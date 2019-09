Galderma apresenta o projeto MAP 3.0 com conceitos de estética médica facial e corporal

SÃO PAULO, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Galderma, líder mundial em dermatologia, apresenta a terceira edição do projeto MAP (Managing Aesthetic Patients), conceito que reúne a experiência clínica de médicos brasileiros especialistas em procedimentos estéticos e saúde da pele. O evento, que é uma ferramenta de atualização médica em procedimentos estéticos com o portfólio Galderma, será realizado nos dias 19 e 20 de setembro, em São Paulo, e contará com cerca de 1.400 médicos convidados.

Com o tema Face and Beyond, esta edição do evento abordará novas e avançadas técnicas de procedimentos faciais e corporais, novidades em ácido hialurônico, toxina botulínica e associação de procedimentos, bem como lançamentos de novos protocolos como a técnica de aplicação de ácido-poli-lático corporal. Além disso, a Galderma também apresentará novos estudos e achados que ampliam a segurança das técnicas de procedimentos estéticos injetáveis.

O MAP 3.0 reforça o pioneirismo e o compromisso da Galderma com a educação médica continuada, com foco no desenvolvimento de procedimentos estéticos que pautam técnicas cada vez mais seguras e lançam ainda mais soluções eficazes e avançadas. O conceito teve como base estudos de dermatologistas e cirurgiões plásticos com grande experiência em procedimentos estéticos injetáveis, como preenchedores de ácido hialurônico, ácido poli-L-lático, Skinboosters™ e toxina botulínica A.

O projeto surgiu em 2017, reunindo médicos dermatologistas especialistas em procedimentos estéticos injetáveis e cirurgiões plásticos. Os profissionais uniram a experiência clínica com evidências científicas para estabelecer recomendações de abordagem nos pacientes em diferentes faixas etárias (30, 40, 50 e 60 anos), levando em consideração o processo de envelhecimento estrutural da face, a anatomia e os sinais, bem como queixas mais comuns nas diferentes idades.

Na segunda edição do MAP, realizada em 2018, a Galderma apresentou discussões sobre técnicas de aplicação em diferentes etnias, como asiática, afrodescendente e latina, bem como em pacientes masculinos, por meio de parâmetros objetivos de avaliação que ajudam no estabelecimento do plano de tratamento estético exclusivo para cada paciente, respeitando a anatomia facial de cada indivíduo. Além disso, a empresa trouxe pela primeira ao Brasil a ferramenta Holly, um protótipo desenvolvido pelo centro de inovação global da Nestlé Skin Health, Instituto Shield, de Nova York. O exemplar reproduz uma face por meio de software que virtualmente reproduz a anatomia de determinada região da face. Com uma seringa conectada à um sensor é possível realizar simulações de procedimentos injetáveis, o que aprimora cada vez mais as técnicas ministradas durante as aulas médicas.

Sobre a Galderma

Presente em 100 países desde a sua fundação, em 1961 até o presente momento, a Galderma conta com um extenso portfólio dedicado ao tratamento de uma variedade de condições dermatológicas. A empresa se dedica também a promover parcerias com profissionais conceituados ao redor do mundo com o objetivo de atender as necessidades de médicos e pacientes durante todas as fases de suas vidas. A. Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e medicamente comprovadas para a pele, cabelos e unhas. Para mais informações visite: http://www.galderma.com.br/

