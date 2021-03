GameAnalytics rejoint l'écosystème Huawei en tant que dernier partenaire de plate-forme

- Le kit de développement logiciel d'analyse des jeux mobiles est désormais disponible pour les développeurs de Huawei

SHENZHEN, Chine, 19 mars 2021 /PRNewswire/ -- GameAnalytics, une société qui collecte, stocke et analyse les données de performance des jeux mobiles, a rejoint l'écosystème Huawei en tant que dernier partenaire de plate-forme. Le SDK (Software Development Kit) est désormais disponible pour les développeurs de jeux mobiles Huawei afin de permettre une intégration rapide et facile.

« La portée de la plateforme de Huawei, ainsi que nos outils d'analyse, d'exploitation de jeux et de rapports sur les revenus publicitaires constituent une excellente combinaison et simplifient considérablement le travail que les développeurs doivent accomplir pour réussir avec ce nouveau canal passionnant », a déclaré Ioana Hreninciuc, PDG de GameAnalytics.

Suggérer GameAnalytics aux développeurs de jeux mobiles de Huawei

En tant que principale société d'analyse pour les jeux mobiles, GameAnalytics donne aux développeurs les moyens de créer des expériences utilisateur plus attrayantes grâce à une bonne compréhension des paramètres de base de leurs jeux. GameAnalytics fournit des informations essentielles pour aider les développeurs à exploiter le potentiel de leurs jeux mobiles en collectant, analysant et présentant des données sur les performances des jeux. Cela comprend tout, des mesures de base (telles que les utilisateurs actifs, la fidélisation et le temps de jeu) aux analyses plus avancées concernant les revenus publicitaires, la monnaie virtuelle et la progression des niveaux.

Ce partenariat apporte des avantages mutuels aux deux parties ; Huawei peut continuer à développer son écosystème avec plus de partenaires de plate-forme et soutenir davantage le succès de ses développeurs de jeux. Simultanément, GameAnalytics peut tirer parti des capacités technologiques de Huawei, en améliorant son SDK Android pour prendre en charge OAID (Huawei Ads Kit) sur tous les appareils mobiles. Cela permet aux développeurs de jeux de l'écosystème HMS de s'intégrer à la plateforme, de débloquer une analyse plus approfondie et de continuer à développer leurs jeux.

Utilisé par près de 100 000 développeurs et plus de 63 000 studios dans le monde, GameAnalytics prend en charge environ 100 000 jeux actifs, fournissant les données nécessaires pour aider les développeurs mobiles à atteindre leurs objectifs de croissance. GameAnalytics peut être facilement intégré en moins de 15 minutes, et son principal outil d'analyse est et restera gratuit.

Présentation du partenariat de la plate-forme

Huawei vise à créer un environnement ouvert et sûr pour tous les développeurs et partenaires de son écosystème. Avec ces valeurs, Huawei a hâte d'aider ses développeurs à obtenir des informations utiles pour leurs jeux mobiles grâce à son partenariat avec GameAnalytics, et d'aider GameAnalytics à réussir grâce au réseau mondial de Huawei. Huawei et GameAnalytics ont maintenant introduit des analyses gratuites pour plus de 2,3 millions de développeurs dans le monde, rendant la communauté de développement de jeux solidaire et accessible à tous.

« Le marché des applications de Huawei, AppGallery, est très étendu et se développe chaque jour. Pour notre communauté de développeurs de jeux, ce nouveau canal peut être une source supplémentaire de joueurs et de revenus, ce qui peut propulser leur portefeuille de jeux existant vers un nouveau niveau de rentabilité », a déclaré M. Hreninciuc.

À propos d'AppGallery - Top 3 des marchés d'applications dans le monde

AppGallery est un écosystème intelligent et innovant qui permet aux développeurs de créer des expériences uniques pour les consommateurs. Notre HMS Core unique permet aux applications d'être intégrées sur différents appareils, ce qui offre plus de commodité et une expérience plus fluide. Cela fait partie de notre stratégie d'ensemble « 1+8+N » chez Huawei.

