GALLEGOS United celebra sus nuevos clientes Paradise Herbs®, el Departamento de Salud Pública de California y SiteOne Landscape Supply®

Paradise Herbs, compañía dedicada a la comercialización y formulación de productos premium ultrapuros que cumplen con los más altos estándares de excelencia, seleccionó a GALLEGOS United para dirigir sus acciones en estrategia social y digital, con las que buscan conectar la marca con su público objetivo, un amplio espectro de entusiastas de la salud y el bienestar, que va desde la Generación Z, hasta los millennials y baby boomers, quienes buscan potenciar su salud e inmunidad. A la fecha, Paradise Herbs ha formulado cientos de productos, incluyendo suplementos herbales premium, de cultivo silvestre y orgánicos, así como una línea de vitaminas y minerales de talla mundial.

Conocida por ser una agencia experta en comprender la complejidad de los retos particulares que cada marca enfrenta cuando busca llegar a nuevas audiencias, GALLEGOS United ayudará a SiteOne Landscape Supply a llegarle al mercado hispano con soluciones estratégicas en creatividad y mercadeo, que conecten y resuenen de manera auténtica entre los consumidores hispanos. Con más de 500 tiendas en los Estados Unidos, SiteOne ofrece una amplia selección de suministros para irrigación, iluminación, mantenimiento de jardines y céspedes, vivero y control de plagas.

Y para sumar a la lista de impactantes y ganadoras campañas creadas por la agencia, GALLEGOS United pone en escena el coronavirus a través de una campaña para el Departamento de Salud Pública de California, la cual busca educar a la audiencia hispana del estado acerca de cómo prevenir la propagación de la COVID-19 y adoptar las directrices de seguridad. Esta campaña adaptada a la cultura se despliega en todos los formatos de medios en California.

El portafolio de clientes de GALLEGOS United también incluye a California Milk Processor Board (got milk?/ toma leche), Chick-fil-A, Cacique Inc., Comcast, SouthNorte Beer Co. y Turbo Tax. GALLEGOS United ha conservado su personal a toda costa, no ha habido despidos, licencias ni reducción de compensaciones. Adicionalmente, la agencia siguió apoyando el desarrollo juvenil dando continuidad a su programa de pasantías de verano, que este año opera en modo remoto y con talentos de todo el país.

Acerca de GALLEGOS United

Fundada en 2001, antes conocida como Grupo Gallegos, GALLEGOS United es una agencia de orientación creativa dedicada a ofrecer a sus clientes soluciones estratégicas en mercadeo que empujen los límites y propicien el crecimiento de las empresas. Unos cuantos de los clientes de GALLEGOS United son Comcast, SouthNorte Beer Co., California Milk Processor Board (got milk? y toma leche), Travelpro y Chick-fil-A. GALLEGOS United hace parte de UNITED COLLECTIVE, un grupo de comunicaciones compuesto por cinco agencias independientes e interconectadas. Para más información visite gallegosunited.com.

