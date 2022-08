Gate.io Group heeft klasse 4 VFA-licentie op Malta verkregen, en maakt zo een sterke start in Europa

MAJURO, Marshall Islands, 11 augustus 2022 /PRNewswire/ -- Gate.io Group heeft aangekondigd dat zijn op Malta gevestigde entiteit, Gate Technology Ltd., op Malta een licentie van Virtual Financial Asset (VFA) Service Provider heeft verkregen. Het bedrijf voert als merk Gate Malta en mag nu een VFA-beurs beheren en bewaardiensten aanbieden in of vanaf Malta. Bovendien is Gate.io Group begonnen zijn op Malta gevestigde team uit te breiden om gelokaliseerde bedrijfsactiviteiten te versterken.

Dr. Lin Han, de oprichter en CEO van de Gate.io Group, zei: "Malta is een vroege pionier op het gebied van regelgevingskaders die meer betrouwbaarheid en veiligheid in de sector mogelijk maken. Het betreden van de markt op Malta is het begin van een ontwikkeling om te voldoen aan de regelgeving binnen de hele EU. We kijken ernaar uit onze verplichtingen ten aanzien van het welzijn van de gebruikers en de verantwoordelijke diensten te kunnen nakomen, die gedeeltelijk mogelijk zijn gemaakt door de gezonde regelgevingsomgeving van het land."

Malta was een van de eerste landen die regelgeving voor aan cryptovaluta's gerelateerde activiteiten toepaste. Als gevolg hiervan heeft het kleine mediterrane eiland wereldwijd cryptobedrijven aangetrokken die aan de algemene cryptowetgeving van het land willen voldoen.

Naast het verwerven van de licentie, die expliciet is bedoeld voor VFA-diensten, zet Gate.io Group zich in om het vertrouwen van gebruikers te versterken, nieuwe partnerschappen op te bouwen en de toegankelijkheid van zijn uitgebreide handelsdiensten te vergroten. Door licenties te verkrijgen en te voldoen aan de vereisten kan Gate.io Group zich profileren als betrouwbare en goed gereguleerde wereldwijde dienstverlener gespecialiseerd in digitale activa.

Gate.io Group heeft een lokaal kantoor opgericht om ervoor te zorgen dat de bedrijfsactiviteiten aan de wet voldoen en om middelen te leveren om te voldoen aan de behoeften van het lokale crypto-ecosysteem.

Met deze nieuwe licentie laat Gate.io Group zien dat het al sinds zijn oprichting, negen jaar geleden, een veilige en betrouwbare service verleent, dat het bedrijf zich aan de regels houdt en dat het ook de wet naleeft in regio's met een duidelijke en goed afgebakende regelgeving. "Malta is een belangrijke eerste stap in onze Europese uitbreiding en een onderdeel van onze wereldwijde strategie. Terwijl we de uitbreiding blijven versnellen, komt er meer goed nieuws", aldus Dr. Lin Han.

