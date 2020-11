Gangnam planea expandir su servicio de guía turística 'The Gangnam'

Los viajeros internacionales pueden disfrutar de servicios todo en uno ya que pueden obtener información sobre el distrito desde calendario de eventos, restaurantes, alojamientos, puntos turísticos, tours por la ciudad, hasta WiFi pública y aseos públicos. También incluye servicios de traducción IA en tiempo real en 82 idiomas distintos para ayudar a la comunicación entre turistas y locales. Además, tiene la función de vincular a los usuarios con coordinadores médicos certificados, que esperan promover el turismo médico.

La app también ofrece información sobre contaminación aérea en tiempo real sobre partículas de polvo ultra-finas, partículas de polvo finas, temperatura y humedad, y nivel de ruido a través del sensor atmosférico. También puede mapear plazas de aparcamiento públicas y privadas y distritos de aparcamiento prioritarios de residentes. El sensor IoT también permite a los usuarios solicitar y pagar espacios de aparcamiento.

Los visitantes a la oficina del distrito pueden recibir sus números de espera por adelantado en la app para reducir el tiempo de espera. La app ofrece asistencia inteligente (código QR) para gestionar visitantes, servicios de entrega online del mercado de alimentos para personas necesitadas y también ofertas de empleo.

También tiene contenidos de economía compartida para reflejar la actual tendencia. Se puede registrar y compartir conocimiento/talento dando clases de entrenamiento físico o en inglés, y ofreciendo espacios físicos o productos como espacios de oficina, juguetes, libros o herramientas.

La app Gangnam recibió el 'Good Content' Certification and Silver Prize from the Ministry of Science and ICT (MSIT) en el año 2019.

"Planeamos introducir servicios de refuerzo de aparcamiento y de administración pública basados en IA donde las personas pueden testificar contra multas. Este plan capitalizará el chatbot basado en IA Gangnam-bot, ganador del premio del ministerio en 2017. Pondremos nuestro máximo esfuerzo en convertir 'The Gangnam' -una app que combina toda la tecnología de la cuarta revolución industrial, como IoT, blockchain e IA- en la mejor app de Corea", destacó Yoon Jong-min, director de Smart City en el gobierno de distrito de Gangnam.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1326753/The_Gangnam_APP.jpg

