Gassco unifie le contrôle du travail avec les solutions Permit Vision et Shift Vision d'eVision

La solution combinée fournira à Gassco un système complet, intégré et adapté aux besoins de toutes les activités de permis de travail et de changement de quart, sur six sites de Gassco. Les solutions logicielles d'eVision remplacent les systèmes existants qui étaient développés et maintenus par Gassco. Les solutions adaptées aux besoins et aux meilleures pratiques s'intégreront en toute harmonie dans l'écosystème numérique de Gassco, ce qui permettra d'avoir une vue d'ensemble mise à jour et fiable de toutes les opérations menées sur l'ensemble des actifs.

Stephen Price, directeur des opérations chez Gassco, a déclaré : « Nos opérations sont réparties sur de nombreux sites distincts, et il existe des différences tant au niveau de l'entreprise qu'au niveau local en termes de méthodes de travail. Il était donc impératif pour nous de choisir un partenaire logiciel à même d'appréhender toutes les exigences et de nous fournir les solutions les plus appropriées pour, non seulement, augmenter la sécurité globale avec une solution de premier plan, mais aussi pour harmoniser la façon de travailler sur l'ensemble des actifs. Avec les solutions Permit Vision et Shift Vision d'eVision, nous sommes en mesure d'obtenir un contrôle et une visibilité totale sur nos opérations, tout en unifiant notre façon de travailler en toute sécurité sur l'ensemble des actifs de Gassco ».

S'exprimant au sujet de l'accord, Ton Geelen, directeur commercial d'eVision, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Gassco pour améliorer leurs processus de contrôle du travail. Les grandes exportations des gazoducs norvégiens vers l'Europe ont atteint un niveau record en 2017, et pour répondre à la demande européenne croissante attendue en termes de gaz fiable, Gassco avait besoin d'une solution pionnière sur le marché, qui puisse traiter de grands volumes de données et qui soit facilement évolutive. Nos solutions de contrôle du travail sont bien adaptées pour répondre à la demande actuelle et future d'une vision en temps réel des activités de contrôle du travail ».

À propos de Gassco

La Norvège est un fournisseur d'énergie très important pour l'Europe, et les vies quotidiennes de millions de personnes dépendent de son gaz. Chez Gassco, nous assumons de nous charger du transport sûr et efficace de cette source d'énergie depuis le plateau continental norvégien (NCS) vers l'Europe continentale et le Royaume-Uni. Nous sommes l'exploitant du réseau intégré de gazoducs, et cette responsabilité englobe les usines de traitement du gaz dans l'ouest de la Norvège ainsi que les terminaux de réception du gaz en Allemagne, Belgique, France et Grande-Bretagne. Le réseau de gazoducs que nous exploitons couvre une longueur totale d'environ 8 800 kilomètres.

À propos d'eVision

eVision Industry Software crée le meilleur logiciel de contrôle du travail de sa catégorie. Ses solutions innovantes améliorent la façon dont les industries pétrolières, gazières, chimiques et autres industries dangereuses exercent leurs activités à l'échelle mondiale et locale. eVision vous permet d'augmenter la sécurité et la vitesse de vos opérations, et vous aide ainsi à atteindre vos objectifs d'excellence en termes d'exploitation et de sécurité. Les solutions d'eVision sont entièrement configurables pour répondre aux souhaits et aux exigences de votre organisation, tout en assurant une facilité d'utilisation sans précédent et une conformité totale aux derniers protocoles et réglementations.

De grandes organisations telles que Shell, Equinor, BP, Qatar Petroleum, Repsol-Sinopec et bien d'autres ont choisi eVision comme fournisseur de prédilection pour le contrôle du travail. Cela consolide la place d'eVision comme acteur de premier plan de son secteur. Disposant de bureaux dans le monde entier et ayant fondé des partenariats avec les plus grands intégrateurs de systèmes au monde, eVision offre des prestations et un support de grande qualité, sur site, à tout moment. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.evision-software.com .

