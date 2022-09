Gates Foundation anuncia compromisos de salud y desarrollo para alcanzar los Objetivos Mundiales

-La Gates Foundation anuncia 1.270 millones de dólares en compromisos de salud y desarrollo para avanzar hacia los Objetivos Mundiales

El primer evento presencial de Goalkeepers desde 2019 convoca a los agentes de cambio mundiales para destacar la urgencia de lograr un mundo más equitativo para 2030

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2022 /PRNewswire/ -- Durante la semana de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Bill & Melinda Gates Foundation -junto con gobiernos, organizaciones filantrópicas, el sector privado, ONG y líderes mundiales y comunitarios- anunció compromisos por un total de 1.270 millones de dólares para mejorar y salvar millones de vidas.

La financiación se destinará a hacer frente a las crisis mundiales que se superponen y que han revertido los avances ya realizados hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Objetivos Mundiales). El sexto Informe Goalkeepers anual de la fundación señala que casi todos los indicadores de los Objetivos Mundiales están fuera de la pista en el punto medio para alcanzarlos en 2030. A pesar de estos retos, el informe destaca las oportunidades para acelerar el progreso invirtiendo en soluciones a largo plazo y en enfoques innovadores para problemas arraigados, como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático.

"Esta semana ha puesto de manifiesto la urgencia de los retos a los que nos enfrentamos y la promesa de soluciones sostenibles que salven y mejoren vidas", ha declarado Mark Suzman, consejero delegado de la Gates Foundation. "Podemos retomar el camino hacia los ODS, pero va a ser necesario un nuevo nivel de colaboración e inversión por parte de todos los sectores. Por ello, nuestra fundación está intensificando significativamente su compromiso para ayudar a afrontar las crisis ahora y garantizar el impacto a largo plazo en los determinantes críticos de la salud y el desarrollo".

El evento Goalkeepers de hoy ha reunido a líderes mundiales y agentes del cambio para debatir sobre los esfuerzos actuales y futuros para alcanzar los Objetivos Mundiales. Participaron en el evento Mia Mottley, primera ministra de Barbados; Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España; Bill Gates; Melinda French Gates; más de 300 jóvenes agentes de cambio y otros líderes emergentes y establecidos de todo el mundo.

"La última vez que nos reunimos en persona para Goalkeepers, hablamos de cómo los programas más bien intencionados pueden perpetuar las desigualdades si las comunidades a las que quieren llegar no participan en el diseño", dijo la copresidenta Melinda French Gates. "Muchas cosas han cambiado desde 2019, pero una no: No avanzaremos hacia los Objetivos Mundiales a menos que aquellos con experiencias vividas tengan un asiento en la mesa. Estoy orgullosa de nuestros ganadores del Premio Goalkeepers y de los muchos socios de todos los rincones del mundo que están trabajando para desarrollar esta próxima generación de líderes".

También hoy, en la Conferencia de Reposición del Fondo Mundial, los gobiernos y el sector privado se unieron para prometer un nivel de compromiso sin precedentes que hará avanzar el objetivo de lograr una buena salud y bienestar para todos. La financiación se destinará al objetivo del Fondo Mundial de salvar 20 millones de vidas más del VIH, la tuberculosis y la malaria; crear sistemas de salud más resistentes para prevenir futuras pandemias; y volver a poner al mundo en el camino de acabar con estas enfermedades para 2030. La promesa de hoy incluye el mayor compromiso de la fundación con el Fondo Mundial, de 912 millones de dólares.

"Vemos los mayores progresos cuando los gobiernos, el sector privado y las comunidades locales colaboran en los programas de salud mundial", dijo Bill Gates, copresidente. "El compromiso de esta semana para combatir las enfermedades prevenibles y salvar millones de vidas más a través de la reposición del Fondo Mundial es un gran paso adelante para retomar el camino para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Acelerar el progreso hacia los Objetivos Mundiales

La Bill & Melinda Gates Foundation ha anunciado esta semana los siguientes compromisos:

Promesa de 912 millones de dólares para el Fondo Mundial de lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria

Este es el mayor compromiso de la fundación con el Fondo Mundial. Desde 2002, los programas de salud apoyados por la asociación del Fondo Mundial han salvado 50 millones de vidas. Esta financiación ayudará a acelerar los esfuerzos para acabar con el VIH, la tuberculosis y la malaria para 2030 y a crear sistemas de salud resistentes necesarios para protegerse de futuras pandemias. También será fundamental para reducir el impacto desproporcionado de estas enfermedades en mujeres y niñas.

100 millones de dólares para ayudar a aliviar la crisis alimentaria que afecta de forma desproporcionada a las comunidades de África y Asia meridional y abordar sus causas subyacentes

Esta financiación se destinará a:



El Global Agriculture and Food Security Program (GAFSP) para apoyar a los gobiernos nacionales en la reconstrucción de sistemas alimentarios locales resistentes y sostenibles

para apoyar a los gobiernos nacionales en la reconstrucción de sistemas alimentarios locales resistentes y sostenibles

La African Fertilizer and Agribusiness Partnership (AFAP) para hacer que los fertilizantes sean asequibles y accesibles para los pequeños agricultores

para hacer que los fertilizantes sean asequibles y accesibles para los pequeños agricultores

El centro de investigación International Institute of Tropical Agriculture de CGIAR, con sede en Nigeria , para acelerar el trabajo que ya está proporcionando a los agricultores variedades mejoradas y nuevas de cultivos, como las judías con alto contenido en hierro, las batatas naturalmente ricas en vitamina A y la yuca, el mijo y el sorgo naturalmente resistentes

para acelerar el trabajo que ya está proporcionando a los agricultores variedades mejoradas y nuevas de cultivos, como las judías con alto contenido en hierro, las batatas naturalmente ricas en vitamina A y la yuca, el mijo y el sorgo naturalmente resistentes

Trabajar con socios para suministrar piensos y forrajes sostenibles a las familias africanas que dependen del ganado como fuente fundamental de ingresos y alimentos ricos en nutrientes



Trabajar con socios para reforzar los sistemas alimentarios locales dotando a las agricultoras de las herramientas y recursos que necesitan para tener éxito y apoyar a sus comunidades

Además, la fundación duplicará su compromiso anterior con el Fondo de Nutrición Infantil, pasando de 10 a 20 millones de dólares. Nuestra inversión apoyará la expansión del fondo más allá de los alimentos terapéuticos listos para usar para incluir productos de nutrición preventiva tanto para mujeres como para niños.

200 millones de dólares para ampliar la infraestructura pública digital mundial

Esta financiación ayudará a ampliar la infraestructura que los países de ingresos bajos y medios pueden utilizar para ser más resistentes a crisis como la escasez de alimentos, las amenazas a la salud pública y el cambio climático, así como para ayudar a la recuperación económica y de pandemias. Esta infraestructura abarca herramientas como los sistemas de pago interoperables, la identificación digital, los sistemas de intercambio de datos y las bases de datos del registro civil.

50 millones de dólares a Partners in Health Scholarship Fund para asistir a la Universidad de Equidad Sanitaria Global (UGHE) en Ruanda

Este compromiso ayudará a catalizar los esfuerzos para recaudar 200 millones de dólares. El fondo de becas apoyará a los estudiantes, el 75 % de los cuales son mujeres, para que asistan a la UGHE y ayuden a acelerar los esfuerzos para aumentar el número de trabajadores de la salud en Ruanda y en todo el mundo.

Celebrando Goalkeepers globales

En reconocimiento a la notable labor de los líderes mundiales para hacer avanzar los Objetivos Mundiales, la fundación también anunció el 20 de septiembre los ganadores de sus 2022 Goalkeepers Global Goals Awards.

Premio al Progreso – Dra. Radhika Batra , cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Every Infant Matters, que ofrece soluciones sanitarias de última hora a niños desfavorecidos de la India

– , cofundadora de la organización sin ánimo de lucro Every Infant Matters, que ofrece soluciones sanitarias de última hora a niños desfavorecidos de la Premio Creador de Cambios – Zahra Joya , periodista afgana que fundó y autofinanció Rukhshana Media, una agencia de noticias en línea centrada exclusivamente en la cobertura de temas que afectan a las mujeres de Afganistán

– , periodista afgana que fundó y autofinanció Rukhshana Media, una agencia de noticias en línea centrada exclusivamente en la cobertura de temas que afectan a las mujeres de Afganistán Premio a la Campaña – Vanessa Nakate , activista de la justicia climática de Uganda y fundadora del movimiento africano Rise Up y del proyecto Green Schools

– , activista de la justicia climática de y fundadora del movimiento africano Rise Up y del proyecto Green Schools Premio Goalkeeper Global – Ursula von der Leyen , presidenta de la Comisión Europea

Informe Goalkeepers 2022

Acerca de la Bill & Melinda Gates Foundation

Guiada por la creencia de que toda vida tiene el mismo valor, la Bill & Melinda Gates Foundation trabaja para ayudar a todas las personas a llevar una vida sana y productiva. En los países en desarrollo, se centra en mejorar la salud de las personas y darles la oportunidad de salir del hambre y la pobreza extrema. En Estados Unidos, trata de garantizar que todas las personas -especialmente las que tienen menos recursos- tengan acceso a las oportunidades que necesitan para triunfar en la escuela y en la vida. Con sede en Seattle (Washington), la fundación está dirigida por el consejero delegado Mark Suzman, bajo la dirección de los copresidentes Bill Gates y Melinda French Gates y el consejo de administración.

Acerca de Goalkeepers

Goalkeepers es la campaña de la fundación para acelerar el progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Objetivos Mundiales). Goalkeepers publica un informe anual, además de organizar un evento, facilitar un programa anual de premios y convocar a una comunidad global de colaboradores y diversos agentes de cambio que creen que el progreso es posible, pero no inevitable.

Acerca de los Objetivos Mundiales

El 25 de septiembre de 2015, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, 193 líderes mundiales se comprometieron con los 17 Objetivos Mundiales. Se trata de una serie de ambiciosos objetivos y metas para lograr tres cosas extraordinarias de aquí a 2030: acabar con la pobreza, luchar contra la desigualdad

