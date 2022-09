Gate.io Group voltooit de registratie van aanbieders van virtuele activa in Litouwen, wat een mijlpaal betekent in de uitbreiding binnen de EU

MAJURO, Marshall-eilanden, 6 september 2022 /PRNewswire/ -- Gate Global UAB, de in Litouwen gevestigde entiteit van de Gate.io Group, heeft zijn registratie als Virtual Assets Service Provider (VASP) in Litouwen afgerond. Die registratie stelt Gate Global UAB in staat om zowel cryptovaluta- als wallet-diensten in of vanuit Litouwen aan te bieden in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering (AML/CFT).

Oprichter en CEO van de Gate.io Group Dr. Lin Han zei: "binnen alle landen waar we actief zijn, willen we aan de wettelijke waarborgen voldoen en deze overtreffen. Het bieden van een betrouwbare en veilige ervaring aan gebruikers en het samenwerken met overheden om aan hun verwachtingen te voldoen, zijn altijd onze belangrijkste doelen bij het betreden van nieuwe regio's."

"Litouwen is zeer proactief in het creëren van een gezonde omgeving voor digitale activa bedrijven. Hun naleving en controles zijn in overeenstemming met onze verplichtingen op het gebied van betrouwbare, veilige en regulerings-conforme activiteiten."

Gate Global UAB bouwt een lokaal team om toezicht te houden op de activiteiten in het land en om op maat gemaakte producten aan de regio aan te bieden. Litouwen is een klein land en een van de Baltische landen binnen de Europese Unie, en was een van eerste landen die op het gebied van crypto-vriendelijke regelgeving het voortouw nam bij het vormen van een uitnodigende regelgeving voor de handel in cryptovaluta's.

De nieuwe registratieaankondiging komt tijdens een versnelde wereldwijde uitbreiding van de Gate.io Group. Op zoek naar meer gebruikers wereldwijd, de uitwisseling is op agressieve wijze het nastreven van licenties en registraties in meerdere regio's met een gezonde crypto-regelgeving.

Over Gate.io Group

De in 2013 opgerichte Gate.io Group is een van de pioniers in de crypto-sector. Het bedrijf heeft een uitgebreid ecosysteem ontwikkeld, dat een beurs voor cryptovaluta's, openbare blockchain, decentrale financiën, onderzoek en analyse, investeren in durfkapitaal, wallet-diensten, startup-incubator-labs en meer omvat.

Gate.io is een toonaangevende wereldwijde beurs voor cryptovaluta's binnen de Gate.io-groep. Gate.io biedt handelsdiensten voor diverse belangrijke digitale activa en bedient inmiddels meer dan 10 miljoen gebruikers over de hele wereld. Het bedrijf wordt consequent gerangschikt als een van de top 10 cryptocurrency-uitwisselingen op basis van liquiditeit en handelsvolume op CoinGecko en heeft een beoordeling van 4,5 ontvangen door Forbes Advisor, waardoor het een van de Beste Crypto Exchanges voor 2021 is.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1828517/Gate_Logo.jpg

SOURCE Gate.io