetics Galderma Brasil. O objetivo é que os pacientes tenham acesso a um conteúdo confiável e que os ajude a lidar com mais naturalidade diante das recomendações de seu profissional de saúde.

A plataforma disponibilizará um conteúdo robusto com o objetivo de criar awareness e desmitificar alguns preconceitos sobre os procedimentos estéticos. "Desejamos ampliar o conhecimento para todo o segmento. Queremos que todos saibam mais sobre o universo dos procedimentos, qual a diferença entre eles. A meta é contribuir com o desenvolvimento do mercado e com isso dar acesso e engajar mais consumidores para que procurem e despertem o desejo por uma aparência naturalmente realçada através de tratamentos eficazes, seguros e individualizados."

A plataforma digital estará disponível agora em julho. Além do portal, o lançamento marca a chegada de Galderma Aesthetics nas redes sociais, com os perfis @galderma.aesthetics.br no Instagram e no Facebook.

