GATORADE® LANÇA CAMPANHA "WHATEVER FUELS YOU" PARA CONTINUAR APOIANDO ATLETAS ICÔNICOS E AMADORES

DA TEMÁTICA CRIATIVA MOTIVACIONAL COM A PARTICIPAÇÃO DE LIONEL MESSI, AO APOIO A JOGADORES DE BASE COM O RETORNO DO TORNEIO 5V5 E UMA NOVA SÉRIE WEB EM PARCERIA COM A UEFA, GATORADE LANÇA UMA VARIEDADE DE PROGRAMAS GLOBAIS PARA 2022

NOVA IORQUE, 25 de março de 2022 /PRNewswire/ -- Gatorade®, a bebida esportiva número um do mundo*, lança a campanha global "Whatever Fuels You". A campanha tem uma série de programas globais que permite que a marca continue avançando em sua missão de inspirar atletas de todos os níveis a superar seus limites e a não se acomodarem em seu caminho para a grandeza. Seja você o maior de todos os tempos ou jogador das quadras de basquete de bairro, Gatorade o ajuda fornecendo hidratação e confiança para que você possa dar o seu melhor.

A campanha "Whatever Fuels You" é lançada com um novo comercial intitulado "Inner Voices".Estrelado por Lionel Messi e atletas amadores, o novo filme de Gatorade destaca aquela voz interior que todo atleta, profissional ou amador, tem para superar momentos desafiadores e garantir a autoconfiança para seguir em frente.

Messi também aparecerá em conteúdo educativo nasmídias sociais que será lançado nas próximas semanas, e terá foco em mostrar como Gatorade ajuda os atletas a alcançarem seu melhor desempenho** por meio de benefícios funcionais: fluidos, carboidratos e eletrólitos.

Em campo, Gatorade continua encorajando as futuras lendas do futebol e oferecendo oportunidades iguais para jogadores e jogadoras dando-lhes a chance de compartilhar sua paixão e talento em um cenário global com o retorno do Torneio de Futebol 5v5 de base Gatorade. Talentos promissores do futebol da América do Sul e Central, Caribe e Ásia têm a chance de participar da competição de cinco contra um de 2022 promovida pela marca para jovens atletas.

Fora de campo, Gatorade ajuda a inspirar e capacitar a próxima geração de atletas femininas, dando-lhes acesso à extensa pesquisa da marca sobre nutrição e hidratação esportiva com o lançamento da web série 'Skills? Sorted.' em parceria com a UEFA Together #WePlayStrong. A série mostra a jogadora do Academy, Ella Furlong, enquanto ela treina sob a orientação de Lucy Bronze, lateral-direita do time feminino do Manchester City e jogadora inglesa mais condecorada da história. Apresentado pela cientista do Gatorade Sport Science Institute, Dra. Rebecca Randell,a série compartilha a extensa pesquisa da marca e fornece acesso a conselhos de especialistas. Ela educa e orienta aspirantes a jogadoras de futebol amador por meio de uma variedade de temas, incluindo alimentação, hidratação, recuperação e ate menstruação. 'Skills? Sorted.' é uma série de quatro episódios lançados semanalmente no #WePlayStrong.

"Gatorade é uma marca profundamente enraizada no esporte e incentiva tanto atletas icônicos quanto amadores. Não importa o seu nível, para ser o melho,r você tem que mostrar coragem e determinação", disse Mark Kirkham, VP and GM, Sports, Energy & Juice, Global Beverages at PepsiCo.. "De conteúdo criativo que inspira confiança para alcançar a grandeza, até programas comunitários que impulsionam o talento feminino, Gatorade apoia todos os atletas e estimula cada passo de sua jornada".

*Fonte: Euromonitor International Limited; Soft Drinks – edição de 2022: % de participação da marca, volume fora da negociação e termos de valor comercial, dados de 2021.

**As soluções de eletrólitos de carboidratos contribuem para a manutenção do desempenho de resistência durante o exercício de resistência prolongado e aumentam a absorção de água durante o exercício físico. Beba durante o exercício como parte de uma dieta variada e equilibrada e de um estilo de vida saudável.

Sobre a Gatorade

A Gatorade Company, uma divisão da PepsiCo, oferece inovações em desempenho esportivo concebidas para atender às necessidades de atletas em todos os níveis de competição e em uma ampla variedade de esportes. Com um histórico de mais de 50 anos dedicados ao estudo dos melhores atletas do mundo e apoiada por anos de pesquisas na área de hidratação e nutrição esportiva realizadas no Gatorade Sports Science Institute, a Gatorade oferece produtos cientificamente formulados para atender às necessidades de nutrição esportiva dos atletas em todas as fases da atividade atlética. Para obter mais informações e uma lista completa dos produtos, acesse www.gatorade.com.

Sobre a PepsiCo

Os produtos da PepsiCo são apreciados mais de um bilhão de vezes por dia por consumidores em mais de 200 países e territórios em todo o mundo. A PepsiCo gerou mais US$ 79 bilhões em receita líquida em 2021, impulsionada por um portfólio complementar de bebidas e alimentos convenientes que inclui Lay's, Doritos, Cheetos, Gatorade, Pepsi-Cola, Mountain Dew, Quaker e SodaStream. O portfólio de produtos da PepsiCo compreende uma ampla gama de alimentos e bebidas, incluindo muitas marcas famosas que geram mais de US$ 1 bilhão cada em vendas anuais estimadas.

Guiding PepsiCo é nossa visão de ser o líder global em bebidas e alimentos convenientes ao vencer com a PepsiCo Positive (pep+). pep+ é a nossa transformação estratégica de ponta a ponta que coloca a sustentabilidade no centro de como criaremos valor e crescimento operando dentro dos limites planetários e inspirando mudanças positivas para o planeta e as pessoas. Para obter mais informações, acesse www.pepsico.com.

Sobre o GSSI

Fundado em 1985, a missão do Gatorade Sports Science Institute (GSSI) sempre foi ajudar os atletas a otimizar sua saúde e desempenho por meio de pesquisa e educação em hidratação e nutrição esportiva. A Gatorade está focada em inovações significativas, baseadas na ciência, que ajudam a melhorar o desempenho atlético. A empresa é a criadora de bebidas esportivas, e a ciência é a base da marca e uma das principais impulsionadoras da estratégia de longo prazo da marca, que é focada na crença de que o desempenho atlético é conduzido de dentro para fora.

