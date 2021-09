Gan & Lee Pharmaceuticals presenta nuevos datos sobre diabetes

- Gan & Lee Pharmaceuticals presentará nuevos datos en la 57.a reunión anual de la Asociación Europea para el Estudio de la Diabetes (EASD)

BEIJING y BRIDGEWATER, N. J., 9 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Gan & Lee Pharmaceuticals Co., Ltd. (en lo sucesivo, Gan & Lee, código de acciones: 603087.SH), se complace en presentar datos positivos de cinco resúmenes recientes que se presentarán como breves discusiones orales en la 57.a Asociación Europea Anual para la reunión del Estudio de la Diabetes (EASD). La reunión se llevará a cabo virtualmente del 27 de septiembre al 1 de octubre de 2021.

Los siguientes datos nuevos se presentarán el 30 de septiembre de 2021, 11:45 - 13:15 CEST:

Nuevo análogo de GLP-1, GZR18: una evaluación preclínica en modelos de diabetes tipo 2

Estudio confirmatorio de fase 3 que compara la eficacia y seguridad del biosimilar propuesto y la insulina aspart de referencia, combinada con metformina, en pacientes con diabetes.

Además, los resultados recientes de nuestros ensayos clínicos de fase 1 encore también se presentarán el 30 de septiembre de 2021, 11:45 - 13:15 CEST:

La insulina aspart biosimilar propuesta (GL-ASP) muestra bioequivalencia farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) con la insulina aspart autorizada por la UE y con licencia de EE. UU.

La insulina lispro biosimilar propuesta (GL-LIS) muestra bioequivalencia farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) con la insulina lispro autorizada por la UE y con licencia de EE. UU.

La insulina glargina biosimilar propuesta (GL-GLA) muestra bioequivalencia farmacocinética (PK) y farmacodinámica (PD) con la insulina glargina autorizada por la UE y con licencia de EE. UU.

Los datos que se presentarán en la Reunión Anual de EASD son hitos importantes para los programas de desarrollo clínico en Gan & Lee. Además, los resúmenes mencionados anteriormente demuestran la dedicación de Gan & Lee a brindar soluciones a los pacientes con diabetes. "Nos complace que la EASD haya publicado los cinco resúmenes mientras continuamos buscando soluciones científicas para el cuidado de la diabetes", dijo Michelle Mazuranic, directora de Asuntos Médicos Globales. Los números de presentación para GZR18, GL-ASP (Fase 3 en China), GL-ASP (Fase 1), GL-LIS y GL-GLA son 463, 513, 510, 514 y 511, respectivamente.

Acerca de Gan & Lee

Gan & Lee Pharmaceuticals ha desarrollado la primera insulina humana biosintética nacional china. Actualmente, tenemos cinco análogos de insulina recombinante comercializados en China, incluida la inyección de glargina de acción prolongada (Basalin®), la inyección de lispro de acción rápida (Prandilin™), la inyección de aspart de acción rápida (Rapilin®), la inyección de lispro de zinc y protamina mixta (25R) (Prandilin™ 25), inyección de aspart 30 (Rapilin®30) y una inyección de insulina humana aprobada en China: inyección de insulina humana de protamina mixta (30R) (Similin®30). Tenemos dos dispositivos médicos aprobados en China: el lápiz de inyección de insulina reutilizable (GanleePen) y la aguja de lápiz desechable (GanleeFine®).

En el futuro, Gan & Lee se esfuerza por lograr una cobertura integral en el campo del diagnóstico y tratamiento de la diabetes. Avanzando para avanzar en nuestro objetivo de convertirnos en una compañía farmacéutica de clase mundial, también participaremos activamente en el desarrollo de nuevas entidades químicas y trabajaremos en el tratamiento de enfermedades cardiovasculares, enfermedades metabólicas, cáncer y otras terapias. Para obtener más información, contáctenos en [email protected] .

