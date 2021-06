Gastech aura lieu à Dubaï, au Dubai World Trade Centre, du 21 au 23 septembre 2021

Gastech 2021 devait se tenir à Singapour, qui a un excellent bilan en matière de gestion de la COVID-19 et une solide réputation de destination sûre, innovante et fiable pour les événements d'affaires et de loisirs. Cependant, les récentes épidémies de COVID-19 en Asie du Sud-Est ont créé des incertitudes quant à l'accessibilité et aux voyages, ce qui a rendu nécessaire la recherche d'un autre lieu pour accueillir Gastech 2021.

Gastech 2021 est soutenu par le ministère de l'énergie et des infrastructures des Émirats arabes unis. Son Excellence Suhail Mohamed Al Mazrouei, ministre de l'énergie et des infrastructures, a déclaré : « Les Émirats arabes unis sont ravis d'accueillir Gastech, l'un des principaux événements mondiaux pour l'industrie du gaz, du GNL, de l'hydrogène et de l'énergie. Gastech arrive à un moment important pour l'industrie de l'énergie avec un mandat mondial partagé pour réduire les émissions de carbone et fournir une énergie propre et abordable pour tous. Gastech est un catalyseur essentiel des conversations et des connexions qui font avancer le programme de transition énergétique. »

Expliquant la décision de déplacer Gastech 2021, Christopher Hudson, président de dmg events, a déclaré : « Singapour et ses parties prenantes nous ont apporté un grand soutien et un grand engagement. Cependant, l'incertitude créée par l'augmentation du taux d'infection dans la région a rendu difficile pour notre industrie de planifier sa participation à Singapour, et nous avons dû chercher un lieu alternatif. Lorsque le moment sera venu, nous nous réjouissons de revenir à Singapour ».

« Grâce à son solide programme de vaccination, leader mondial, et à ses mesures de dépistage et de voyage bien organisées, Dubaï est l'un des endroits les plus sûrs et les plus accessibles au monde pour voyager. Il s'agit d'un site de classe mondiale qui a fait ses preuves en matière d'accueil d'événements majeurs, ce qui en fait un lieu idéal pour le secteur mondial de l'énergie, les partenaires, les exposants et les participants. »

dmg events a déclaré avoir eu de multiples conversations avec des parties prenantes importantes de Gastech, l'organe directeur de Gastech et les entreprises participantes avant l'annonce d'aujourd'hui. Ces conversations ont souligné la nécessité de se rencontrer en face à face pour relever les défis et saisir les opportunités auxquels l'industrie de l'énergie est confrontée, notamment la nécessité évidente pour l'industrie de relever le défi climatique, ainsi que l'accélération rapide de l'hydrogène en tant que source d'énergie propre possible pour l'avenir, et l'adoption de la technologie CCUS en tant qu'outil de décarbonisation.

Hudson a déclaré : « Gastech 2021 fournira le leadership qui permettra à l'industrie du gaz, du GNL, de l'hydrogène et de l'énergie de prospérer sur les marchés énergétiques de l'après COVID-19. Parallèlement aux forces perturbatrices qui accélèrent la transition vers des énergies plus propres, Gastech offre des possibilités inégalées de nouer les relations commerciales durables à long terme nécessaires pour faire face aux problèmes du changement climatique et de la décarbonisation de l'énergie. »

Gastech 2021 se tiendra au Dubai World Trade Centre. Il réunira plus de 25 000 participants, dont des décideurs de haut niveau et des leaders d'opinion du secteur de l'énergie, et plus de 400 entreprises exposantes, qui établiront le programme de l'industrie mondiale du gaz, du GNL, de l'hydrogène et de l'énergie pour les décennies à venir.

À propos de Gastech

Gastech, qui a lieu chaque année dans un lieu différent, est le plus grand événement mondial dans le domaine du gaz, du GNL, de l'hydrogène et de l'énergie. Il attire plus de 25 000 visiteurs internationaux et offre aux chefs d'État, aux responsables gouvernementaux, aux ministres et aux chefs d'entreprise mondiaux, aux perturbateurs, aux innovateurs et aux étudiants une plate-forme pour engager la conversation.

Gastech 2021 se tient sous le patronage de Son Altesse Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, vice-président et premier ministre des Émirats arabes unis et dirigeant de Dubaï, et bénéficie du soutien du ministère de l'Énergie et des Infrastructures des Émirats arabes unis.

Gastech se tiendra au Dubai World Trade Centre, du 21 au 23 septembre 2021. L'inscription des délégués est désormais ouverte . Les entreprises qui souhaitent avoir des informations sur la réservation d'un stand peuvent consulter le site https://www.gastechevent.com/the-gastech-exhibition/book-a-stand/

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.gastechevent.com .

À propos de dmg events

dmg events est un important organisateur d'événements en face à face et un éditeur de magazines professionnels.

Notre objectif est de tenir les entreprises informées et de les mettre en relation avec les communautés concernées afin de créer des marchés dynamiques et d'accélérer leurs activités grâce à des événements en face à face.

dmg events organise plus de 80 événements dans 25 pays, attirant chaque année plus de 425 000 participants et délégués. Le portefeuille de produits de la société comprend de nombreux événements de premier plan dans les secteurs de l'énergie, de la construction, de l'hôtellerie et du design, des revêtements et des transports. ADIPEC, The Big 5, Gastech, EGYPS, The Hotel Show et INDEX sont les événements phares de la société. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site www.dmgevents.com .

