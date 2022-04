GBG aumenta su enfoque en los productos globales y crea al mayor proveedor especializado en verificación de identidad y prevención de fraudes de las Américas

Chris Clark, director ejecutivo de GBG, comentó :

"Tras la incorporación de Acuant en la familia GBG, estoy encantado de que los equipos ahora se estén integrando en mayor medida para ofrecer beneficios a nuestros clientes actuales y futuros. Nuestra estrategia siempre se ha basado en el principio de "pensar a nivel mundial, actuar a nivel local". A medida que hemos adquirido y desarrollado capacidades a lo largo de los años, siempre hemos sido claros en equilibrar el alcance global de la tecnología y los productos relevantes a nivel mundial como los documentos, con una sólida ejecución regional que adapta nuestras propuestas a las necesidades de los mercados locales, las regulaciones locales y los casos de uso local. No podría estar más emocionado por los próximos pasos en nuestro proceso".

Al unir a Acuant e IDology, GBG se convierte en el principal especialista en materia de identidad y fraude en el mercado que reviste la mayor magnitud e importancia estratégica del mundo. También crea una red de identidad con más de 450 millones de identidades digitales para combatir el fraude de identidad sintética, una de las formas de fraude de identidad más difíciles de detectar y de más rápido crecimiento, y ofrece la solución de identidad más completa, que abarca conocimiento del cliente, conocimiento del negocio, gestión de riesgos y detección de fraudes. Además, GBG fue nombrado recientemente como Proveedor Representativo en la Guía de Mercado de Gartner® 2022 para la verificación y afirmación de identidad1. Este informe recomienda que las organizaciones "gestionen el riesgo en todo el recorrido del usuario mediante la implementación de una solución de orquestación (independiente o integrada en una solución más amplia) para gestionar la compleja interacción entre la verificación de identidad, la detección de fraudes y las capacidades de autenticación del usuario".

Christina Luttrell, directora ejecutiva de GBG para las Américas, señaló:

"Norteamérica es el mercado más grande y desarrollado del mundo a nivel mundial para soluciones de identidad y fraude, y representa una enorme oportunidad para que unamos fuerzas a fin de ofrecer una profunda experiencia e innovación. Me siento honrada de dirigir este equipo hacia adelante, unido en una misión y más sólido en conjunto para ofrecerle lo mejor a nuestra creciente base de clientes".

El nuevo grupo de Productos Globales reúne las fortalezas de Acuant y GBG en materia de documentos, las que incluyen la biblioteca de documentos de identidad más completa a nivel mundial, con tecnología patentada y una capacidad antimanipulación líder en el mercado. Además de los documentos, reúne las capacidades de plataformas del grupo, entre las que se incluyen datos, documentos, biométricas, dispositivos, personas expuestas políticamente y sanciones, así como monitoreo de criptomonedas en las regiones principales de las Américas, EMEA y APAC. Como único proveedor con capacidades patentadas de fraude, documentación y datos automatizados, la acelerada innovación y diferenciación de GBG ofrece un valor sin precedentes a los clientes.

Yossi Zekri, director ejecutivo de Productos Globales de GBG, sostuvo:

"Al combinar nuestras fortalezas, incluidos los expertos más calificados de la industria y la tecnología inclusiva y de primer nivel que atiende a toda la población del mundo, estamos empoderando a las empresas, los gobiernos y las instituciones financieras para que realicen transacciones con confianza cuandoquiera y dondequiera lo necesiten. Es un momento emocionante para transformar el espacio de la identidad".

Acerca de GBG

Somos expertos en localización digital, identidad y gestión de riesgo de fraudes y cumplimiento. Ayudamos a organizaciones de todo el mundo a eliminar la fricción y el fraude de los clientes de sus experiencias digitales. GBG desarrolla y entrega software de identidad digital, verificación de direcciones, prevención de fraudes y cumplimiento a más de 21.000 clientes a nivel mundial.

Mediante la combinación de la tecnología más reciente, los datos más precisos y nuestra inigualable experiencia, GBG ayuda a organizaciones que abarcan desde empresas emergentes hasta las mayores marcas de consumo y tecnología del mundo a ofrecer experiencias sin contratiempos para que sus clientes puedan realizar transacciones en línea con mayor confianza.

GBG tiene su sede en el Reino Unido y cuenta con más de 1.200 miembros de equipo en 18 países.

Para obtener más información sobre cómo ayudamos a nuestros clientes a establecer confianza con los suyos, visite www.gbgplc.com y síganos en LinkedIn y Twitter @gbgplc.

