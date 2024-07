GAR stärkt strategische Präsenz mit neuer Lagerkapazität im größten Hafen Europas

ROTTERDAM, Niederlande, 26. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Golden Agri-Resources (GAR) freut sich, eine neue Mietpartnerschaft für Lagerkapazitäten am hochmodernen Chane-Terminal in Rotterdam, dem größten Hafen Europas, bekannt zu geben. Die erste Lieferung wurde am 17. Juli ausgeliefert und stellt einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen von GAR dar, seine Präsenz in der Region Nordwesteuropa zu stärken.

Chane terminal Geulhaven in Rotterdam, The Netherlands. Photo by Chane.

Das Chane-Terminal Geulhaven, das Chane gehört und von ihm betrieben wird, bietet GAR 20.400 Kubikmeter Speicherplatz. Die Anlage umfasst acht Tanks mit einem Fassungsvermögen von je 1.800 Kubikmetern, acht Tanks mit einem Fassungsvermögen von je 750 Kubikmetern sowie weitere Tanks für die künftige Erweiterung des Mischbetriebs. Dank dieser Infrastruktur ist GAR in der Lage, seinen Kunden ein breiteres Spektrum an hochwertigen Produkten und Dienstleistungen mit größerer Effizienz und Zuverlässigkeit anzubieten.

Maarten van der Hoeven, Senior Vizepräsident, Leiter Europa und Lateinamerika bei GAR, erklärte : „Die Sicherung der Lagerung im hochmodernen Chane-Terminal ist ein entscheidender Schritt in unserem strategischen Expansionsplan. Dieser neue Standort stärkt unsere europäische Lieferkette, verbessert unsere Logistikkapazitäten und ermöglicht eine nahtlose Produktlagerung und -verteilung."

GAR betreibt derzeit Lagerterminals und Lagerhäuser in sechs Ländern in Europa und Lateinamerika. Dieses umfassende Netzwerk unterstützt das Engagement von GAR, seinen Kunden effizient und effektiv eine breite Palette von Qualitätsprodukten zu liefern.

Das kontinuierliche Engagement von GAR bei der Sicherung von erstklassigen Lagereinrichtungen wie dem Chane-Terminal unterstreicht sein Engagement für hervorragende Dienstleistungen. Das Unternehmen setzt weiterhin auf strategische Standorte und moderne Anlagen, um Wachstum und Kundenzufriedenheit zu fördern.

J ohn Kraakman, Geschäftsführer von Chane, sagte: „Wir freuen uns, unsere starke Partnerschaft mit GAR fortzusetzen, indem wir umfassende Dienstleistungen im Bereich der Lagerung von Flüssiggütern anbieten. Gemeinsam streben wir nach effizienten, nachhaltigen Lösungen für Waren, die kontinentale Grenzen überschreiten, und sind stolz darauf, einen Beitrag zur Bereitstellung nachhaltiger Öle für den europäischen Markt und darüber hinaus zu leisten."

Informationen zu Golden Agri-Resources

GAR ist ein führendes, voll integriertes Agrarunternehmen, das eine effiziente End-to-End-Lieferkette bereitstellt, angefangen bei der verantwortungsvollen Produktion bis hin zur weltweiten Lieferung. Als Weltmarktführer in der Palmölproduktion bewirtschaftet GAR über eine halbe Million Hektar Plantagen in ganz Indonesien, darunter auch Plantagen von Kleinbauern. In den nachgelagerten Anlagen des Unternehmens für Raffinination und Spezialprodukte werden hochwertige Produkte für die weltweiten Märkte für Lebensmittel, Oleochemie, Tierfutter und Bioenergie hergestellt.

Die Produkte von GAR erreichen durch ein globales Vertriebs- und Logistiknetzwerk, das Versand-, Fracht- und Lagereinrichtungen umfasst, einen vielfältigen Kundenstamm in über 100 Ländern. Außerhalb Südostasiens hat GAR Niederlassungen in den Niederlanden, Spanien, Kolumbien, Mexiko, Brasilien und den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie: https://www.goldenagri.com.sg/

Informationen zu Chane

Chane ist ein führender Lager-, Verarbeitungs- und Logistikpartner, der sich auf zukunftsweisende End-to-End-Serviceangebote für flüssige Massengüter spezialisiert hat. Das Unternehmen betreibt 22 Tankläger mit einer Gesamtkapazität von 5,4 Millionen Kubikmetern in sieben europäischen Ländern: Niederlande, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Portugal, Polen und Italien. Chane ist ein wichtiges Glied in der Lieferkette für eine Vielzahl von internationalen Kunden.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2469004/2023_08_22_BH_Koole_KTB_21.jpg?p=publish

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1685878/4829425/GAR_Agribusiness_and_Food_Logo.jpg