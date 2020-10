Galderma Brasil lança portal institucional e reforça seu compromisso em atender às necessidades dermatológicas das pessoas ao longo da vida

"Fazemos parte de uma indústria em que fontes confiáveis de informação são muito importante, pois as notícias se espalham com facilidade. Por isso, queremos que os consumidores tenham um canal de confiança sobre os nossos produtos e assuntos relacionados à saúde da pele. Evoluímos muito em digital nos últimos meses e precisávamos relançar nosso site, que é o principal cartão de visitas de qualquer empresa", explica Karina Oliveira, gerente de RH e Comunicação da Galderma Brasil.

Um dos pilares da empresa é o cuidado com as pessoas, e a construção deste canal de comunicação é mais um passo que reforça o compromisso da companhia de proteger e melhorar a saúde da pele da população, não só por meio dos produtos, mas também pelas informações de confiança que o site oferecerá aos parceiros e consumidores. O objetivo é que o portal passe para o público externo informações confiáveis e os principais valores praticados pela Galderma e seus colaboradores.

"Temos agora mais uma opção de conexão com nossos clientes, médicos e parceiros, além de disseminar nossa marca pelo Brasil e aumentar ainda mais nossa credibilidade e confiabilidade com todos os públicos. O canal oficial Galderma Brasil tem informações de todas as áreas e produtos reunidos em um só lugar", completa Natália Vale, analista de Comunicação.

A plataforma digital está disponível pelo endereço: http://www.galderma.com/br.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com/br

