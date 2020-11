O Gangnam planeja estender seu serviço de guia turístico "The Gangnam"

A plataforma móvel "The Gangnam" oferece as informações essenciais do distrito sobre trânsito, acidentes ou desastres, meio ambiente, turismo, instalações convenientes e muitos mais. A plataforma está se tornando um aplicativo indispensável tanto para visitantes quanto para residentes de Gangnam.

Os viajantes internacionais podem usufruir de serviços completos, pois podem receber todas as informações sobre o distrito desde calendário de eventos, restaurantes, acomodações, pontos turísticos, passeios na cidade até WiFi e banheiros públicos. Também conta com serviços de tradução de IA em tempo real em 82 idiomas diferentes para facilitar a comunicação entre turistas e residentes. Além disso, tem a função de fazer a correspondência entre usuários e coordenadores médicos certificados, na expectativa de promover o turismo médico.

O aplicativo também oferece informações em tempo real sobre a poluição do ar por poeira ultrafina e fina, temperatura e umidade, e nível de ruído por meio do sensor tóxico atmosférico. Também pode mapear estacionamentos públicos e privados e áreas de estacionamento prioritários para residentes. O sensor IoT também permite aos usuários solicitar e pagar por vagas de estacionamento.

As pessoas que visitam o escritório distrital podem receber seus números de espera com antecedência por meio do aplicativo, a fim de reduzir o tempo de espera. O aplicativo oferece assistência inteligente (código QR) para gerenciamento de visitantes, serviços on-line de entrega de alimentos para pessoas com necessidades, bem como vagas de emprego.

Também tem conteúdo compartilhado de economia para repercutir as atuais tendências. É possível registrar e compartilhar conhecimento/talentos oferecendo aulas de inglês ou de treinamento físico e oferecendo espaços físicos ou produtos como espaços de escritório, brinquedos, livros ou ferramentas.

O aplicativo The Gangnam recebeu a Certificação "Good Content" e o Prêmio de Prata do Ministério da Ciência e ICT (MSIT) em 2019.

"Planejamos implementar serviços de fiscalização de estacionamento com base em IA e serviços administrativos públicos nos quais as pessoas poderão manifestar-se contra multas. Este plano irá monetizar no chatbot Gangnam-bot com base em IA, que recebeu o prêmio do ministério em 2017. Envidaremos nossos melhores esforços para tornar "The Gangnam", um aplicativo que combine toda a tecnologia central da 4ª revolução industrial, como IoT, Blockchain e IA, o melhor aplicativo da Coreia", disse o sr. Yoon Jong-min, Diretor de Cidade Inteligente do Governo do Distrito de Gangnam.

