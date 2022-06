Gastón Taratuta de Argentina es nombrado EY World Entrepreneur Of The Year™ 2022

Stella McCartney es la ganadora del premio EY Social Entrepreneurship Award 2022 por Sostenibilidad

Durante la celebración de dos días, EY también nombró a la diseñadora británica de moda Stella McCartney CBE, como ganadora del premio EY Social Entrepreneurship Award 2022 por Sostenibilidad. El premio reconoce su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el diseño de moda durante toda su carrera, así como su organización sin fines de lucro, Stella McCartney Cares. La plataforma benéfica tiene como objetivo crear un cambio positivo en la industria de la moda y en el mundo en general, además de inspirar a otros a adoptar prácticas sostenibles.

Carmine Di Sibio, presidente y director ejecutivo de EY Global, comenta:

"Después de dos años, me entusiasma mucho haber podido regresar a Mónaco para llevar a cabo una celebración presencial con tantos emprendedores increíbles. Me enorgullece especialmente reconocer al ganador del premio Entrepreneur Of The Year de este año, Gastón Taratuta. Gastón encarna la pasión, el liderazgo y la resiliencia de lo que significa ser un emprendedor y es un digno ganador del premio de este año".



Di Sibio agregó: "También me siento privilegiado de poder destacar el importante trabajo que están realizando los líderes empresariales en torno a la sostenibilidad. Continuando la tradición del premio EY Social Entrepreneurship Award por Sostenibilidad, Stella McCartney, ganadora de este año, tiene un compromiso realmente insuperable de forjar la próxima generación a fin de crear un futuro más sostenible. Felicitaciones a ambos por los premios de esta noche".

Gastón Taratuta, fundador y director ejecutivo de Aleph Group, señala:

"Ser un emprendedor es más que simplemente construir un negocio exitoso, se trata de crear y aprovechar oportunidades donde no existen o no se pueden conseguir fácilmente. Pocas industrias han experimentado más evoluciones en las últimas dos décadas que la publicidad digital, y es exactamente por eso que me apasiona tanto forjar su futuro. Considero cada día como una oportunidad para aprovechar la siguiente gran idea que impulsará el espacio y reimaginará lo que es posible. Para lograr cualquier tipo de éxito, es fundamental rodearse de las personas correctas, y este premio es un testimonio de mi increíble equipo, incluido mi excepcional amigo y socio de negocios, Ignacio Vidaguren. Me siento verdaderamente agradecido y honrado de ser nombrado el EY World Entrepreneur Of The Year 2022, y espero poder utilizar esta plataforma para empoderar a los emprendedores del futuro".

Rosaleen Blair, CBE, fundadora y presidenta de AMS y presidenta del panel de jueces de EY World Entrepreneur Of The Year, dice:

"El jurado tiene el honor de premiar a Gastón con el título de este año. Ha revolucionado la industria de la publicidad digital a nivel mundial y ha hecho posible que muchos emprendedores de países emergentes ingresen a mercados que antes eran inaccesibles. Su historia es de perseverancia, ya que superó gran adversidad al comienzo de su vida para alcanzar el éxito que goza hoy. A lo largo de su vida, se ha centrado en llevar a otros con él, generando igualdad de condiciones y abriendo innumerables puertas nuevas. Es exactamente lo que buscamos en el emprendedor mundial del año".

Stasia Mitchell, EY Global Entrepreneurship Leader, indica:

"La trayectoria de Gastón se ha forjado gracias a una mentalidad innovadora y a la voluntad de enfrentar grandes desafíos con ideas aún más grandes. A través de Aleph Group, ha transformado el futuro de la publicidad digital al allanar el camino para la próxima generación a través de programas de formación y crear puntos de conexión entre el talento y las marcas. Gastón es un ejemplo perfecto de la ambición imparable que cada emprendedor de la cohorte de este año posee, y me entusiasma ver cómo todos ellos seguirán generando disrupciones que construyan un futuro mejor".

Acerca de Gastón Taratuta, fundador y director ejecutivo de Aleph Group

La trayectoria de Gastón comenzó mientras trabajaba para la mayor empresa de medios de Brasil. Entre sus principales roles en esa empresa se encontraba la responsabilidad de conectar a los anunciantes brasileños con clientes en los Estados Unidos. Fue entonces cuando comenzó a identificar una brecha que más adelante impulsaría gran parte de su éxito: muchas plataformas digitales estaban demasiado enfocadas en los mercados de mejor rendimiento y pasaban por alto las oportunidades futuras de los mercados emergentes.



A mediados de la década del 2000, se independizó y fundó Internet Media Services (IMS) con el objetivo de aumentar la representación de las plataformas digitales en los mercados subatendidos. Tras asociarse con Twitter para llevar a cabo operaciones en Latinoamérica, Gastón concretó alianzas con otros gigantes digitales como Spotify, Waze, LinkedIn y Snapchat. Durante la siguiente década, comenzó a adquirir empresas que tenían modelos de negocio similares al de IMS y se diversificó en nuevos mercados manteniéndose fiel a la filosofía de base. En 2021, formó Aleph Group como marca corporativa, gracias a lo cual conectó plataformas digitales con anunciantes de países emergentes y creó una situación en la que todos tienen una oportunidad justa y equitativa de tener éxito, en beneficio de las empresas que buscan competir en el ecosistema digital global.

En la actualidad, Gastón y Aleph están comprometidos a hacer que la publicidad digital sea accesible para todos y a ayudar a los mercados subatendidos a llegar a un público global, a la vez que ayudan a las empresas y al talento que enfrentan infinitas barreras de entrada a ser parte de una de las industrias más vibrantes del mundo.

Acerca del jurado

Nuestro diverso panel de jueces independientes estuvo compuesto por emprendedores de todo el mundo que han demostrado un propósito y un impulso sorprendentes a lo largo de sus carreras.

Presidenta de los jueces: Rosaleen Blair , quien transforma la gestión del talento con AMS

Girish Jhunjhnuwala , quien reinventa la experiencia de la hotelería con Ovolo Group

Hernán Kazah , cofundador del fondo tecnológico más grande de Latinoamérica, Kaszek Ventures

Susan Chong , pionera en empaques sostenibles con Greenpac Pte Ltd.

Naomi Whittel , profesional líder en nutrición y fundadora de OMI Nutrition

Noëlla Coursaris Musunka , fundadora y directora ejecutiva de Malaika y ganadora del premio del centenario de Nelson Mandela por educar niñas en África

Dra. Kiran Mazumdar-Shaw , de Biocon Limited, quien desarrolla medicamentos asequibles para tratar la diabetes, el cáncer y la COVID-19,

ganadora del premio EY World Entrepreneur Of The Year™ 2020

Brad Keywell , de Uptake Technologies, Inc., quien lidera el camino a través de las innovaciones en inteligencia artificial (IA)

ganador del premio EY World Entrepreneur Of The Year™ 2019

