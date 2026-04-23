GATORADE DICE QUE NO HAY ATAJOS HACIA LA GRANDEZA EN SU NUEVA CAMPAÑA GLOBAL DE FÚTBOL 'IS IT IN YOU?'

Comenzando con un vídeo de la campaña

La campaña se lanza con una pieza audiovisual que presenta la plantilla global de futbolistas de Gatorade junto con atletas jóvenes – sudando para perfeccionar su oficio. Desde la precisión del primer toque de Pulisic hasta el toque delicado de Vini Jr. sobre una multitud de defensores y Álvarez saltando sobre un portero que se aproxima sin perder ritmo, cada momento refleja cómo el sudor, el trabajo duro y la fórmula respaldada por la ciencia de Gatorade pueden llevarte donde los atajos no pueden. El vídeo presenta la canción "Beto's Horns" de CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred Again.., y Ezra Collective, con la narración de la legendaria figura del fútbol Clint Dempsey.

"Cada oportunidad que tengo para competir lo tomo como un honor – algo hacia lo que he trabajado durante toda mi carrera, y Gatorade ha sido una parte clave de ese viaje. Ser parte de esta campaña significa mucho para mí, porque es el reconocimiento del compromiso inquebrantable con el sudor y el trabajo duro que se necesita para desempeñarse al más alto nivel," dijo Julián Álvarez, atleta del equipo Gatorade.

Sudando la Ciencia

Gatorade también aporta su legado de múltiples décadas de experiencia en ciencias del deporte a los banquillos de los equipos nacionales de Brasil, Colombia y Canadá. En el fútbol, los jugadores pueden perder entre 1 y 2 litros de fluido a través del sudor durante un partido de 90 minutos¹ – y de todos los deportes de equipo estudiados, la deshidratación significativa se ha reportado más consistentemente en el fútbol. Esta perspectiva fundamenta la ciencia de hidratación líder de la categoría de Gatorade, ayudando a traducir datos de pérdida de sudor en estrategias precisas de nutrición e hidratación para el desempeño.

La cartera de productos de Gatorade – que está científicamente diseñada para reemplazar lo que los atletas pierden en sudor – está directamente integrada en el entrenamiento y los protocolos de los partidos de los equipos nacionales en múltiples continentes. El equipo nacional de Brasil recientemente se sometió a pruebas de sudor con el Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade (GSSI), ofreciendo a cada jugador información personalizada de hidratación basada en su pérdida de sudor para ayudarles a comprender mejor sus necesidades de desempeño únicas.

"Gatorade ha estado ahí para los futbolistas durante décadas, mientras han vertido todo su esfuerzo en este maravilloso deporte," dijo Mark Kirkham, Director de Marketing de PepsiCo Beverages U.S. "Mientras estos atletas de clase mundial se preparan para competir, esta campaña es una celebración del sudor implacable que invierten. Sin atajos, suerte o trucos involucrados."

Este es solo el comienzo de la campaña – que se extenderá globalmente a través de redes sociales, activaciones digitales y presenciales en los próximos meses, desde publicidad exterior disruptiva hasta una colaboración global de vestuario de edición limitada. Los aficionados pueden seguir los canales de redes sociales de Gatorade para obtener las últimas noticias acerca de la campaña.

Acerca de Gatorade

Gatorade, una división de PepsiCo (NASDAQ: PEP), ha sido construida con más de 61 años de estudio de atletas y la ciencia del sudor. Confiada por atletas de todos los niveles, desde campos comunitarios hasta los escenarios internacionales más prestigiosos, en más de 80 países en todo el mundo, la gama de productos de hidratación y desempeño formulados científicamente de Gatorade está diseñada para reemplazar lo que los atletas pierden y alimentar lo que necesitan para desempeñarse al máximo. Para más información, visita www.gatorade.com .

Acerca de PepsiCo

Los productos de PepsiCo son disfrutados por consumidores más de mil millones de veces al día en más de 200 países y territorios alrededor del mundo. PepsiCo generó casi $94 mil millones en ingresos netos en 2025, impulsado por una cartera complementaria de bebidas y alimentos convenientes que incluye Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker y SodaStream. La cartera de productos de PepsiCo incluye una amplia gama de alimentos y bebidas agradables, incluyendo muchas marcas icónicas que generan más de mil millones de dólares cada una en ventas minoristas anuales estimadas.

Guiando a PepsiCo está nuestra visión de ser el Líder Global en Bebidas y Alimentos Convenientes Ganando con pep+ (PepsiCo Positivo). pep+ es nuestra transformación estratégica de extremo a extremo que coloca la sostenibilidad en el centro de nuestra estrategia comercial, buscando impulsar el crecimiento y construir un futuro más fuerte y resiliente para PepsiCo y las comunidades donde operamos. Para más información, visita www.pepsico.com, y síguenos en X (Twitter), Instagram, Facebook y LinkedIn @PepsiCo.

1 Barnes KA, et al. (2019). Normative Data for Sweating Rate, Sweat Sodium Concentration, and Sweat Sodium Loss in Athletes: An Update and Analysis by Sport. Journal of Sports Sciences. Gatorade Sports Science Institute.

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FUENTE The Gatorade Company