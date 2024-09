Garder une longueur d'avance sur les risques climatiques : Education Cannot Wait et ses partenaires stratégiques accélèrent l'action anticipée

ECW annonce un investissement pionnier de cinq millions de dollars au Pakistan et en Somalie lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Deux projets pilotes permettront d'identifier comment agir rapidement pour réduire les perturbations, minimiser les dommages causés aux écoles et permettre aux enfants de continuer à apprendre en cas d'événements climatiques graves.

NEW YORK, 24 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Alors que les dirigeants se réunissent pour l'Assemblée générale des Nations Unies et le Sommet de l'avenir, l'organisation Education Cannot Wait (Éducation sans délai, ECW) a annoncé deux projets pilotes d'action anticipée au Pakistan et en Somalie.

L'enveloppe de cinq millions de dollars comprend une subvention de 2,5 millions de dollars pour la Somalie et une subvention de 2,5 millions de dollars pour le Pakistan. Ces subventions aideront les communautés à réduire de manière proactive l'impact dévastateur des futurs crises climatiques sur l'éducation des enfants en mettant en place des mesures d'anticipation qui permettront aux enfants de continuer à apprendre.

Les deux pays sont très vulnérables aux risques climatiques, en particulier aux inondations. L'année dernière en Somalie, un super El Niño a provoqué des inondations qui ont touché 905 000 garçons et filles. Les inondations survenues en septembre dans la province pakistanaise de Sindh ont interrompu l'enseignement pour 230 000 enfants et endommagé plus de 1 300 écoles, selon l'UNICEF.

L'action anticipée est le fait d'agir en amont des risques prévus afin de prévenir ou de réduire les impacts humanitaires aigus avant qu'ils ne se développent pleinement.

« La crise climatique perturbe l'éducation de tous les garçons et filles de la planète Terre. Les défis sont les plus complexes sur la ligne de front des conflits armés, des déplacements forcés et d'autres crises prolongées dans des pays comme le Pakistan et la Somalie. Ces investissements pilotes essentiels permettront des actions rapides, dignes et rentables qui protégeront les investissements dans l'éducation et d'autres secteurs humanitaires. Ils constituent une composante essentielle de nos efforts mondiaux pour atteindre les objectifs énoncés dans l'Agenda 2030 pour le développement durable et l'Accord de Paris. Nous invitons les donateurs à rejoindre notre campagne Right Here, Right Now pour accélérer, intensifier et multiplier ces investissements novateurs afin de maintenir et de soutenir le lien direct entre le changement climatique et l'éducation », a déclaré Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Education Cannot Wait, le fonds mondial pour l'éducation dans les situations d'urgence et les crises prolongées au sein des Nations unies.

La subvention accordée au Pakistan par l'UNICEF permettra de piloter des actions d'anticipation pendant 18 mois dans six districts pakistanais très vulnérables aux inondations. L'investissement vise à réduire les perturbations sur l'apprentissage des enfants et sur leurs communautés lors des inondations fluviales, à réduire les taux d'abandon scolaire et à minimiser les dommages causés aux écoles en investissant dans des infrastructures résilientes et des stratégies proactives de gestion des risques.

« Les enfants du Pakistan sont très vulnérables aux effets du changement climatique et se remettent encore des perturbations causées par les inondations dévastatrices de 2022 », déclare Melissa Corkum, représentante/O.I.C., UNICEF Pakistan. « La canicule et les pluies de mousson de cette année ont encore perturbé l'éducation et exacerbé les difficultés rencontrées par les enfants. »

Corkum a souligné que le financement d'ECW est essentiel pour investir dans des écoles résistantes au climat et dans des mesures d'anticipation pour aider les communautés à réduire de manière proactive l'impact des futurs risques climatiques sur l'éducation des enfants. « En veillant à ce que les écoles puissent continuer à fonctionner même face aux chocs et défis climatiques croissants, nous contribuons à protéger le droit des enfants à l'éducation et à construire un avenir plus résilient », a-t-elle déclaré.

Des analyses de pointe permettront de surveiller les niveaux d'eau et de prendre des mesures préventives par l'intermédiaire des structures de coordination humanitaire établies dans le pays. Les communautés touchées contribueront elles-mêmes à choisir la forme d'action anticipée la plus appropriée pour préserver l'éducation de leurs enfants. Parmi ces activités figurent le dépôt préalable de fournitures scolaires d'urgence dans des endroits sûrs, la création de systèmes d'alerte précoce, la protection des bâtiments scolaires contre les inondations, la recherche d'autres bâtiments pouvant servir d'abris publics ou la mobilisation de capacités d'apprentissage à court terme en cas d'aléas climatiques. Les activités et le financement exacts de ces activités seront préapprouvés et prêts à être activés d'urgence pour éviter que les enfants n'abandonnent l'école.

La subvention pour la Somalie sera octroyée par le Conseil norvégien pour les réfugiés. Elle assurera l'accès vital à l'éducation pour les filles et les garçons touchés par des inondations massives, améliorera la préparation aux situations d'urgence soudaines et créera un cadre d'action anticipée pour protéger les écoliers des futurs risques climatiques.

Au niveau mondial, ECW estime qu'environ 62 millions d'enfants en situation de crise ont subi les effets néfastes des aléas climatiques depuis 2020. Sans accès à une éducation de qualité, ces enfants sont exposés à de graves risques, notamment la violence sexiste, le recrutement forcé dans des groupes armés et d'autres violations des droits de l'homme.

L'appel climatique d'ECW a été lancé lors de la COP28 à Dubaï. L'appel invite les dirigeants mondiaux, le secteur privé et d'autres acteurs clés à mobiliser d'urgence 150 millions de dollars de financement supplémentaire pour les programmes climatiques et éducatifs d'ECW. Lors de la COP28, le Danemark a annoncé un financement supplémentaire d'environ 6,5 millions de dollars pour permettre à Education Cannot Wait d'élargir l'accès à des opportunités éducatives de qualité pour les filles et les garçons qui subissent de plein fouet la crise climatique.

