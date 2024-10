Gate Ventures, Movement Labs et Boon Ventures lancent un fonds de 20 millions USD pour accélérer l'innovation Web3

SAN FRANCISCO, 14 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Gate Ventures, un capital-risqueur mondial spécialisé dans la blockchain ; Movement Labs, un chef de file de la technologie blockchain basée sur Move ; et Boon Ventures, un investisseur de premier plan dans les startups technologiques, annoncent ce jour la création d'un fonds de 20 millions USD conçu pour transformer l'espace Web3. Cette alliance stratégique investira dans des projets de pointe et accélérera le développement des technologies blockchain basées sur Move.

Le fonds se concentrera sur quatre domaines clés :

Movement Labs, Gate Ventures and Boon Ventures forge strategic alliance to champion next-gen, Move-based blockchain projects

1. accélérer l'adoption de solutions blockchain basées sur Move

2. optimiser la sécurité et la performance des réseaux décentralisés

3. soutenir des projets qui rapprochent les écosystèmes Move et EVM

4. promouvoir l'innovation dans l'infrastructure et les applications Web3

« Ce fonds de 20 millions USD marque une étape importante dans notre mission qui consiste à promouvoir des solutions avant-gardistes dans l'écosystème Web3 », déclare Kevin Yang, managing partner, Gate Ventures. « En collaborant avec Movement Labs et d'autres projets visionnaires, nous ouvrons la voie à l'avenir de la technologie décentralisée. »

Rushi Manche, cofondateur de Movement Labs, ajoute : « Ce fonds de 20 millions de dollars change la donne pour l'écosystème Move. Il s'agit d'une validation puissante de ce que nous construisons chez Movement Labs. Les capacités de Move en matière de sécurité et d'évolutivité établissent de nouvelles normes dans le domaine du Web3. Ce fonds sera spécifiquement utilisé pour soutenir les sociétés qui construisent l'avenir de la finance décentralisée sécurisée, du gaming et des produits grand public entièrement intégrés à la chaîne, ainsi que les efforts d'infrastructure physique décentralisée ».

Teerus Boon-Long, CEO de Boon Ventures, déclare : « C'est le début d'un grand voyage dans l'espace Web3. Il ne s'agit pas d'objectifs à court terme, mais de construire un avenir prometteur pour une société décentralisée ».

Le partenariat tire parti des atouts uniques de chaque entité :

Gate Ventures apporte des ressources étendues, un réseau mondial et une expérience approfondie en matière d'investissements dans le domaine du Web3, permettant des partenariats stratégiques et des opportunités de croissance.

Movement Labs offre une expertise approfondie dans la technologie blockchain basée sur Move, l'infrastructure et la construction d'un écosystème.

Boon Ventures a fait ses preuves en soutenant des startups innovantes dans de nombreux secteurs par le biais de financements, de mentorat et de conseils stratégiques.

Pour atteindre ses objectifs, le fonds mettra en œuvre plusieurs initiatives clés :

organiser des hackathons mondiaux pour stimuler l'innovation dans les technologies basées sur Move et attirer les meilleurs talents.

Mettre en place un programme de mentorat rapprochant des vétérans du secteur et des startups Web3 prometteuses afin de leur fournir des conseils et de l'expertise.

Créer un programme de subventions de recherche pour promouvoir les solutions d'interopérabilité de la blockchain, en favorisant la collaboration entre les écosystèmes.

Organiser des sommets trimestriels de réflexion pour relever les défis urgents de l'espace Web3 et favoriser le progrès collectif.

Alors que le fonds déploie ses 20 millions USD, les partenaires s'engagent à encourager l'innovation et à faire progresser l'espace Web3. Les partenaires feront le point sur les investissements, les collaborations et les technologies de pointe qui définiront l'avenir du Web3, de la blockchain et des applications décentralisées.

À propos de Gate Ventures

Gate Ventures est la branche capital-risque de Gate.io, l'un des plateformes de cryptomonnaies les plus importantes et les plus fiables au monde, spécialisé dans les investissements précoces dans la technologie blockchain et les actifs numériques. Notre mission est de stimuler l'innovation et de favoriser la croissance dans l'ensemble de l'écosystème mondial de la blockchain. En collaborant avec des leaders du secteur dans le monde entier, nous soutenons des équipes visionnaires et des startups qui ont le potentiel de remodeler les interactions sociales et financières. En tant qu'investisseur à long terme, nous nous engageons à offrir un soutien complet aux entreprises de notre portefeuille, du développement de produits à l'expansion mondiale, en passant par la mise à l'échelle des opérations. Suivez toute l'actualité de Gate Ventures sur X.

À propos de Movement Labs

Movement Labs développe le Movement Network, un écosystème de blockchains modulaires basées sur Move. L'entreprise est en train de créer la première machine virtuelle Move L2 pour Ethereum, ainsi que des outils open-source pour promouvoir l'adoption de Move dans toutes les blockchains. Sa plateforme permet aux développeurs de lancer facilement des rollups de VM Move très performants, en faisant le lien entre les écosystèmes Move et EVM. Adossé à un financement de série A de 38 millions USD, Movement Labs fait progresser les technologies basées sur Move et l'interopérabilité de la blockchain dans le Web3. Suivez l'actualité de Movement Labs sur X et sur Discord. Movement Labs a vocation à créer une communauté mondiale de constructeurs Move, travaillant ensemble pour optimiser la sécurité, la performance et l'expérience utilisateur de la construction dans les réseaux décentralisés.

À propos de Boon Ventures

Boon Ventures est un bureau unifamilial issu de la famille Boon-Long, l'une des familles les plus établies de Thaïlande, en 2015. Depuis lors, la société constitue la branche d'investissement alternatif et de conseil de la famille Boon-Long. Boon Ventures est une organisation indépendante qui évolue rapidement et qui dispose d'un réseau et de partenariats solides en Thaïlande et dans le monde entier. La société a pour mission de favoriser les changements innovants, la croissance à long terme et la création de valeur durable.

Avis de non-responsabilité : les informations fournies dans le présent communiqué de presse ne constituent pas une sollicitation d'investissement et n'ont pas pour objet de fournir des conseils d'investissement, des conseils financiers ou des conseils en matière de négociation. Il est fortement recommandé de faire preuve de diligence raisonnable, notamment en consultant un conseiller financier professionnel, avant d'investir ou de négocier des cryptomonnaies et des titres.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2529336/Movement__Gate__Boon__1.jpg