GATE Energy expande presença global com novo escritório na Cidade do México

HOUSTON, 19 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A GATE Energy, líder internacional no fornecimento de serviços de engenharia, comissionamento e de campo especializado para o setor de energia, tem o prazer de anunciar que implementou um escritório na Cidade do México, GATE Mexico S.de R.L. de CV. O escritório permitirá que a GATE Energy ofereça aos clientes uma experiência de comissionamento perfeita para os projetos dos Estados Unidos, do México e da América Latina, ao mesmo tempo em que permitirá que sua subsidiária, a Viking Engineering, ofereça serviços integrados de engenharia para o México e a região da América Latina.

Grant Gibson, CEO da GATE Energy, disse: "Considero nossa equipe como a melhor unidade global que oferece serviços contínuos a nossos clientes. Nossos clientes norte-americanos nos valorizam muito com base na capacidade de nossas equipes de concretizar grandes projetos, desde a construção até a operação, com segurança e eficiência.

"Nosso objetivo é continuar a apoiar grandes projetos internacionais destinados aos mercados offshore e replicar os sucessos que realizamos no Golfo do México norte-americano, e é por isso que continuamos a desenvolver centros regionais a partir dos quais os projetos podem ser licitados, mobilizados e apoiados. Nossos escritórios no exterior em Singapura e na Coreia do Sul continuam atuando como locais importantes, não apenas para nossa equipe de comissionamento atender aos clientes durante a construção de plataformas de produção flutuantes, mas também para nossas equipes de engenharia, consultoria e serviços de campo oferecerem oportunidades adicionais, como inspeções de plataformas e entrega de gerenciamento de riscos marítimos em Singapura e suporte de gerenciamento da integridade de ativos em Israel.

A estratégia de duplicar o sucesso e a experiência na concretização de projetos de comissionamento em águas profundas com operadoras no Golfo do México norte-americano posiciona a GATE como o "parceiro ideal" para clientes com projetos futuros similares em águas mexicanas. O setor energético mexicano, incluindo a empresa petrolífera nacional Pemex e outras empresas petrolíferas privadas, também apresentará excelentes oportunidades para a subsidiária de engenharia da GATE, Viking Engineering.

Jorge L. Garduño, presidente da Viking Engineering, afirmou: "A Viking já possui presença estabelecida no México, oferecendo serviços de engenharia e garantia da qualidade para empreendimentos em plataformas e águas profundas. Até o momento, trabalhamos em vários projetos de engenharia de poços críticos, além de diversos projetos de engenharia de sistemas focados em fornecer prontidão operacional e suporte de garantia de fluxo. No entanto, acreditamos que este seja o momento certo para desenvolver uma relação de trabalho mais próxima com nossos clientes no país. Este escritório também servirá como um trampolim para fornecer nossas ofertas de serviços integrados para o restante da região da América Latina."

O desenvolvimento de uma entidade mexicana disponibiliza um caminho para o registro local da Viking como uma prestadora de serviços de engenharia de poços qualificada para os requisitos nacionais da CNH (Comissão Nacional de Hidrocarbonetos) e da ASEA (Agência de Segurança, Energia e Meio Ambiente), tornando a Viking uma provedora preferencial de engenharia de fundo de poço e serviços de consultoria de processos para o mercado onshore e o crescente mercado offshore.

Sobre a GATE Energy

A GATE Energy é um grupo de empresas que fornece serviços escaláveis e adequados para o setor de energia, incluindo engenharia, comissionamento e serviços de campo especializados.

Para mais informações sobre a GATE Energy, acesse www.gate.energy

Sobre a Viking Engineering

A Viking Engineering, uma empresa do grupo GATE Energy, é uma empresa líder de engenharia especializada em projeto e integridade de ativos, engenharia de poços críticos, prontidão operacional, avaliação de risco, otimização de produção e garantia de fluxo, investigação de falhas e serviços e testes de laboratório. A história da Viking Engineering começou em 2001 com a engenharia de poços críticos e, desde então evoluiu para oferecer serviços que incluem os mercados upstream, midstream, downstream e de novas energias. A Viking acredita firmemente em aplicar as lições aprendidas de sua equipe de análise de falhas nas fases de projeto e nas práticas de campo por meio de suas equipes de garantia da qualidade e de engenharia.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/444736/GATE_Energy_Logo.jpg

FONTE GATE Energy

Related Links

http://www.gate.energy



SOURCE GATE Energy