Gavin Bambury nomeado CEO da OANDA

Com mais de 25 anos de experiência no setor de transações e tecnologia financeira, Bambury já trabalhou em diversas funções de liderança em instituições financeiras de nível internacional incluindo o Citibank e o Deutsche Bank. Ele também passou seis anos como CEO da Ion Trading Technologies, uma empresa de negociação de softwares com receitas de mais de 250 milhões de euros. Ele passa a integrar a OANDA vindo da Integral Development Corporation.

Tim Howkins, presidente do Conselho, comentou: "Estamos extremamente felizes por receber Gavin na OANDA. Um profissional experiente, que mescla conhecimento profundo sobre tecnologia financeira com uma compreensão inigualável do setor de transações, que será algo valioso ao executarmos a visão estratégica da empresa nos anos futuros".

Bambury acrescentou: "Estou encantado por fazer parte da OANDA, como marca internacional focada em seus clientes, a empresa tem desfrutado de um tremendo sucesso nos últimos anos. Estou confiante de que podemos edificar sobre esses fundamentos e, por meio de investimentos, orgânicos e inorgânicos, ampliaremos nossa cobertura global e aprimoraremos a experiência de nossos clientes, possibilitando-nos continuar a ser uma líder confiável em câmbio estrangeiro (FX)".

Sobre a OANDA

Fundada em 1996, a OANDA foi a primeira empresa a partilhar dados de taxas de câmbio de graça na Internet, lançando uma plataforma de comercialização de câmbio estrangeiro (FX) que foi precursora do desenvolvimento de transações de câmbio baseadas na web cinco anos mais tarde. Atualmente, a empresa proporciona analítica de dados de moedas e serviços de transação de multi-ativos para clientes do varejo e corporativos, demonstrando uma expertise inigualável em câmbio exterior. Com entidades reguladas em seis dos mercados financeiros mais ativos do mundo, a OANDA continua dedicada a transformar o negócio de câmbio exterior. Para mais informações, acesse oanda.com ou siga-nos no Twitter, Facebook ou YouTube.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/963541/Gavin_Bambury.jpg

FONTE OANDA

Related Links

http://www.oanda.com/



SOURCE OANDA