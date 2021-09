Gan & Lee Pharmaceuticals apresentarão dados recentes na 57ª reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes

BEIJING e BRIDGEWATER, New Jersey, 9 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (doravante denominada Gan & Lee, código de ações: 603087.SH), tem o prazer de apresentar dados positivos de cinco resumos recentes, que serão expostos como discussões orais curtas na 57a reunião anual da Associação Europeia para o Estudo do Diabetes (EASD). A reunião será realizada virtualmente de 27 de setembro a 1o de outubro de 2021.

Os novos dados a seguir serão apresentados no dia 30 de setembro de 2021, das 11h45 às 13h15 (horário de verão da Europa Central):

Novo análogo de GLP-1, GZR18: uma avaliação pré-clínica em modelos de diabetes tipo 2

Estudo de confirmação de fase 3 comparando a eficácia e a segurança da insulina biossimilar proposta e da insulina asparte de referência, combinadas com metformina, em pacientes com diabetes

Além disso, os resultados recentes de nossos estudos clínicos de fase 1 de repetição também serão apresentados no dia 30 de setembro de 2021, das 11h45 às 13h15 (horário de verão da Europa Central):

A insulina asparte biossimilar proposta (GL-ASP) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina asparte licenciada nos EUA e autorizada na UE

A insulina lispro biossimilar proposta (GL-LIS) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina lispro licenciada nos EUA e autorizada na UE

A insulina glargina biossimilar proposta (GL-GLA) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina glargina licenciada nos EUA e autorizada na UE

Os dados que serão apresentados na reunião anual da EASD são marcos importantes para os programas de desenvolvimento clínico da Gan & Lee. Além disso, os resumos mencionados acima demonstram a dedicação da Gan & Lee a oferecer soluções para pacientes com diabetes. "Temos o prazer de ter todos os cinco resumos publicados pela EASD à medida que continuamos a buscar soluções científicas para o tratamento do diabetes", disse Michelle Mazuranic, diretora de assuntos médicos globais. Os números de apresentação para GZR18, GL-ASP (Fase 3 na China), GL-ASP (Fase 1), GL-LIS e GL-GLA são 463, 513, 510, 514 e 511, respectivamente.

Sobre a Gan & Lee

A Gan & Lee Pharmaceuticals desenvolveu com sucesso a primeira insulina humana biossintética nacional da China. Atualmente, temos cinco análogos recombinantes de insulina comercializados na China, incluindo injeção de glargina de longa ação (Basalin®), injeção de lispro de ação rápida (Prandilin®), injeção de asparte de ação rápida (Rapilin™), injeção de lispro recombinante de zinco com protamina (25R) (Prandilin®25), injeção de asparte 30 (Rapilin™30) e uma injeção de insulina humana aprovada na China, a injeção de insulina humana com protamina (30R) (Similin®30). Temos dois dispositivos médicos aprovados na China, a caneta de injeção de insulina reutilizável (GanleePen) e a agulha de caneta descartável (GanleeFine®).

No futuro, a Gan & Lee se empenhará para alcançar uma cobertura abrangente na área de diagnóstico e tratamento do diabetes. A fim de alcançar nosso objetivo de se tornar uma empresa farmacêutica de classe mundial, também participaremos ativamente no desenvolvimento de novas entidades químicas e de tratamentos de doenças cardiovasculares, doenças metabólicas, câncer e outras terapias. Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail [email protected].

Referências:

Leona Plum - Mörschel, et. al. A insulina asparte biossimilar proposta (GL-ASP) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina asparte licenciada nos EUA e autorizada na UE. Diabetes. 22 de junho de 2021. Eric Zijlstra , et. al. A insulina lispro biossimilar proposta (GL-LIS) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina lispro licenciada nos EUA e autorizada na UE. Diabetes. 22 de junho de 2021. Tim Heise , et. al. A insulina glargina biossimilar proposta (GL-GLA) mostra bioequivalência farmacocinética (PK) e farmacodinâmica (PD) à insulina glargina licenciada nos EUA e autorizada na UE. Diabetes. 22 de junho de 2021.

Gina Antonucci, Tel.: 888-288-5395, [email protected]

FONTE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.

SOURCE Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd.