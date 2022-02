Gana la Oportunidad de Vivir la Experiencia del Día de San Valentín al Máximo, creado por el CÎROC 'Love Squad'

Celebra a esa persona especial en tu vida con CÎROC Pomegranate

NUEVA YORK, 3 de febrero de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- ¿Extrañas a ese BFF que no has visto en persona desde hace una eternidad? ¿Te fatiga la idea de pensar en comprar rosas para tu pareja después del trabajo? ¡Este Día de San Valentín, CÎROC Pomegranate tiene lo que necesitas! Celebra la temporada del amor con estilo y gana la oportunidad de vivir la mejor experiencia de San Valentín, cortesía del CÎROC Love Squad, nuestras voces favoritas en el mundo de la moda, comida y entretenimiento.

Experimente aquí el comunicado de prensa multicanal interactivo: https://www.multivu.com/players/Spanish/9009451-ciroc-valentines-day-sweepstakes/

El CÎROC Love Squad ayudara a convertir tu deseo en realidad y planear una experiencia memorable y única para ti y tu ser querido (debe ser 21+) para demostrarle tu amor verdadero. Del 4 de febrero hasta el 9 de febrero de 2022, los residentes de Estados Unidos 21+ pueden participar para ganar el Concurso en Cheers.Ciroc.com al compartir con CÎROC su deseo del Día de San Valentín. CÎROC y el Love Squad elegirán a un ganador que recibirá una experiencia increíble para dos, que estará personalizada para esa persona especial que merece recibir amor con un toque de lujo.**

Eleva la celebración del Día de San Valentín en casa con estos consejos del CÎROC Love Squad, que, al disfrutarse con bebidas características de la marca, seguramente harás de tu Día de San Valentín algo extraordinario.

"Compartir una comida con alguien que amas es una experiencia intima, pero cocinarle un platillo a alguien que amas, demuestra que te estas esforzando y hace de ese momento algo especial. Ponte creativo en la cocina y toma el tiempo de preparar un platillo que ambos disfruten". Richard Ingraham , Chef Celebridad

, Chef Celebridad "Fomentar la confianza en uno y el amor propio son elementos que están en el corazón de mi arte y vida personal. Hablarse a si mismo de manera positiva y tener una mentalidad de crecimiento son algunas maneras de practicar el cuidado a si mismo." Siempre quiero estar rodeada de un fuerte sistema de apoyo de seres queridos y amigos que me mantengan inspirada y empujando hacia adelante"- Fatima B., Estilista

"Mi lenguaje de amor es crear momentos únicos para mis seres queridos. Es fácil ir a comprar algo para alguien, pero es aún más memorable cuando creas una experiencia que tus seres queridos no olvidaran".. – Brittney Mendoza , Planeadora de Eventos

, Planeadora de Eventos "Los grandes gestos son muy importantes para mi. Me demuestra que te importo y que estas poniendo atención. Yo creo que una de las mejores maneras de demostrarle agradecimiento a tu pareja, además de asegurarles de que los amas, es a través de gestos grandiosos". – Brandon Almego, Fotógrafo

"No hay nada de malo en que des el primer paso. ¡Ve siempre por lo que quieres!" - Jasmine Luv , Cómica

The Pomegranate Sweetheart Cocktail

1.5 oz de CÎROC Pomegranate

1.5 oz de te de Jamaica

1.5 oz de concentrado de café

0.5 oz de Grenadina

Tipo de Vaso: Copa

Para Decorar: Grosella Roja / Chocolate Rallado

Método: Agrega todos los ingredientes en una coctelera llena con hielo. Agita durante 6 a 8 segundos. Cuela en una copa y decora.

CÎROC Pomegranate es un licor de gran cuerpo hecho con vodka destilado de uvas finas francesas cargado con granada y otros sabores naturales. Con notas de jugosos frutos rojos y toques de fresa, y una explosión de sabores dulces y frutales, que culmina en un acabado suave. CÎROC Pomegranate estará únicamente disponible mientras duren existencias y puede encontrarse en sitios como ReserveBar.com y Drizly.com.

CÎROC invita a la gente con edad legal para beber a celebrar responsablemente. Favor de visitar www.CIROC.com para mas información sobre CÎROC. Mantente al día con las noticias y bebidas mas recientes, y de buen contenido social siguiendo la conversación en @CIROC.

*NO SE REQUIERE COMPRA. El participante e invitado deben ser residentes legales de los 40 Estados Unidos contiguos, 21+. No valido en AK, HI y donde sea prohibido. El acceso a internet y dirección valida de correo electrónico son requeridos. La entrada debe ser verdadera y aprobada por el invitado – el consentimiento del invitado es requerido para participar. El premio es un viaje de 2 noches a California, con una experiencia personalizada frente al agua incluyendo una cena especial para el ganador e invitado. El patrocinador tiene la aprobación final en cuanto se refiere a las actividades que conforman a la experiencia. El alcohol NO es parte del premio. El viaje debe realizarse a mas tardar el 03/31/2022 y es sujeto a disponibilidad, requisitos de aviso previo, mandatos salud de la COVID-19/Coronavirus y otras restricciones. Sujeto a las reglas oficiales en la pagina en internet. Patrocinador: Diageo Americas, Inc., Nueva York, NY.

A Cerca de CÎROC Ultra-Premium Vodka

CÎROC Ultra-Premium Vodka está libre de gluten y ha sido destilado de uva finas francesas inspirado en la experiencia vinícola, brindando un sabor vibrante y suave con olor cítrico. Lanzado a nivel nacional en enero de 2003, DIAGEO – la empresa de licores y cerveza más grande en el mundo – hizo historia en octubre de 2007 al formar parte de una alianza estratégica con el empresario de entretenimiento Sean "Diddy" Combs, en el cual el Sr. Combs y Combs Enterprises asumió la responsabilidad de manejar todas los aspectos y actividades para. El perfil del portafolio incluye CÎROC RED BERRY, CÎROC COCONUT, CÎROC PEACH, CÎROC PINEAPPLE, CÎROC APPLE, CÎROC MANGO y CÎROC SUMMER WATERMELON. En junio de 2018, Sean Diddy' Combs y los creadores de CÎROC entraron en la categoría de licores marrones con el lanzamiento de CÎROC VS, Fine French Brandy. Favor de beber responsablemente. Debe tener 21+ años para poder disfrutar.

A Cerca de Diageo

Diageo es el líder global en bebidas alcohólicas con una colección sobresaliente de marcas incluyendo los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, Captain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray y Guinness.

Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE) y nuestros productos se comercializan en más de 180 países en todo el mundo. Para más información acerca de Diageo, su gente, nuestras marcas, y desempeño, visita www.diageo.com. Visita el recurso global de Diageo que promueve el consumo responsable de alcohol, www.DRINKiQ.com, para información, iniciativas, y mejores herramientas de práctica. Síguenos en Twitter para noticias e información sobre Diageo North America: @Diageo_NA.

FUENTE CÎROC Ultra-Premium Vodka

SOURCE CÎROC Ultra-Premium Vodka