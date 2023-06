GATORADE CONVOCA CRAQUE DO FUTEBOL UCRANIANO, ANDRIY SHEVCHENKO, COMO "PALESTRANTE MOTIVACIONAL" PARA INSPIRAR A PRÓXIMA GERAÇÃO

Shevchenko apresentou um emocionante discurso motivacional para a equipe no torneio 5v5 da Gatorade, evento onde falou sobre o técnico que mais inspirou sua jornada, compartilhou insights sobre o motivo do sucesso do técnico italiano Carlo Ancelotti e falou sobre os conselhos que já deu a alguns jogadores que fizeram parte de sua trajetória

A necessidade de um discurso motivacional ganha destaque conforme dados globais revelam que mais de quatro em cada dez (41%) pais acreditam que a falta de confiança e autoestima impedem adolescentes de praticar esportes.

O torneio anual Gatorade 5v5, voltado para o nível de base, está comprometido em inspirar jovens jogadores ao transmitir o senso de confiança e autoestima

LONDRES, 21 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- Gatorade lança o inspirador vídeo de um discurso motivacional feito por Andriy Shevchenko, craque do futebol ucraniano e vencedor do Ballon d'Or de 2004. O vídeo marca a participação de Shevchenko como um dos novos "técnicos motivacionais" de Gatorade, iniciativa que surge em resposta a dados que apontam que a falta de autoestima em adolescentes impede sua participação em esportes de base.

Andriy Shevchenko gives a motivational Team Talk and tells his story at the Gatorade 5v5 global final, Istanbul Andriy Shevchenko and young players from Gatorade’s 5v5 global final in Istanbul (Türkiye) pay homage to their role models Andriy Shevchenko delivering a team talk to players at the Gatorade 5v5 football tournament in Istanbul, Türkiye Andriy Shevchenko high fives a young player at the Gatorade 5v5 global final in Istanbul, Türkiye

Nesse emocionante vídeo, Shevchenko conversa diretamente com a próxima geração de jogadores de futebol, com idades entre 14 e 16 anos, no torneio Gatorade 5v5 em Istambul.

O ex-atacante do AC Milan, que trabalhou ao lado de alguns dos técnicos de futebol mais renomados do mundo, compartilhou o que pensa sobre a figura mais inspiradora de sua vida: "O técnico que mais me inspirou foi Valeriy Lobanovskyi, que foi treinador do Dynamo Kyiv. Ele é uma lenda tanto para a Ucrânia quanto para o futebol mundial. Ele trouxe disciplina para a minha vida, me ajudando a entender que sou um modelo a ser seguido e que os jogadores de futebol são figuras de grande importância na sociedade. Entendo que existe uma responsabilidade não apenas por mim mesmo, mas também pela imagem do país e do clube."

O ex-treinador da Ucrânia e do Genoa compartilhou com os jovens jogadores uma rara visão sobre os conselhos e orientações que já deu a alguns craques do futebol enquanto estava no comando. Ele contou: "Eu costumava treinar a seleção ucraniana e já tive grandes jogadores, como Oleksandr Zinchenko e Andriy Yarmolenko, ambos de nível internacional. Sempre procurei orientá-los com meus conselhos de que é preciso trabalhar duro, ser disciplinado e que a melhor maneira de alcançar o sucesso é trabalhando para a equipe. O futebol é um jogo de equipe."

Antes de conduzir uma série de simulações e uma sessão de chute ao gol com os jogadores, o campeão da Champions League deu conselhos inspiradores sobre como se recuperar de uma situação negativa e como permanecer positivo. Ele também contou: "Perdi algumas finais da Champions League, mas nunca desisti. Sempre procuro pensar de forma positiva. Sempre tentei focar em um desafio diferente."

Shevchenko também elogiou o técnico Carlo Ancelotti, outra figura inspiradora em sua vida. Ele revelou insights sobre o que faz Ancelotti ser um dos treinadores mais bem-sucedidos de todos os tempos. Shevchenko disse: "Carlo Ancelotti é uma pessoa gentil e inspiradora. Ele é muito carismático e tem um ótimo relacionamento com os jogadores, é incrível no vestiário e sabe criar um ambiente positivo e uma química muito boa com a equipe."

Ele continuou a compartilhar a experiência que teve com seu antigo líder no AC Milan: "Aprendi muito sobre o estilo dele em lidar com a equipe e a forma como motivava os jogadores. Às vezes, seu papel era acalmar os jogadores em momentos difíceis tomados pela emoção. Ele é uma excelente pessoa e um excelente treinador."

Impulsionando todos a ir além

Hoje, o discurso motivacional de Shevchenko é mais necessário do que nunca. Em 2023, por meio de uma pesquisa feita com mais de 2500 pais de jovens entre 13 e 17 anos, Gatorade adotou medidas para identificar os obstáculos que os adolescentes enfrentam ao praticar, iniciar ou continuar praticando esportes. Mais de quatro em cada 10 pessoas (41%) concordaram que a falta de confiança ou autoestima representava um obstáculo, enquanto 44% afirmaram que a falta de modelos de referência visíveis e relacionáveis também contribuía para a problemática.

Gatorade tem o compromisso de impulsionar todos a irem além, não importa qual seja a habilidade esportiva individual. Este propósito é a força motriz por trás do torneio anual Gatorade 5v5 voltado para o nível de base, onde Shevchenko emitiu seu chamado de mobilização. Nas finais deste ano, a equipe masculina do clube AFFI, de Honduras, e a equipe feminina do Club De Lo Prado, do Chile, foram coroadas campeãs mundiais. Uma semana antes, a Cruyff Academy, de Tilburg, ergueu o troféu no torneio da Gatorade de futebol feminino disputado por times de cinco jogadores, em Eindhoven.

O jogador ucraniano é o segundo craque do futebol a assumir o papel de palestrante motivacional, após a indicação que aconteceu no início deste mês de Rachel Yankey, ex-jogadora da seleção inglesa e ícone do Arsenal. A ex-Lioness apresentou um discurso motivacional emocionante para as jogadoras no torneio Gatorade 5v5 exclusivo para mulheres, que foi registrado em vídeo para inspirar futuros craques do futebol mundial que ainda iremos conhecer. No vídeo, Yankey explica como reconstruiu sua confiança depois de ouvir repetidamente que "garotas não sabem jogar futebol".

"Conforme revelado pelas estatísticas, o futebol de base lida com uma crise no sentimento de confiança", disse Robert Blythe, Diretor Sênior de Esportes e Hidratação da PepsiCo. "À medida que os jovens lutam para blindar a autoconfiança, nunca foi tão importante desvendar o poder do esporte para ajudá-los a enfrentar desafios dentro e fora do campo. O torneio Gatorade 5v5 é uma ótima oportunidade para jovens talentos desenvolverem sua confiança enquanto mostram sua paixão e dedicação pelo jogo. Mais de 126.000 jovens do mundo todo participaram da iniciativa desde o seu início, contribuindo para a próxima geração desenvolver suas habilidades em equipe, construir sua autoconfiança e, principalmente, se divertir!"

Agora em seu sexto ano, o Gatorade 5v5 cresceu e passou a contar com equipes de 11 países, abrangendo América Latina, Ásia, Oriente Médio e Europa. A missão do torneio é apoiar e inspirar jovens talentos em sua jornada, transmitindo o sentimento de confiança necessário com as oportunidades únicas que os benefícios da prática esportiva trazem.

As eliminatórias nacionais do Gatorade 5v5 tiveram início em março e contaram com quase 15.000 competidores na disputa para se tornarem campeões mundiais. O Gatorade 5v5 consolidou uma plataforma internacional e proporcionou a mais de 126.000 jovens de origens diversas a oportunidade de se destacarem no futebol, promovendo mudanças positivas nas comunidades globais mais merecedoras. Os vencedores anteriores do Gatorade 5v5 continuaram suas jornadas para construir carreiras de sucesso no futebol profissional, e alguns até mesmo representaram seus países em torneios de grande porte.

Inspiração para a próxima geração

Gatorade continua comprometida em criar momentos transformadores para jovens atletas. Os melhores jogadores selecionados das partidas do torneio foram convidados a participar de um surpreendente "Jogo das Lendas" contra alguns dos maiores craques da Liga dos Campeões da UEFA. Alguns dos craques eram Luis García, ex-atacante espanhol do Liverpool; Robert Pires, ex-jogador francês e lenda do Arsenal; Josephine Hennings, ex-jogadora alemã e estrela do Arsenal; e Diego Milito, ex-atacante da seleção argentina que jogou pela Inter de Milão.

Dentre outras lendas estavam Esteban Cambiasso, ex-jogador italiano e meio-campista da Inter de Milão, e Victor Baía, ex-goleiro do Porto. Foi uma partida emocionante que aconteceu em frente ao UEFA Champions Festival oficial, onde ocorreram as finais mundiais.

Mantendo a lealdade ao propósito da marca de promover jovens atletas, todos os jogadores que participaram do torneio tiveram a oportunidade inédita de encontrar craques do futebol de nível internacional e lendas da UEFA. Esses mentores ofereceram estratégias valiosas para o sucesso dentro de campo, além de conselhos práticos para estimular a resistência física e mental. Além disso, os jogadores do torneio 5v5 conheceram os testes do Gx Sweat Patch, uma tecnologia exclusiva da Gatorade que revela os perfis de suor dos atletas e apresenta estratégias de hidratação para ajudar a potencializar o desempenho. Por fim, as equipes participantes receberam orientações sobre nutrição esportiva e desempenho por meio do Gatorade Sports Science Institute (GSSI), como forma de reforçar o compromisso social da marca em inspirar a próxima geração com base na educação esportiva e participação.

Mudanças positivas para além do campo

Fora do campo, Gatorade garantiu que o torneio 5v5 fosse realizado de acordo com os mais altos padrões de sustentabilidade, adotando medidas para implementar a neutralidade de carbono ao apostar em medidas de reciclagem, compensação de carbono e uso de roupas sustentáveis.

Kits ambientalmente sustentáveis foram entregues aos jogadores, produzidos com uma mistura de poliéster reciclado e algodão. Para minimizar o desperdício de plástico no local, Gatorade forneceu a todos os jogadores garrafas 100% recicladas, isotônicos em pó de Gatorade e inovadoras cápsulas feitas de algas marinhas contendo a bebida esportiva.

Para criar um legado que se estendesse para além do torneio, o Gatorade 5v5 lançou a iniciativa "Play and Stay" em Istambul, como parte da estratégia de sustentabilidade abrangente da marca conhecida como pep+, com o propósito de causar um impacto positivo duradouro nas comunidades locais. O programa prevê que Gatorade fornecerá acesso a 200 horas gratuitas de estrutura de treinamento na Fenerbahçe Academy, o mesmo local onde ocorreu o torneio Gatorade 5v5. Essas horas serão utilizadas por crianças locais, com a meta de remover barreiras para que todos possam acessar os benefícios do futebol.

Acesse o sitewww.gatorade5v5.com para consultar mais informações, incluindo regras e regulamentos.

