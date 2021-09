Gartner® reconnaît Stonebranch comme un fournisseur significatif dans l'édition 2021 du guide sur le marché des solutions d'orchestration et d'automatisation du service

Dans son rapport publié au mois d'août 2021, Gartner examine la situation actuelle entourant l'automatisation et l'évolution du processus d'automatisation de la charge de travail vers les solutions d'orchestration et d'automatisation de service.

ALPHARETTA, Géorgie, 2 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Stonebranch, un important fournisseur de plateformes d'orchestration et d'automatisation du service (SOAP), a annoncé aujourd'hui qu'elle figurait au classement des fournisseurs significatifs présenté dans l'édition d'août 2021 du guide sur le marché des solutions d'orchestration et d'automatisation de service de Gartner.*

« Nous sommes fiers d'avoir été reconnus par Gartner dans les deux premières éditions de son guide sur le marché des solutions d'orchestration et d'automatisation du service, a déclaré Giuseppe Damiani, PDG de Stonebranch. Nous pensons que le fait d'être désigné par Gartner comme un fournisseur significatif renforce la valeur de notre plateforme auprès des leaders des domaines des opérations informatiques, des DevOps et des DataOps qui doivent orchestrer des processus informatiques automatisés en temps réel au sein d'environnements hybrides de plus en plus complexes. »

Selon Gartner, « les responsables des infrastructures et des opérations doivent faire appel à des plateformes d'orchestration et d'automatisation du service afin de promouvoir l'agilité axée sur le client dans le cadre d'initiatives relatives au cloud, aux big data et aux processus de développement et d'exploitation. » Toujours selon Gartner, « avant la fin de 2024, 80 % des entreprises qui offrent actuellement un processus d'automatisation de la charge de travail utiliseront des plateformes d'orchestration et d'automatisation du service pour organiser leurs charges de travail interdomaines. »

Le Universal Automation Center (UAC) de Stonebranch permet l'orchestration et l'automatisation du service au sein d'environnements informatiques hybrides, tout en favorisant la collaboration entre les développeurs, les équipes responsables des données et les groupes d'exploitation au sein d'une seule plateforme. Le Universal Automation Center va encore plus loin en soutenant l'automatisation en libre-service pour les utilisateurs des différents secteurs d'activité. En centralisant la gestion des charges de travail au sein de microservices sur place, dans le cloud et conteneurisés, les entreprises peuvent étendre la portée de leurs processus d'automatisation et renforcer leurs capacités d'observabilité, d'audit et de conformité.

Consultez l'édition 2021 du rapport Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms, fournie par Stonebranch.

* « Gartner, Market Guide for Service Orchestration and Automation Platforms », Chris Saunderson, Manjunath Bhat, Daniel Betts, Hassan Ennaciri, 10 août 2021.

À propos de Stonebranch

Stonebranch conçoit des solutions d'orchestration et d'automatisation informatiques qui transforment les environnements informatiques en faisant passer la simple automatisation des tâches informatiques à une automatisation sophistiquée et en temps réel des services de l'entreprise. Quel que soit le degré d'automatisation, la plateforme Stonebranch est simple, moderne et sécurisée. Grâce à la plateforme d'automatisation universelle Stonebranch, les entreprises peuvent orchestrer sans heurt les charges de travail et les données dans les écosystèmes et les silos technologiques. Basée à Atlanta, en Géorgie, et disposant de points de contact et de support sur tout le continent américain, en Europe et en Asie, Stonebranch offre ses services à certaines des plus grandes institutions financières et entreprises manufacturières, de la santé, des voyages, du transport, de l'énergie et des technologies au monde.

