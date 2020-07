Galderma lança nova identidade visual para Dermotivin

SÃO PAULO, 26 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Galderma, companhia farmacêutica de produtos para saúde e bem-estar da pele, anuncia a renovação da identidade visual de Dermotivin, sua marca de sabonetes faciais, que oferece um portfólio completo de higienizadores em diferentes apresentações: barra, líquido ou espuma, e são indicados para todos os tipos de pele. A renovação segue a estratégia de explorar e ressaltar os principais benefícios de cada uma de suas linhas.

A novidade traz embalagens com design mais clean, logomarca reposicionada e tampas mais modernas. "Cada elemento da nova identidade visual dos produtos Dermotivin foi pensado para encantar ainda mais nosso consumidor, sem perder a referência de ser uma marca colorida. Nosso principal objetivo é ajudar o consumidor a escolher o produto ideal para o seu tipo de pele por meio dos benefícios de cada linha", afirma Camila Mega Horaguti, gerente da marca Dermotivin.

Os consumidores que possuem uma pele seca ou mais sensível podem usar a linha Soft, que oferece limpeza sem causar irritação, proporcionando a sensação de maciez. A linha Original, indicada para peles mistas a oleosas, elimina o excesso de oleosidade sem ressecar, possibilitando uma higienização eficaz e equilibrada. Já a linha Control, sem ácido salicílico, é perfeita para o controle de peles muito oleosas, pois seu efeito matificante reduz o excesso de brilho na pele. A linha Salix é a linha para quem tem a pele com tendência a acne, reduz o excesso de oleosidade. Com ácido salicílico, possui efeito secativo, desobstruindo os poros e auxiliando no combate de cravos e espinhas. E por último, o queridinho esfoliante Scrub, que é ideal para todos os tipos de pele, sua formulação possui microesferas esfoliantes que retiram impurezas e células mortas, estimula a renovação da pele e proporciona limpeza profunda dos poros.

Com a nova identidade visual, a marca também atualizará e reforçará sua presença no ponto de venda, nos canais digitais e principalmente junto aos dermatologistas.

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

