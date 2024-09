Den Klimagefahren zuvorkommen: Education Cannot Wait und strategische Partner beschleunigen vorausschauendes Handeln

ECW kündigt während der Generalversammlung der Vereinten Nationen bahnbrechende Investitionen in Höhe von 5 Mio. USD in Pakistan und Somalia an. In zwei Pilotprojekten wird erprobt, wie frühzeitig gehandelt werden kann, um die Unterbrechung des Unterrichts zu verringern, Schäden an Schulen zu minimieren und die Lernfähigkeit von Kindern zu erhalten, wenn schwerwiegende Klimaereignisse auftreten.

NEW YORK, 24. Sept. 2024 /PRNewswire/ – Während sich die Staats- und Regierungschefs der Welt zur Generalversammlung der Vereinten Nationen und zum Zukunftsgipfel versammeln, kündigte Education Cannot Wait (ECW) zwei bahnbrechende Pilotprojekte für vorausschauende Maßnahmen in Pakistan und Somalia an.

Das 5. Mio. USD-Paket umfasst einen Zuschuss von 2,5 Mio. USD in Somalia und einen Zuschuss von 2,5 Mio. USD in Pakistan. Mit diesen Zuschüssen werden Gemeinden dabei unterstützt, die verheerenden Auswirkungen künftiger Klimagefahren auf die Bildung von Kindern proaktiv zu verringern, indem sie vorausschauende Maßnahmen ergreifen, damit die Kinder weiter lernen können.

Beide Länder sind sehr anfällig für Klimagefahren, insbesondere für Überschwemmungen. Letztes Jahr verursachte ein Super-El-Niño-Ereignis in Somalia Überschwemmungen, von denen 905.000 Jungen und Mädchen betroffen waren. Die Überschwemmungen im September dieses Jahres in der pakistanischen Provinz Sindh setzten die Bildung von 230.000 Kindern aus und beschädigten mehr als 1.300 Schulen, so UNICEF.

Vorausschauendes Handeln bedeutet, im Vorfeld von vorhergesagten Gefahren zu handeln, um akute humanitäre Auswirkungen zu verhindern oder zu verringern, bevor sie sich voll entfalten.

„Die Klimakrise beeinträchtigt die Bildung aller Mädchen und Jungen auf dem Planeten Erde. Nirgendwo sind die Herausforderungen größer als an den Fronten von bewaffneten Konflikten, Zwangsvertreibungen und anderen langwierigen Krisen in Ländern wie Pakistan und Somalia. Diese lebenswichtigen Pilotinvestitionen werden schnelle, würdige und kosteneffiziente Maßnahmen ermöglichen, die Investitionen in Bildung und andere humanitäre Bereiche schützen. Sie sind ein wesentlicher Bestandteil unserer globalen Bemühungen, die in der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung und im Pariser Abkommen festgelegten Ziele zu erreichen. „Wir fordern die Geber auf, sich uns anzuschließen – Right Here, Right Now –, um diese innovativen Investitionen zu beschleunigen, auszuweiten und zu wiederholen, um die direkte Verbindung zwischen Klimawandel und Bildung aufrechtzuerhalten und zu unterstützen", sagte Yasmine Sherif, Executive Director von Education Cannot Wait, dem globalen Fonds für Bildung in Notsituationen und langwierigen Krisen innerhalb der Vereinten Nationen.

Mit dem von der UNICEF gewährten Zuschuss für Pakistan werden über 18 Monate hinweg in sechs besonders überschwemmungsgefährdeten Bezirken Pakistans Pilotprojekte für vorausschauende Maßnahmen durchgeführt. Die Investition zielt darauf ab, die Unterbrechung des Unterrichts für Kinder und ihre Gemeinden bei Überschwemmungen an Flüssen zu verringern, die Schulabbrecherquote zu senken und die Schäden an Schulen zu minimieren, indem in eine widerstandsfähige Infrastruktur und proaktive Risikomanagementstrategien investiert wird.

„Kinder in Pakistan sind durch die Auswirkungen des Klimawandels stark gefährdet und erholen sich noch immer von den Lernverlusten durch die verheerenden Überschwemmungen im Jahr 2022", sagte Melissa Corkum, Representative/O.I.C, UNICEF Pakistan. „Die diesjährige Hitzewelle und die Monsunregenfälle haben die Bildung weiter gestört und die Herausforderungen für die Kinder noch verschärft."

Corkum betonte, dass die Finanzierung durch ECW entscheidend für Investitionen in klimaresistente Schulen und vorausschauende Maßnahmen ist, die den Gemeinden helfen, die Auswirkungen künftiger Klimagefahren auf die Bildung der Kinder proaktiv zu verringern. „Indem wir dafür sorgen, dass die Schulen auch angesichts zunehmender Klimaschocks und -herausforderungen weiterarbeiten können, können wir das Recht der Kinder auf Bildung schützen und eine widerstandsfähigere Zukunft aufbauen", sagte sie.

Hochmoderne Analysen werden die Wasserstände überwachen und präventive Maßnahmen durch die in den Ländern eingerichteten Strukturen zur Koordinierung der humanitären Hilfe ermöglichen. Die betroffenen Gemeinden werden selbst bei der Auswahl der am besten geeigneten Form von vorausschauenden Maßnahmen helfen, um die Bildung ihrer Kinder zu sichern. Zu diesen Aktivitäten gehören beispielsweise die Vorhaltung von Bildungsgütern für Notfälle an sicheren Orten, die Einrichtung von Frühwarnsystemen, die Sicherung von Schulgebäuden gegen Überschwemmungen, die Suche nach alternativen Gebäuden, die als öffentliche Schutzräume genutzt werden können, oder die Mobilisierung von kurzfristigen Lernangeboten bei Klimagefahren. Die genauen Aktivitäten und deren Finanzierung werden im Voraus genehmigt und können sofort aktiviert werden, um den Schulabbruch zu verhindern.

Der Somalia-Zuschuss wird vom Norwegischen Flüchtlingsrat bereitgestellt. Es wird den von massiven Überschwemmungen betroffenen Mädchen und Jungen lebensrettenden Zugang zu Bildung verschaffen, die Bereitschaft zur Reaktion auf plötzlich auftretende Notfälle verbessern und einen Rahmen für vorausschauende Maßnahmen zum Schutz von Schulkindern vor künftigen Klimagefahren schaffen.

ECW schätzt, dass seit 2020 weltweit etwa 62 Mio. krisenbetroffene Kinder von Klimagefahren betroffen sind. Ohne Zugang zu hochwertiger Bildung sind diese Kinder ernsthaften Risiken ausgesetzt, darunter geschlechtsspezifische Gewalt, Zwangsrekrutierung für bewaffnete Gruppen und andere Menschenrechtsverletzungen.

Der ECW-Klima-Appell wurde auf der COP28 in Dubai vorgestellt. In dem Appell werden die Staats- und Regierungschefs, der Privatsektor und andere wichtige Akteure aufgefordert, dringend 150 Mio. USD an zusätzlichen Mitteln für die Klima- und Bildungsprogramme von ECW zu mobilisieren. Auf der COP28 kündigte Dänemark zusätzliche Mittel in Höhe von rund 6,5 Mio. USD für Education Cannot Wait an, um den Zugang zu hochwertigen Bildungsangeboten für Mädchen und Jungen zu verbessern, die an der Frontlinie der Klimakrise leben.

