Galderma Aesthetics lidera o mercado de produtos estéticos injetáveis no Brasil

SÃO PAULO, 30 de agosto de 2021 /PRNewswire/ -- É inegável que o setor de procedimentos estéticos pouco invasivos cresceu consideravelmente nos últimos anos. De acordo com o levantamento da ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) de 2019, o Brasil está entre os 3 maiores países em número de procedimentos estéticos pouco invasivos no mundo.

A Galderma Aesthetics, unidade de negócios da Galderma especialista em desenvolvimento de produtos e técnicas para procedimentos estéticos pouco invasivos que oferecem melhor qualidade de pele para as pessoas, reforça sua liderança deste mercado, acumulando 41,9% de participação até junho de 2021, segundo o Import Analytics, projeto IQVIA que reporta dados de importação disponibilizados pela Receita Federal.

Com forte presença no Brasil, a Galderma Aesthetics é referência quando o assunto é promover qualidade de pele por meio de soluções estéticas que são reconhecidas pelo alto nível de segurança e eficácia comprovadas. O primeiro produto a ser comercializado no Brasil pela unidade de negócios de estética da Galderma foi a toxina botulínica tipo A - aprovada no país para uso em estética em 2003 – seguido pelo portfólio de preenchedores à base de ácido hialurônico, Restylane® e Restylane® Skinboosters™, e, mais recente- mas já em uso há 17 anos no país- o Sculptra®, primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático com indicação de uso para face e diversas áreas do corpo.

Quando observado o desempenho de vendas nas categorias de bioestimuladores de colágeno, também segundo o Import Analytics da IQVIA, percebe-se, até junho de 2021, um crescimento de 126,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E, neste segmento, a Galderma também é líder, acumulando 41,9% de participação de mercado até junho de 2021. Além dos bioestimuladores, a empresa também é destaque em preenchedores de ácido hialurônico, registrando, até junho de 2021, 42,5% de share.

Não basta seguir na liderança do mercado, as marcas da Galderma também figuram entre as mais lembradas em suas categorias. Sculptra® e Restylane® foram consideradas top of mind dos profissionais da saúde nas categorias Bioestimuladores de Colágeno e Ácido Hialurônico. A pesquisa foi realizada pela HSR Health, entre janeiro e abril de 2021, e abordou 241 médicos, uma amostragem significativa de profissionais de saúde entrevistados.

Os cuidados com a pele são um dos poucos setores da beleza que não foram afetados negativamente pela pandemia, crescendo de 3 a 5% globalmente em 2020 - uma tendência que deve continuar. De 2019 a 2024, o mercado de estética deve crescer em um ritmo constante impulsionado pela adoção de procedimentos pouco invasivos e não invasivos, com uma taxa de crescimento anual composta de aproximadamente 8% em todos os injetáveis¹.

"Acreditamos que a chave para seguirmos na liderança deste mercado é a confiança dos médicos e profissionais injetores nos nossos produtos. E não é à toa. Nosso portfólio é fruto de muita pesquisa e desenvolvimento e está embasado por anos de estudos científicos. Sculptra® e Restylane® são produtos consagrados pela segurança e performance, pois a Galderma prioriza a oferta de soluções e técnicas precisas para o cuidado e respeito a cada história de pele", explica Lígia Santos, líder da unidade de negócios de estética da Galderma Brasil.

Galderma Academy

Acompanhando as evoluções do país, que é um polo estratégico para a companhia, a Galderma acaba de investir na reforma de sua sede em São Paulo, onde funcionará o primeiro centro de capacitação técnica e treinamento dos profissionais injetores da companhia na América Latina, denominado Galderma Academy. Sua criação tem como objetivo acompanhar as inovações e crescimento do mercado e capacitar os profissionais da saúde que fazem procedimentos estéticos injetáveis, oferecendo treinamentos presenciais ou de forma remota.

"A cada ano, a Galderma amplia mais seu foco no desenvolvimento técnico-científico dos profissionais injetores, contribuindo para o crescimento desse mercado de maneira sustentável e consistente. A pandemia acelerou a realização de um desejo que tínhamos- um local equipado para oferecer treinamento e capacitação de ponta em técnicas e tratamentos injetáveis para a pele", explica Lígia Santos, líder da unidade de negócios de estética da Galderma Brasil.

A Galderma Academy conta com um estúdio de gravação e salas equipadas com alta tecnologia e foi construída de acordo com as diretrizes da Anvisa para garantir treinamentos adequados, sejam eles presenciais ou a distância.

"Nossa intenção, com a inauguração da Galderma Academy, é seguir contribuindo com a formação de profissionais habilitados, de modo a acompanhar a crescente demanda por estes tratamentos, oferecendo aos nossos consumidores soluções inovadoras e baseadas na ciência para manter a pele saudável por toda a vida", conclui Dr. Fabio Saito (CRM SP-97388), médico cirurgião plástico e gerente de Customer Training and Education da Galderma Brasil.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite https://www.galdermaaesthetics.com.br/.

