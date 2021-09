Galderma e CETAPHIL® anunciam novo compromisso com a sustentabilidade ambiental e o impacto social por meio da nova iniciativa Clear Skies

-- A empresa tem como objetivo atingir 100% de eletricidade renovável em suas fábricas atuais até 2022

-- A estratégia baseada na ciência se concentrará na redução do impacto ambiental, na formulação com ingredientes mais limpos, usando embalagens mais inteligentes e atendendo às comunidades

LAUSANNE, Suíça, 27 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Galderma e a CETAPHIL ®, a marca de cuidados com a pele sensível recomendada pelos médicos dos EUA, têm o orgulho de anunciar a iniciativa Clear Skies, um compromisso de longo prazo de apoiar um ambiente mais saudável e futuros mais luminosos para todos. A Galderma fez grandes avanços para reduzir a sua pegada ambiental na última década, e a Clear Skies delineia a jornada da empresa para incorporar práticas responsáveis em todo o empreendimento. A iniciativa Clear Skies é definida em relação a quatro áreas principais nas quais a organização pode causar impacto: redução do impacto ambiental, formulação com ingredientes mais limpos, uso de embalagens mais inteligentes e atendimento às suas comunidades.

Por meio desta iniciativa estratégica, a Galderma e a CETAPHIL estão empenhadas em estabelecer e atingir metas para continuar a redução do impacto sobre o meio ambiente e contribuir para criar comunidades fortes. Atualmente, a empresa tem como objetivo atingir 100% de eletricidade renovável em suas fábricas atuais até 2022 e se tornar neutra em carbono em suas instalações de produção.

A Clear Skies apoiará os esforços da empresa de se tornar mais sustentável usando menos recursos e criando menos resíduos. A abordagem baseada na ciência baseia-se em pesquisas abrangentes do protocolo de gases de efeito estufa e alinhadas com a Agenda de 2030 das Nações Unidas para o desenvolvimento sustentável.

Redução do impacto ambiental : desde 2010, a Galderma e a CETAPHIL reduziram o consumo de água em 33% por tonelada de produto, por meio de programas para reciclá-la e reutilizá-la em fábricas e instalações de pesquisa. A empresa também reduziu as emissões anuais de CO2 nas fábricas em mais de 60%, utilizando tecnologia mais eficiente e fontes de eletricidade renováveis. Atualmente, 95% da eletricidade que alimenta as suas fábricas são provenientes de recursos renováveis e nenhum dos resíduos das fábricas acabam em um aterro sanitário.

Formulação com ingredientes mais limpos : a CETAPHIL também está reformulando produtos para oferecer aos consumidores as fórmulas mais limpas que procuram. A marca está iniciando este processo com quatro de seus produtos mais icônicos e mais vendidos. Especificamente, a Gentle Skin Cleanser (Loção de Limpeza Facial Suave), a Daily Facial Cleanser (Loção de Limpeza Facial Diária), a Moisturizing Lotion (Loção Hidratante) e Advanced Relief Lotion - Daily Advanced Lotion (Loção de Alívio Avançada - Loção Avançada Diária) agora são fabricadas com fórmulas totalmente biodegradáveis*, com produtos adicionais a serem reformulados no futuro. Esses produtos reformulados são livres de ingredientes de parabenos, sulfato e origem animal e não são testados em animais em qualquer estágio de nossos processos de inovação, desenvolvimento ou fabricação de produtos. Eles são desenvolvidos utilizando-se uma mistura de ingredientes para hidratação e condicionamento da pele—incluindo uma mistura de niacinamida, pantenol e glicerina hidratante atestada por dermatologistas para melhorar a resiliência geral da pele sensível—ao mesmo tempo em que mantêm a mesma eficácia confiável e a experiência sensorial que os consumidores da CETAPHIL conhecem e adoram. Os produtos reformulados serão lançados nos Estados Unidos este mês e serão lançados globalmente até o final de 2022.

Utilização de embalagens mais inteligentes : as embalagens dos produtos também estão sendo aperfeiçoadas para garantir que possam ser recicladas para atender a um novo propósito, em vez de serem depositadas em um aterro sanitário. A CETAPHIL utiliza principalmente recipientes e tampas do tipo monomateriais que são em parte recicláveis, para que os recipientes e as embalagens possam ser reciclados na maioria das instalações. Além disso, a maioria dos produtos utiliza recipientes e sistemas de fechamento que se destacam, facilitando a separação. A embalagem de papel é fabricada com materiais renováveis e biodegradáveis. A CETAPHIL continuará a identificar maneiras de tornar suas embalagens mais ecológicas.

Atendimento às comunidades : o impacto social e o atendimento à comunidade com pele sensível é outro princípio fundamental da iniciativa. Nos EUA, a parceria de décadas da CETAPHIL com a Camp Wonder permitiu à organização ajudar aqueles mais gravemente afetados por doenças da pele. Fundado pela Children's Skin Disease Foundation, o Camp Wonder capacita crianças com doenças crônicas e comprometedoras da pele de todo o país a se divertirem em um ambiente de aceitação. Os funcionários e os profissionais de saúde parceiros da CETAPHIL são incentivados a se voluntariar no Camp Wonder. Além disso, a CETAPHIL se comprometeu com uma parceria de financiamento de longo prazo em apoio à Camp Wonder, doando US$ 1,5 milhão e mais de 50 mil produtos desde 2012. À medida que o alcance da iniciativa Clear Skies continuar a se expandir, a CETAPHIL procurará estender seus esforços além do Camp Wonder para identificar organizações em todo o mundo que possam ser apoiadas pela empresa para promover a sua missão de cuidar de peles sensíveis.

* com base no método de teste de OCDE

