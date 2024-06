Galilée AM kiest voor Clearwater Analytics ter ondersteuning van snelle groei en operationele uitmuntendheid bij investeringen

Stroomlijnt fonds- en vermogensbeheeractiviteiten gedurende de gehele investeringscyclus met Clearwater JUMP

BOISE, Idaho en PARIJS, 18 juni 2024 /PRNewswire/ -- Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een toonaangevende wereldwijde leverancier van SaaS-gebaseerde oplossingen voor beleggingsbeheer, accounting, rapportage en analyse, heeft vandaag aangekondigd dat Galilée Asset Management (AM) Clearwater JUMP gaat gebruiken om fonds- en vermogensactiviteiten gedurende de gehele beleggingscyclus te consolideren. De inzet van het platform komt op het moment dat Galilée AM zijn snelle groei wil bevorderen en zijn activiteiten wil voortzetten nadat het verschillende vermogensbeheerders heeft overgenomen.

Galilée AM is gespecialiseerd in fondsen- en vermogensbeheer, voornamelijk in aandelen en vastrentende waarden. Het in Frankrijk gevestigde bedrijf koos Clearwater JUMP voor zijn end-to-end vermogensbeheerplatform dat voorziet in volledige functionele dekking voor front-, mid- en back-office beleggingsactiviteiten. Galilée AM wil met Clearwater naadloos verbinden met al haar tegenpartijen, cruciale marktgegevens benutten en handelsprocessen optimaliseren.

"In Clearwater hebben we een partner voor de lange termijn gevonden die ons in staat stelt onze multi-entiteiten en multi-activiteiten op één platform te centraliseren," zegt Roni Michaly, CEO van Galilée AM. "Clearwater is een technologische upgrade en een strategische stap om onze activiteiten te consolideren, de efficiëntie te verhogen en duurzame groei te stimuleren."

Galilée AM heeft zich in het verleden beroepen op verschillende interne oplossingen met veel handmatige processen voor orderconsolidatie in al zijn entiteiten. De JUMP-suite van Clearwater lost deze inefficiënties op en verlaagt de kosten. Het Clearwater-platform verzamelt de gegevens voor Galilée AM-teams en geeft gebruikers een geconsolideerd overzicht voor het hele bedrijf. Galilée AM noemde een gebruikerservaring van wereldklasse, schaalbaarheid van het platform en een snelle implementatie als redenen om Clearwater te implementeren. De verwachte voordelen voor Galilée AM zijn onder andere een samenhangend platform voor alle overgenomen entiteiten, nauwkeurige rapportage op groepsniveau en gestroomlijnde middle-office activiteiten om de efficiëntie te verhogen.

"Onze samenwerking met Galilée AM illustreert onze toewijding aan het leveren van innovatieve, schaalbare oplossingen die voldoen aan de complexe behoeften van hedendaagse vermogensbeheerders," zegt Emmanuel Fougeras, President van Clearwater's JUMP productensuite. "Door te kiezen voor Clearwater JUMP heeft Galilée AM technologische vooruitgang omarmd en zichzelf gepositioneerd voor duurzame groei en operationele uitmuntendheid. We kijken ernaar uit om hun visie en voortdurende uitbreiding te ondersteunen."

Over Galilée AM

Galilee AM, opgericht in 2000 en gevestigd in Straatsburg en Parijs, biedt multi-thematische expertise in fonds- en effectenselectie via zijn beleggingsoplossingen voor individuele, professionele en institutionele klanten. Zijn ondernemingsstructuur en onafhankelijkheid van kapitaal van banken of verzekeringsmaatschappijen garanderen een grote vrijheid bij het nemen van investeringsbeslissingen. Galilee AM heeft de PRI (Principles for Responsible Investment van de VN) ondertekend. Voor meer informatie over Galilee Asset Management: www.galilee-am.com.

Over Clearwater Analytics

Clearwater Analytics (NYSE: CWAN), een wereldwijde, toonaangevende SaaS-oplossing, automatiseert de volledige beleggingscyclus. Met een single-instance, multi-tenant architectuur biedt Clearwater een bekroonde oplossing voor portefeuilleplanning, prestatierapportering, gegevensaggregatie, afstemming, boekhouding, compliance, risico- en orderbeheer. Elke dag maken toonaangevende verzekeraars, vermogensbeheerders, bedrijven en overheden gebruik van de vertrouwde gegevens van Clearwater om efficiënt en schaalbaar te beleggen in meer dan USD 7,3 biljoen activa binnen traditionele en alternatieve activaklassen. Meer informatie over Clearwater is te vinden op clearwateranalytics.com.

