GAR renforce sa présence stratégique avec une nouvelle capacité de stockage dans le plus grand port d'Europe

ROTTERDAM, Pays-Bas, 26 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR) a le plaisir d'annoncer un nouveau partenariat de location de capacité de stockage au terminal ultramoderne de Chane à Rotterdam, le plus grand port d'Europe. La première livraison a eu lieu le 17 juillet, marquant une étape clé dans les efforts de GAR pour renforcer sa présence dans le nord-ouest de l'Europe.

Chane terminal Geulhaven in Rotterdam, The Netherlands. Photo by Chane.

Le terminal de Chane Geulhaven, détenu et exploité par Chane, offre à GAR une capacité de stockage de 20 400 mètres cubes. L'installation comprend huit réservoirs d'une capacité de 1 800 mètres cubes chacun, huit réservoirs de 750 mètres cubes chacun, et des réservoirs supplémentaires en vue d'une future expansion des opérations de mélange. Cette infrastructure renforce la capacité de GAR à offrir à ses clients une gamme plus large de produits et de services de qualité supérieure, avec une efficacité et une fiabilité accrues.

Maarten van der Hoeven, premier vice-président, responsable de l'Europe et de l'Amérique latine chez GAR, a déclaré : « L'acquisition de la capacité de stockage au terminal ultramoderne de Chane est une étape cruciale de notre plan d'expansion stratégique. Ce nouveau site renforce notre chaîne d'approvisionnement européenne, en améliorant nos capacités logistiques et en permettant un stockage et une distribution fluides des produits ».

GAR exploite actuellement des terminaux de stockage et des entrepôts dans six pays d'Europe et d'Amérique latine. Ce vaste réseau permet à GAR de tenir son engagement à fournir à ses clients une gamme variée de produits de qualité de manière efficace et efficiente.

L'engagement continu de GAR à acquérir des installations de stockage de premier ordre, telles que le terminal de Chane, souligne son attachement à l'excellence du service. L'entreprise continue de tirer parti de ses emplacements stratégiques et de ses installations de pointe pour stimuler sa croissance et accroître la satisfaction de ses clients.

John Kraakman, PDG de Chane, a déclaré : « Nous sommes ravis de poursuivre notre partenariat solide avec GAR en offrant des services de bout en bout dans le domaine du stockage de liquides en vrac. Ensemble, nous visons des solutions efficaces et durables pour les marchandises qui traversent les frontières continentales et nous sommes fiers de contribuer à la fourniture d'huiles durables pour le marché européen et au-delà ».

À propos de Golden Agri-Resources

GAR est une entreprise agroalimentaire de premier plan, entièrement intégrée, qui propose une chaîne d'approvisionnement efficace de bout en bout, depuis la production responsable jusqu'à la livraison à l'échelle mondiale. En tant que leader mondial de la production d'huile de palme, GAR gère plus d'un demi-million d'hectares de plantations, y compris des domaines de petits exploitants, dans toute l'Indonésie. Ses installations de raffinage et de produits spécialisés en aval fabriquent des produits de qualité supérieure pour les marchés mondiaux de l'alimentation, de l'oléochimie, de l'alimentation animale et de la bioénergie.

Les produits de GAR atteignent une clientèle diversifiée dans plus de 100 pays grâce à son réseau mondial de distribution et de logistique comprenant des installations d'expédition, de fret et d'entreposage. En dehors de l'Asie du Sud-Est, GAR possède des entités aux Pays-Bas, en Espagne, en Colombie, au Mexique, au Brésil et aux États-Unis.

Pour plus d'informations, consultez le site : https://www.goldenagri.com.sg/

À propos de Chane

Chane est un partenaire de premier plan en matière de stockage, de traitement et de logistique, spécialisé dans les offres de services de bout en bout pour les produits liquides en vrac. La société exploite 22 terminaux de stockage d'une capacité totale de 5,4 millions de mètres cubes, situés dans 7 pays européens : les Pays-Bas, la France, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Portugal, la Pologne et l'Italie. Chane constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement pour un large éventail de clients internationaux.

