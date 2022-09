Galderma anuncia 2ª edição do evento médico sobre tendências dermatológicas e inovações

Segunda edição do evento Dermatology Trend Talks (DTT) abordará inovações e tendências dermatológicas; encontro contará com a participação de Jerry Tan, renomado dermatologista canadense

SÃO PAULO, 13 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Galderma, maior empresa independente de dermatologia do mundo, anuncia a segunda edição do Dermatology Trends Talks. O evento contará com a presença de Jerry Tan, médico canadense conhecido mundialmente por sua excelência na área, que fará a palestra de fechamento do evento. Ele trará ao palco o "Conceito PACE em 8 minutos", que foca na jornada do paciente no consultório médico. Além disso, o evento trará inovações e tendências dermatológicas com foco integral no paciente.

Com o objetivo de repetir o sucesso de sua primeira edição, a iniciativa reunirá presencialmente mais de 400 médicos no espaço de eventos do Hotel Hyatt, em São Paulo, nos dias 16 e 17 de setembro. Durante os dois dias do encontro, os participantes terão a oportunidade de saber mais sobre as novidades e tendências do universo da dermatologia. Para isso, a Galderma contará com um time de médicos speakers reconhecidos no país que conduzirão o evento: Alessandra Romiti, Flávia Addor, Flavia Ravelli, Luiz Mauricio, Marco Rocha, Mayra Ianhez, Dimitri Luz e Daniela Pimentel.

Para enriquecer o conteúdo apresentado, a edição de 2022 contará com palestrantes de outras especialidades. Dentre eles, estão o ginecologista Rogerio Bonassi, que falará sobre contracepção e mudanças hormonais; a pediatra endocrinologista Mariana Zorron, que abordará os desafios dos pacientes pediátricos e adolescentes; e a geriatra Maisa Kairalla, que tratará sobre as principais comorbidades que afetam os pacientes idosos.

Apoiar a ciência e a inovação está no DNA da Galderma, o compromisso em sempre ouvir o paciente e inovar, trazendo soluções de ponta para o cuidado com o maior órgão do corpo humano, a pele. Por essa mesma característica, a empresa aproveitará a ocasião para homenagear o grupo de autores do primeiro estudo epidemiológico nacional de rosácea. "Teremos uma grande oportunidade de reunir esses médicos e não poderíamos deixar de aproveitar esse cenário. Um dia antes do evento teremos um encontro especial entre eles e nosso time médico para celebrar e reconhecer seus esforços", comenta Carmem Potin, diretora da área médica da Galderma.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para saber mais, acesse o site https://www.galderma.com/.

FONTE Galderma

