Galderma en CETAPHIL® kondigen hun nieuwe Clear Skies-initiatief aan, een vernieuwde inzet voor een duurzaam milieu en meer maatschappelijke impact

-- Het bedrijf streeft in 2022 naar 100% hernieuwbare elektriciteit in de huidige fabrieken

-- Wetenschappelijke strategie gericht op het verminderen van de impact op het milieu, productformules met schonere ingrediënten, het gebruik van slimmere verpakkingen en dienstverlening aan gemeenschappen

LAUSANNE, Zwitserland, 27 september 2021 /PRNewswire/ -- Galderma en CETAPHIL®, het verzorgingsmerk voor een gevoelige huid dat in de VS het meest door artsen wordt aangeraden, kondigen vol trots het Clear Skies-initiatief aan, een langetermijntoezegging voor een gezondere omgeving en een betere toekomst voor iedereen. Galderma heeft grote stappen gezet om zijn milieuvoetafdruk in de afgelopen 10 jaar te verkleinen en Clear Skies is het traject, waarmee het bedrijf verantwoordelijke werkwijzes implementeert bij al zijn activiteiten. Clear Skies gaat uit van vier bereiken waar de organisatie invloed kan uitoefenen: de impact op het milieu verminderen, producten ontwikkelen met schonere ingrediënten, slimmere verpakkingen gebruiken en diensten verlenen aan gemeenschappen.

Door dit strategische initiatief zullen Galderma en CETAPHIL doelstellingen bepalen en bereiken om hun impact op het milieu blijvend te verkleinen en bij te dragen aan sterkere gemeenschappen. Het bedrijf streeft ernaar om in 2022 100% hernieuwbare elektriciteit te bereiken in de huidige fabrieken en CO2-neutraal te zijn in zijn productiefaciliteiten.

Clear Skies zal de inspanningen van het bedrijf ondersteunen om duurzamer te zijn, door minder middelen te gebruiken en minder afval te creëren. De wetenschappelijke aanpak baseert zich op uitgebreid onderzoek van het Greenhouse Gas Protocol en is afgestemd op de duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030 van de Verenigde Naties.

Impact op het milieu verminderen : Sinds 2010 hebben Galderma en CETAPHIL hun waterverbruik met 33% per ton product verlaagd. Dit gebeurde via recycle- en hergebruikprocessen in fabrieken en onderzoeksfaciliteiten. Het bedrijf heeft de jaarlijkse CO2-uitstoot van fabrieken ook met ruim 60% verlaagd, door efficiëntere technologieën en hernieuwbare energiebronnen te gebruiken. Op dit moment is 95% van de elektriciteit in de fabrieken afkomstig van hernieuwbare bronnen en komt er geen eigen fabrieksafval meer terecht op een vuilstortplaats.

Productontwikkeling met schonere ingrediënten : CETAPHIL ontwikkelt bepaalde producten opnieuw met schonere ingrediënten, waar de consument om vraagt. Het merk start dit proces met vier van zijn meest iconische, best verkopende producten. De milde huidreiniger, dagelijkse gezichtsreiniger, hydraterende lotion en geavanceerde verzachtende lotion (dagelijkse lotion) worden nu gemaakt met direct biologisch afbreekbare* formules en in de toekomst worden er meer producten opnieuw samengesteld. Deze hernieuwd samengestelde producten zijn vrij van parabenen, sulfaten en ingrediënten met een dierlijke oorsprong. Bovendien wordt er op geen enkel moment in ons productinnovatie, -ontwikkelings- of productieproces voor deze producten getest op dieren. Ze worden ontwikkeld met een mix van hydraterende en huidverzorgende ingrediënten - inclusief een mix van door dermatologen goedgekeurde niacinamide, panthenol en hydraterende glycerine om de algehele veerkracht van een gevoelige huid te verbeteren - maar blijven even doeltreffend en zintuiglijk als CETAPHIL-gebruikers gewend zijn. De hernieuwd samengestelde producten worden deze maand in de VS geïntroduceerd en aan het eind van 2022 vindt de introductie in de rest van de wereld plaats.

Slimmere verpakkingen gebruiken : Productverpakkingen worden eveneens verbeterd, zodat deze na gebruik kunnen worden gerecycled en een nieuw leven krijgen en dus niet op een vuilstortplaats terechtkomen. CETAPHIL maakt vooral gebruik van verpakkingen die uit één materiaalsoort bestaan en sluitingen die deels recyclebaar zijn. Daarom kunnen ze op de meeste plaatsen worden gerecycled. Ook is het sluitingssysteem vaak te scheiden van de verpakking, wat het sorteren vereenvoudigt. De papieren verpakking is gemaakt van hernieuwbare en biologisch afbreekbare materialen. CETAPHIL blijft op zoek naar manieren om verpakkingen milieuvriendelijker te maken.

Dienstverlening aan gemeenschappen : Maatschappelijke impact en hulp aan mensen met een gevoelige huid vormt een andere belangrijke pijler van het initiatief. In de VS werkt CETAPHIL al 10 jaar samen met Camp Wonder om mensen met ernstige huidziektes te helpen. Camp Wonder werd opgericht door de Children's Skin Disease Foundation en geeft kinderen met een chronische en levensbedreigende huidziekte de mogelijkheid om zich te vermaken in een omgeving van acceptatie. Medewerkers van CETAPHIL en zorgprofessionals die met CETAPHIL samenwerken, worden aangemoedigd om vrijwilligerswerk te doen bij Camp Wonder. Bovendien financiert CETAPHIL Camp Wonder op de lange termijn en heeft sinds 2012 al meer dan 1,5 miljoen dollar en meer dan 50.000 producten gedoneerd. Naarmate het Clear Skies-initiatief zich verder uitbreidt, zal CETAPHIL wereldwijd op zoek gaan naar andere organisaties om te steunen en zijn missie ter verzorging van de gevoelige huid verder waarmaken.

Volg ons voor meer informatie via @CetaphilUS op Instagram en Facebook. Binnenkort zullen we extra informatie delen op de nieuwe website van Cetaphil.

Over CETAPHIL®

Ruim 70 jaar geleden creëerde een vooraanstaande apotheker het eerste CETAPHIL-product, een formule tegelijkertijd mild en krachtig, de huid reinigend zonder deze te beschadigen en hydraterend zonder de poriën te verstoppen. Tegenwoordig is CETAPHIL hèt verzorgende merk voor een gevoelige huid, dat in de VS het meest door artsen wordt aangeraden en wereldwijd erkend. Met behulp van belangrijke huidverzorgingsexperts overal ter wereld blijven ze innovatieve huidverzorgingstechnologieën voor een gevoelige huid ontwikkelen, die de gezondheid van de huid elke dag helpen herstellen, beschermen en verzorgen. Kijk voor meer informatie op www.CETAPHIL.com .

Over Galderma

Galderma is 's werelds grootste onafhankelijke dermatologische bedrijf en is actief in ongeveer 100 landen. Vanaf de start in 1981 zet het bedrijf zich volledig in voor de dermatologie. Ons innovatieve, wetenschappelijke productaanbod bestaat uit merken en diensten in de sectoren schoonheid, consumentenzorg en voorgeschreven geneesmiddelen. We richten ons op de behoeften van consumenten en patiënten en werken samen met zorgprofessionals om bijzondere resultaten te bereiken. We begrijpen dat onze huid ons levensverhaal vertelt en ontwikkelen daarom dermatologische producten voor elke huid. Ga voor meer informatie naar: www.galderma.com

* Op basis van de OECD-testmethode

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1634623/Galderma_Logo.jpg

SOURCE Galderma Laboratories; Cetaphil