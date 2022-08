Le groupe Gate.io reçoit une licence VFA de classe 4 à Malte, marquant ainsi un excellent départ en Europe

MAJURO, Îles Marshall, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Le groupe Gate.io a annoncé que son entité basée à Malte, Gate Technology Ltd., a obtenu une licence de fournisseur de services d'actifs financiers virtuels (VFA) à Malte. Baptisée Gate Malta, elle est désormais autorisée à exploiter un VFA Exchange et à offrir des services de garde à Malte ou depuis Malte. En outre, le groupe Gate.io a commencé à élargir son équipe basée à Malte pour renforcer les opérations commerciales localisées.

Le Dr Lin Han, fondateur et PDG du groupe Gate.io, a déclaré : « Malte est un pionnier des cadres réglementaires qui permettent une fiabilité et une sécurité accrues au sein de l'industrie. L'entrée à Malte marque le début de démarches visant à se conformer à la réglementation en vigueur dans l'UE. Nous nous réjouissons à l'idée de respecter nos engagements en matière de bien-être des utilisateurs et de services responsables, rendus possibles en partie par l'environnement réglementaire sain du pays. »

Malte a été l'un des premiers pays à mettre en œuvre des réglementations pour les activités liées aux cryptomonnaies. En conséquence, cette petite nation insulaire de Méditerranée a attiré des entreprises de cryptographie venues du monde entier, qui cherchaient à répondre au cadre juridique cryptographique global du pays.

L'acquisition de la licence explicitement destinée aux services VFA est accompagnée d'un effort de la part du groupe Gate.io pour renforcer la confiance des utilisateurs, forger de nouveaux partenariats et élargir l'accessibilité de ses services commerciaux intégraux. L'obtention de licences et la conformité aux normes sont essentielles pour consolider le groupe Gate.io en tant que fournisseur de services numériques mondial, fiable et correctement réglementé.

Le groupe Gate.io a établi un bureau local pour assurer la conformité des opérations et fournir des ressources pour répondre aux besoins de l'écosystème cryptographique local.

Grâce à cette nouvelle licence, le groupe Gate.io montre qu'il respecte les règles en offrant un service sûr et fiable depuis neuf ans, et en se conformant à la réglementation dans les régions où celle-ci est claire et complète. « Malte est un premier pas important dans notre expansion européenne et fait partie intégrante de notre stratégie globale. D'autres bonnes nouvelles suivront au fur et à mesure que nous continuerons d'accélérer notre expansion », a annoncé le Dr Lin Han.

